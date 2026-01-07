newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την κατάσταση στην ΥΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 07 Ιανουαρίου 2026 | 16:17

ΣΥΡΙΖΑ: Έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την κατάσταση στην ΥΠΑ

«Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το πρωτοφανές περιστατικό γενικευμένου μπλακ άουτ στο FIR της χώρας, το οποίο ανέδειξε και την απουσία επαρκούς σχεδιασμού και πρόληψης από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Περπάτημα: Μια μεγάλη βόλτα «νικά» τις μικρές

Περπάτημα: Μια μεγάλη βόλτα «νικά» τις μικρές

Spotlight

Αίτημα προς την πόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, Φωτεινή Αραμπατζή, το οποίο κοινοποίησε και στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας την «έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την κατάσταση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), τα αυξανόμενα περιστατικά δυσλειτουργιών, τα προβλήματα εξοπλισμού και την υποστελέχωση, με αφορμή και το πρωτοφανές μπλακ άουτ στο FIR της χώρας»

Όπως σημειώνουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που υπογράφουν το αίτημα, «τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά δυσλειτουργιών στη λειτουργία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τα σοβαρά προβλήματα παλαιότητας και ανεπάρκειας του τεχνολογικού και επιχειρησιακού εξοπλισμού, καθώς και η χρόνια και οξυνόμενη υποστελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών, δημιουργούν συνθήκες που εγείρουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας πτήσεων, εύρυθμης λειτουργίας του εναέριου χώρου της χώρας και διεθνούς αξιοπιστίας της Ελλάδας».

«Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το πρωτοφανές περιστατικό γενικευμένου μπλακ άουτ στο FIR της χώρας, το οποίο ανέδειξε με δραματικό τρόπο τα δομικά προβλήματα, τις ελλείψεις σε εφεδρικά συστήματα, αλλά και την απουσία επαρκούς σχεδιασμού και πρόληψης από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου υπουργείου», τονίζουν.

Υπογραμμίζουν, μάλιστα, πως «τα γεγονότα αυτά έρχονται να προστεθούν σε μια μακρά αλυσίδα προειδοποιήσεων από εργαζόμενους, συνδικαλιστικούς φορείς και επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι εδώ και καιρό κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση στην ΥΠΑ, χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση».

«Η χώρα μας έχει ήδη καταδικαστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ελλείψεις»

«Ιδιαίτερες αναφορές έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και από θεσμικούς εκπροσώπους των εν ενεργεια στρατιωτικών και συγκεκριμένα την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ) για σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και πιστοποίησης της Εναέριας Κυκλοφορίας από τον Στρατιωτικό Πάροχο», επισημαίνουν.

Παράλληλα, σημειώνουν πως «τα ζητήματα έχουν αναδειχθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με επανειλημμένες παρεμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την ευρωβουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και αντιπρόεδρο της επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού TRAN, όπου επισημαίνονται οι σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα εναέριας κυκλοφορίας, η ακραία υποστελέχωση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και η μη συμμόρφωση της Ελλάδας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια των πτήσεων».

«Σύμφωνα με τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», προσθέτουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, «η χώρα μας έχει ήδη καταδικαστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ελλείψεις σε κρίσιμες τεχνολογίες, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη πολλαπλές διαδικασίες επί παραβάσει για τη μη εφαρμογή ευρωπαϊκών κανονισμών που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη ζεύξη δεδομένων, τις διαδικασίες πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN) και τις τεχνολογίες αναγνώρισης αεροσκαφών», ενώ επισημαίνουν ότι «παρά τις προειδοποιήσεις αυτές, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να καθυστερεί τη συμμόρφωση και την αναγκαία αντικατάσταση των απαρχαιωμένων συστημάτων, γεγονός που θέτει σε διαρκή κίνδυνο την ασφάλεια των αερομεταφορών».

«Με το παρόν έγγραφο ζητούμε την άμεση σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, προκειμένου να υπάρξει πλήρης, θεσμική και τεκμηριωμένη ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για:  τα αίτια του πρόσφατου μπλακ άουτ στο FIR, την πραγματική κατάσταση του τεχνολογικού και επιχειρησιακού εξοπλισμού της ΥΠΑ, τα κενά στελέχωσης και τις επιπτώσεις τους στη λειτουργία και την ασφάλεια, τον σχεδιασμό, τα χρονοδιαγράμματα και τη χρηματοδότηση για την αναβάθμιση των υποδομών αεροναυτιλίας», όπως εξηγούν.

Ποιοι ζητάει να κληθούν στην Επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ

Για την πληρέστερη ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να κληθούν στη συνεδρίαση:

α) «ο αρμόδιος υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να παράσχει αναλυτική ενημέρωση για τις κυβερνητικές ευθύνες, τις ενέργειες που έχουν γίνει και τον προγραμματισμό αντιμετώπισης των προβλημάτων,

β) »η Διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, για την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης και των επιχειρησιακών αναγκών,

γ) »εκπρόσωποι των εργαζομένων και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας (Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας – ΟΣΥΠΑ, Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας – Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.), προκειμένου να καταθέσουν την εμπειρία τους από τη λειτουργία του συστήματος και να αναδείξουν τα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

δ) »εκπρόσωποι των εργαζομένων επίγειας εξυπηρέτησης αερομεταφορών (εργαζόμενοι σε εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης – handlers, εργαζόμενοι επίγειας εξυπηρέτησης εντός αεροπορικών εταιρειών – προσωπικό εδάφους αεροπορικών εταιρειών), προκειμένου να καταθέσουν την εμπειρία τους από τη λειτουργία του συστήματος αερομεταφορών και να αναδείξουν τις επιπτώσεις των δυσλειτουργιών στην ασφάλεια, την επιχειρησιακή συνέχεια και την εξυπηρέτηση των επιβατών».

«Κατόπιν τούτων, αιτούμαστε την άμεση σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για τη συζήτηση των ανωτέρω ζητημάτων και τη λήψη των αναγκαίων θεσμικών πρωτοβουλιών», σημειώνουν καταληκτικά.

