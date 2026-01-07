Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Σημαντικός αριθμός από αεροσκάφη της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας έχουν προσγειωθεί σε βάσεις στη Βρετανία, μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο. Τα αεροσκάφη έφτασαν σε βρετανικό έδαφος πριν από την κατάσχεση του ρωσικού τάνκερ με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και παραμένει ασαφές αν χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την επιχείρηση.

To βέβαιο είναι ότι πως το γεγονός αυτό, σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας, αυξάνει την ανησυχία για νέες αμερικανικές ενέργειες. Και οι αναλυτές κοιτάζουν προς τη Γροιλανδία, όπου έχει βλέψεις ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά και προς το Ιράν. Εκεί έχει προειδοποιήσει ότι «θα σώσει τους πολίτες» από το θεοκρατικό καθεστώς.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, από την πλευρά του, έχει ανακοινώσει ότι στην επιχείρηση για την κατάληψη του τάνκερ συμμετείχαν βρετανικά πολεμικά αεροσκάφη.

Αμερικανοί ασκούνται σε βρετανικό έδαφος

Σύμφωνα με τον Independent, αλλά και τους Times, αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη έχουν συγκεντρωθεί σε βάσεις της RAF (Βρετανική Βασιλική Αεροπορία). Σύμφωνα με πληροφορίες από δεδομένα παρατήρησης πτήσεων, τα οποία επικαλούνται τα βρετανικά ΜΜΕ, από το Σάββατο στην Αγγλία βρίσκονται αρκετά μεταγωγικά αεροσκάφη C-17 Globemaster και πολεμικά αεροσκάφη AC-130J Ghostrider.

Τα αεροσκάφη έφτασαν σε βάσεις της RAF στο Σάφολκ και το Γκλόστερσαϊρ, οι οποίες λειτουργούν από κοινού από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.

U.S. Air Force AC-130J Ghostrider Gunships Deployed To United Kingdom pic.twitter.com/v6HVnipt5S — Army Recognition (@ArmyRecognition) January 6, 2026



Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άμυνας «The War Zone» 10 πτήσεις Globemaster αναχώρησαν από τις ΗΠΑ για την Ευρώπη στις 3 Ιανουαρίου. Κάποιες από αυτές προσγειώθηκαν στην βάση της RAF Fairford στο Γκλόστερσαϊρ. Επίσης, τουλάχιστον δύο Ghostriders προσγειώθηκαν στην βάση Mildenhall στο Σάφολκ την Κυριακή. Άλλα αεροσκάφη έχουν επίσης προσγειωθεί στη βάση Lakenheath στο Σάφολκ.

Οι Times επισημαίνουν ότι η βάση Fairford θεωρείται η κύρια αεροπορική γέφυρα από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη. Επίσης ότι τα δεδομένα πτήσης δείχνουν ότι πολλά από τα αεροσκάφη Globemasters μετακινούνται προς το Ράμσταϊν στη Γερμανία. Ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού καυσίμων KC-135R Stratotanker προσγειώθηκε επίσης στη βάση Mildenhall την Τρίτη, προερχόμενο από τις ΗΠΑ.

Μετέφεραν ελικόπτερα

Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει πως φημολογείται ότι τα Globemasters μετέφεραν τουλάχιστον πέντε ελικόπτερα MH-60M Black Hawk και ένα MH-47G Chinook, τα οποία χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις των ειδικών δυνάμεων. Τα ελικόπτερα έχουν εντοπιστεί σε βρετανικά υπόστεγα, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές, γράφουν οι Times.

🇺🇸🇮🇷 Several heavy C-17A Globemaster III strategic airlifters and KC-135 Stratotanker aerial refueling aircraft have conducted transatlantic flights from the United States to various air bases across Europe. A noteworthy detail is that one of the C-17A aircraft departed from… pic.twitter.com/Px8D6vh5St — Visioner (@visionergeo) January 4, 2026



Επισημαίνουν επίσης ότι, μερικά από αυτά τα αεροσκάφη απογειώθηκαν από βάσεις στην Τζόρτζια και το Κεντάκι. Σε αυτές φιλοξενείται το 160ό Σύνταγμα Αεροπορίας Ειδικών Επιχειρήσεων του Στρατού των ΗΠΑ. Εκεί ανήκει η επίλεκτη μονάδα, πιο γνωστή ως Night Stalkers, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

Επίσης, οι Times αναφέρουν ότι Αμερικανοί αεροπόροι εθεάθησαν να εκπαιδεύονται στο Fairford την Τρίτη σε βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Υπουργείο Άμυνας στη Βρετανία, αρνήθηκε να σχολιάσει την «επιχειρησιακή δραστηριότητα». Δήλωσε όμως στον Independent ότι είχε παράσχει «προγραμματισμένη επιχειρησιακή υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας βάσεων, σε αμερικανικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία» πριν από την κατάσχεση του πετρελαιοφόρου Marinera/Bella 1.

Ούτε το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει σχολιάσει την εξέλιξη.

Οι απειλές Τραμπ και τα σενάρια

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες μέρες αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από το σπίτι του στο Καράκας, ενώ βομβάρδισαν στρατιωτικές θέσεις στη Βενεζουέλα.

Μετά την επιτυχή για τις ΗΠΑ επιχείρηση, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπολύει απειλές προς άλλες χώρες. Έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να καταλάβει τη Γροιλανδία, νησί της Αρκτικής που ανήκει στη Δανία. Έχει προειδοποιήσει την Κούβα, «αν δεν συμπεριφερθεί σωστά». Και έχει υποσχεθεί ότι «θα σώσει τους Ιρανούς», αν συνεχιστεί η καταστολή των κινητοποιήσεών τους από την κυβέρνηση στην Τεχεράνη.

Μετά την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου στις ΗΠΑ, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε για τους Ιρανούς: «Η Αμερική θα έρθει να τους σώσει… Είμαστε οπλισμένοι και έτοιμοι να ξεκινήσουμε», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έκτοτε, ο αριθμός των νεκρών στις κινητοποιήσεις στο Ιράν, σύμφωνα με ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει φτάσει τους 35.

Επίσης, ΜΜΕ που ασχολούνται με θέματα άμυνας επισημαίνουν ότι το Ιράν παρουσιάζει αυξημένη αμυντική ετοιμότητα.

Στις 4 Ιανουαρίου, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης διεξήγαγε ασκήσεις αεράμυνας και πυραύλων σε διάφορες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ, επρόκειτο απλώς περί ασκήσεων ρουτίνας.

Η Γροιλανδία

Ο Λευκός Οίκος δηλώνει με κάθε ευκαιρία ότι «ο στρατός είναι πάντα μια επιλογή» για την επίτευξη του στόχου του Προέδρου Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία. Το νησί της Αρκτικής βρίσκεται σε στρατηγική θέση και είναι πλούσιο σε ορυκτούς πόρους και σπάνιες γαίες.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ, υποστήριξε ότι δεν έχει ακούσει τον Ντόναλντ Τραμπ να αμφισβητεί την κυριαρχία της Δανίας στη Γροιλανδία. Ωστόσο είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει στη διάθεσή του «κάθε μέσο» για να υπηρετήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Αλλά, «βάζει πρώτα τη διπλωματία».

Ωστόσο, είπε ότι η επιχείρηση στη Βενεζουέλα ήταν «μήνυμα προς τον κόσμο» για την ισχύ των ΗΠΑ.

Οι σαφείς απειλές από την Ουάσιγκτον έχουν προκαλέσει ευρεία καταδίκη. Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, σε κοινή δήλωση στήριξης της Δανίας, τόνισαν ότι «η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της». Και πως «εναπόκειται στη Δανία και τη Γροιλανδία, και μόνο σε αυτές, να αποφασίσουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία».

Ωστόσο, πολλοί αμφιβάλλουν ότι η Ευρώπη έχει τα μέσα να σταματήσει τις ΗΠΑ, αν αποφασίσουν να επιτεθούν.