Ασθενής σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη στα ανοικτά της Κρήτης (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 91 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, ο σεισμός καταγράφηκε στις 03:50 στον υποθαλάσσιο χώρο ανατολικά της Κρήτης, και σε απόσταση 91 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων, ή 303 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά της Αθήνας.

Μικρό εστιακό βάθος

Το εστιακό βάθος του υπολογίστηκε στα 8 χιλιόμετρα.