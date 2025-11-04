Τουρκ Τέλεκομ – Πανιώνιος 95-67: «Παραδόθηκε» στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισε 5η ήττα

Βαριά ήττα, την πέμπτη διαδοχική (και στο σύνολο) στον Β’ όμιλο του EuroCup, υπέστη ο Πανιώνιος. Οι «κυανέρυθροι» ηττήθηκαν με 95-67 από την Τουρκ Τέλεκομ επί τουρκικού εδάφους, για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τους γηπεδούχους να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 4-2.

Ουσιαστικά ο Πανιώνιος ήταν ανταγωνιστικός μόνο στο πρώτο ημίχρονο, καθώς η καταστροφική τρίτη περίοδος, όταν έχασε τη συνοχή του σε άμυνα και επίθεση, τον εκτροχίασε με αποτέλεσμα να δεχθεί ένα επιμέρους σκορ 32-9 και να βρεθεί στο 30΄ στο μη αναστρέψιμο -30 (76-46).

Κορυφαίος των νικητών ο Τζάλεν Σμιθ με 20 πόντους, ενώ από τον Πανιώνιο πάλεψε ο Κέρον Ντεσίλντς με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 44-37, 76-46, 95-67

Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*

Τουρκ Τέλεκομ (Τζαν): Ντεβόου 18 (5/6 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Όλμαν 7 (1), Ντουρμάζ, Κοσούτ 5 (1), Καχραμάν, Αλεξάντερ 9 (3/4 δίποντα, 3/4 βολές), Άσερ 13 (5/5 δίποντα, 3/3 βολές, 3 ασίστ), Σμιθ 20 (1/2 δίποντα, 6/10 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σιμόνοβιτς 9 (1), Οζντεμίρογλου 6 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκιουλτεκίν 5, Μπάνκστον 3

Πανιώνιος (Ζούρος): Γουάτσον 4 (2/5 δίποντα), Σταρκς 11 (2/3 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 λάθη), Τσαλμπούρης 10 (2/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Οικονομόπουλος 2, Λούις 7 (1/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές), Ντεσίλντς 17 (4/10 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γόντικας 7 (2/6 δίποντα, 3/5 βολές, 4 ριμπάουντ), Κρούζερ 6 (2), Πατρίκης, Γκίκας 3 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ)