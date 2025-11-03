Πανιώνιος: Μετά τον Γόντικα πήρε και τον Ντε Σιλντς με συμβόλαιο ενός μήνα

H ΚΑΕ Πανιώνιος συμφώνησε με συμβόλαιο ενός μήνα με τον Αμερικανό γκαρντ, Κέρον Ντε Σιλντς, προκειμένου να καλύψει το κενό που έχει προκύψει μετά τον τραυματισμό του Μιχάλη Λούντζη.

Βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της ομάδας στην Άγκυρα για το ματς με την Τουρκ Τέλεκομ, όπως και ο Κώστας Γόντικας που ανακοινώθηκε νωρίτερα.

Η ανακοίνωση του Πανιώνιου:

«Ο Keron DeShields γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1992, έχει ύψος 1,91 μέτρα κι αγωνίζεται στην θέση του guard. Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του καταγράφηκε το 2019 όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισραήλ με την Maccabi Haifa ενώ ο ίδιος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης των τελικών.

Αποφοίτησε το 2016 από το Tennessee State όπου είχε κατά μέσο όρο 16,5 πόντους- 3,3 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ ανά αγώνα με αποτέλεσμα να κατακτήσει ατομικές διακρίσεις (μέλος της καλύτερης πεντάδας της περιφέρειας OVC).

Η επαγγελματική του καριέρα άρχισε από την Α2 Ιταλίας και συγκεκριμένα την Latina όπου είχε κατά μέσο όρο15,5 πόντους- 4,7 ριμπάουντ- 3,9 ασίστ και 1,1 κλεψίματα ανά αγώνα σε 30 συμμετοχές.

Η περίοδος 2017-2018 μοιράστηκε σε Ουγγαρία (Jászberényi με 17,8 πόντους- 3 ριμπάουντ- 2,5 ασίστ και Debreceni με 11,8 πόντους- 4,5 ριμπάουντ- 3,5 ασίστ και 1,5 κλεψίματα) και Ελλάδα καθώς στο τέλος της σεζόν αγωνίστηκε στο Ρέθυμνο (9 πόντοι- 1,7 ριμπάουντ- 2 ασίστ).

Μάλιστα ο τελευταίος του αγώνας στην Ελλάδα στις 13/5/2018 ήταν εναντίον του Πανιωνίου όπου είχε 18 πόντους με 4/6 τρίποντα κι ακόμα 3 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 19’57’’ συμμετοχής.

Την περίοδο 2018-2019 ήρθε η κορυφαία στιγμή στην καριέρα του όταν με την Maccabi Haifa κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισραήλ ενώ ο ίδιος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης των τελικών. Στους 4 αγώνες της σειράς των τελικών απέναντι στην Hapoel Galil Elyon είχε κατά μέσο όρο 18,2 πόντους.

Την σεζόν 2019-2020 αγωνίστηκε στην Λιθουανία και την Siaulai (7,4 πόντοι- 2 ριμπάουντ- 3 ασίστ) ενώ η επόμενη «μοιράστηκε» σε Βενεζουέλα (Trotamundos με 20,9 πόντους- 3,5 ριμπάουντ και 4,7 ασίστ) και Ιταλία (Pazienza στην Α2 με 12,8 πόντους- 3,8 ριμπάουντ και 2,8 ασίστ).

Επέστρεψε στην Βενεζουέλα (Heroes de Falcons με 18,7 πόντους- 5,3 ριμπάουντ και 5,6 ασίστ) ενώ ακολούθησαν Αργεντινή (Mercedes με 16,8 πόντους- 4 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ) και Λίβανος (Al Riyadi με 7 πόντους- 2,5 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ).

Είναι διεθνής με την Εθνική Συρίας με την οποία αγωνίστηκε στο Asia Cup του 2025 (είχε κατά μέσο όρο 22 πόντους- 7 ριμπάουντ- 5,3 ασίστ- 2 κλεψίματα.

Καλωσορίζουμε τον Keron DeShields στην ομάδα μας».