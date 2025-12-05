Μπεσίκτας – Πανιώνιος 101-83: Οι κυανέρυθροι έμειναν από δυνάμεις στο τέλος
Η ομάδα του Ηλία Ζούρου ήταν ανταγωνιστική στα 30 πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όμως... χάθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο και γνώρισε νέα ήττα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του Eurocup.
Την όγδοη διαδοχική ήττα του στον Β΄ όμιλο του EuroCup υπέστη επί τουρκικού εδάφους ο Πανιώνιος (1-8). Οι «κυανέρυθροι» ηττήθηκαν 101-83 από τη Μπεσίκτας, για την 9η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τους γηπεδούχους να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 7-2.
Η ομάδα του Ηλία Ζούρου ήταν ανταγωνιστική στα 30 πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, αλλά στον… επίλογο έμεινε από δυνάμεις, με την Μπεσίκτας να κρατά την ελληνική ομάδα στους 13 πόντους σε αυτό το διάστημα και να φτάνει άνετα στη νίκη.
Μεγάλη εμφάνιση από τον Γιώργο Τσαμπούρη, ο οποίος σημείωσε τους 18 από τους 20 συνολικά πόντους του στο πρώτο ημίχρονο με 6/6 σουτ εντός πεδιάς (4/4τρ., 2.2δ., 2/2β.), ενώ διψήφιοι ήταν και οι Χαντς, Σταρκς με 11 και 10 πόντους, αντίστοιχα.
Από την Μπεσίκτας, που κυριάρχησε στα ριμπάουντ (39 έναντι 28) και στη δημιουργία με 27 ασίστ, ξεχώρισε ο Άντε Ζίζιτς με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 27-20, 55-46, 73-70, 101-83
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπαένα, Κονσταντίνοβτς, Κάλιτς
Οι συνθέσεις:
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς): Μάθιους 15 (3), Ντότσον 11 (1), Καμαγκάτε 6, Ουγκουρλού 13 (1), Αρσλάν 8 (2), Μόργκαν 16 (4), Λεμάρ 3, Α. Μπράουν 6 (2), Β. Μπράουν 5 (1), Ζίζιτς 18.
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ηλίας Ζούρος): Γουάτσον 9, Λέμον 8, Σταρκς 10 (2), Πάπας 7 (1), Τσαλμπούρης 20 (4), Λιούις 7 (1), Γόντικας 9, Κρούζερ 2, Χαντς 11 (1), Πατρίκης, Γκίκας.
