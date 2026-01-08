Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα ανοικτά της Κρήτης
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στα δυτικά της Κρήτης σήμερα Πέμπτη, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται σε απόσταση 91 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.
Ασθενής σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη στα ανοικτά της Κρήτης (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 91 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, ο σεισμός καταγράφηκε στις 03:50 στον υποθαλάσσιο χώρο ανατολικά της Κρήτης, και σε απόσταση 91 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων, ή 303 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά της Αθήνας.
Μικρό εστιακό βάθος
Το εστιακό βάθος του υπολογίστηκε στα 8 χιλιόμετρα.
