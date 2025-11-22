Πανιώνιος – Καρδίτσα 107-105: Πρώτη «κυανέρυθρη» νίκη μετά από δύο παρατάσεις! (vid)
Μετά από ένα παιχνίδι 50 λεπτών, ο Πανιώνιος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα μετά από επτά σερί ήττες, καθώς επικράτησε με 107-105 της Καρδίτσας για την 8η αγωνιστική!
Επιτέλους νίκησε ο Πανιώνιος! Σε ένα τρομερό ματς που κρίθηκε στη δεύτερη παράταση, οι «κυανέρυθροι» επικράτησαν με 107-105 (84-84 κ.δ.) της Καρδίτσας στη Γλυφάδα για την 8η αγωνιστική της GBL και έβαλαν τέλος στον… κατήφορο.
Στο 1-7 πλέον η ομάδα του Ηλία Ζούρου, στο 3-4 εκείνη του Νίκου Παπανικολόπουλου.
Κορυφαίος για τον Πανιώνιο ήταν ο Χαντς με 34 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ ενώ 17 πόντους είχε ο Τσαλμπούρης. Για την Καρδίτσα 24 πόντους είχε ο Ντάμιεν Τζέφερσον, 23 πόντους ο Μπράντον Τζέφερσον και 22 ο Χόχλερ.
Ο Πανιώνιος παρότι προηγήθηκε με 13 πόντους (72-59) στις αρχές της τέταρτης περιόδου, είδε την Καρδίτσα να επιστρέφει, να μειώνει δύο φορές στον πόντο και εν τέλει να προσπερνά με 83-82 στα 37» με πέντε συνεχόμενους πόντους του Δίπλαρου! Στα 21,8» ο Χαντς σκόραρε για το (84-83), ενώ στα 14,1» και πάλι ο Δίπλαρος, με 1/2 βολές έκανε το 84-84 και στην τελευταία επίθεση ο Χαντς αστόχησε σε τρίποντο!
Στην παράταση οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, με τον Μπράντον Τζέφερσον να σκοράρει για τρεις στα 38» και να κάνει το 92-94. Στα 27» ο Γουότσον θα ισοφαρίσει σε 94-94 με φόλοου κάρφωμα, όμως στα 5,8» ο Χόρχλερ έβαλε μπροστά την ομάδα του με 96-94! Όμως ο Χαντς με καλάθι στα 0,3 έκανε το 96-96 και έστειλε το ματς στη δεύτερη παράταση!
Εκεί, Κασελάκης και Σταρκς έβαλαν τις δύο ομάδες στους 100 πόντους (100-100) με τις δύο ομάδες να κάνουν διαδοχικά λάθη και άστοχα σουτ, προφανώς λόγω της κούρασης. Ο Καμπερίδης με τρίποντο στο 1:30 για το τέλος έκανε το 100-103, ο Γουότσον είχε 1/2 βολές για το 101-103 ενώ μετά από το άστοχο τρίποντο του Χόρχλερ, ο Τσαλμπούρης με τρίποντο στα 43» έκανε το 104-103. Στα 15,2» ήταν η σειρά του Γκίκα να σκοράρει πίσω από τα 6,75μ. για το 107-105. Ο Πανιώνιος έπαιξε καλή άμυνα στην τελευταία κατοχή, με τον Μπράντον Τζέφερσον να αστοχεί στο τελευταίο σουτ.
Τα δεκάλεπτα: 26-29, 51-46, 70-59, 84-84, 96-96, 107-105
