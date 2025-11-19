Πανιώνιος – Λιετκαμπέλις 72-79: 14η σερί ήττα για τους «κυανέρυθρους»…

Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά 14 σερί ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη έχει γνωρίσει ο Πανιώνιος! Η ομάδα του Ηλία Ζούρου ηττήθηκε στη Γλυφάδα με 72-79 από την Λιετκαμπέλις στο ντέρμπι των ουραγών για την 8η αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Eurocup και έμεινε μόνη στην τελευταία θέση.

Στο 1-7 πλέον το ρεκόρ των γηπεδούχων, στο 2-6 εκείνο των φιλοξενούμενων.

Κορυφαίος για τον Πανιώνιο ήταν ο Λέμον που είχε 20 πόντους με 3/3 τρίποντα και 4 ριμπάουντ με 2 ασίστ. Διψήφιοι ήταν επίσης ο Λιουις με 16 πόντους και ο Σταρκς με 10. Για την Πανεβέζις κορυφαίος ήταν ο Μόρις με 16 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Το ματς ήταν κλειστό στο ξεκίνημα, με τον Πανιώνιο να έχει και ένα προβάδισμα 8-6, αλλά η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 12-16. Η Πανεβέζις βρέθηκε στο +7 με 14-21 στη δεύτερη περίοδο, αλλά η ομάδα της Νέας Σμύρνης απάντησε με ένα 9-0 για το 23-21. Και πάλι οι φιλοξενούμενοι δεν πτοήθηκαν και πήγαν στην ανάπαυλα με το σκορ στο 31-35.

Σε όλο το δεύτερο μέρος η Πανεβέζις δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα, βρέθηκε στο +9 (36-45) και αργότερα στο +10 (63-73), για να πάρει τελικά τη νίκη με 79-72.

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 31-35, 52-55, 72-79

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ζούρος): Γουάτσον 2, Λέμον 20 (3), Σταρκς 10, Πάπας 2, Τσαλμπούρης 5 (1), Λιούις 16 (4), Ντεσίλντς 9 (1), Γόντικας, Γουόλ, Κρούζερ 4, Χαντς 4.

ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ (Τσάνακ): Μόρις 16 (2), Μπικάουσκις 6 (2), Μούτιτς 2, Κουλαμάε 14 (2), Λιπκεβίτσιους 3 (1), Μαλντούνας 4, Ρούμπιτ 12, Φλάουερς 5, Λαβρινοβίτσιους 9 (1), Ντανουσεβίτσιους 8.