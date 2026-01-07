Το Μεξικό εξελίσσεται σε σημαντικό προμηθευτή πετρελαίου για την Κούβα, λόγω εξελίξεων στη Βενεζουέλα

Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε σήμερα (7/1) ότι το Μεξικό δεν έχει αυξήσει τις παραδόσεις πετρελαίου στην Κούβα, αλλά επεσήμανε πως, λόγω των εξελίξεων στη Βενεζουέλα, το Μεξικό εξελίσσεται σε σημαντικό προμηθευτή αργού πετρελαίου για την Κούβα.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Σέινμπαουμ ρωτήθηκε εάν το Μεξικό αποτελεί πλέον τον βασικό προμηθευτή πετρελαίου για την Κούβα, μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – στοχοποιώντας πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια για να εμποδίσουν τις εξαγωγές μαύρου χρυσού – και την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Το Μεξικό προμηθεύει επί χρόνια την Κούβα με πετρέλαιο

«Δεν στέλνουμε περισσότερο πετρέλαιο (στην Κούβα) απ’ ό,τι στέλναμε στο παρελθόν», απάντησε η Σέινμπαουμ. «Φυσικά, λόγω των εξελίξεων στη Βενεζουέλα, το Μεξικό έχει καταστεί σημαντικός προμηθευτής» για την Κούβα, συμπλήρωσε.

Η Μεξικανή πρόεδρος προσέθεσε, επίσης, πως η χώρα της προμηθεύει επί χρόνια την Κούβα με πετρέλαιο, άλλοτε βάσει συμβάσεων κι άλλοτε στο πλαίσιο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας.

Χθες, Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα εξασφαλίσουν έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από την Βενεζουέλα.

Ωστόσο, αυτά τα 50 εκατομμύρια βαρέλια είναι μόνο η πρώτη δόση και οι πωλήσεις θα συνεχιστούν επ’ αόριστον, ανέφεραν οι πηγές, σύμφωνα με το CNBC. Οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας θα ανακληθούν ως μέρος της συμφωνίας.