ΣΥΡΙΖΑ για το μπλακ-άουτ στα αεροδρόμια: Ανησυχία και αναπάντητα ερωτήματα για την ασφάλεια των αερομεταφορών

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία επισημαίνει μια σειρά από αστοχίες που εκθέτουν τη χώρα, μετά το μπλακ-άουτ στα ελληνικά αεροδρόμια, λόγω προβλήματος στο FIR Αθηνών. Ο συντονιστής του Τμήματος Μεταφορών & Υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ, καθηγητής του ΑΠΘ, Γιάννης Μυλόπουλος, επισημαίνει ότι ακόμη και η διαχείριση της υπόθεσης είναι προβληματική.

Από το πρόβλημα, προκλήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων, και επηρεάστηκαν χιλιάδες επιβάτες.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Όπως επισημαίνει ο Γιάννης Μυλόπουλος, επικεφαλής της της παράταξης «ΑΛΛΑΓΗ στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας», το μπλακ-άουτ στα αεροδρόμια προκαλούν «ανησυχία και αναπάντητα ερωτήματα για την ασφάλεια των αερομεταφορών».

Αναφερόμενος στην επίσημη εκδοχή για το μπλακ-άουτ, σημειώνει:

«Η επίσημη εκδοχή, μέχρι τώρα, για το Μπλακ Άουτ στα ελληνικά αεροδρόμια την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, αναφέρει ως αιτία μια αστοχία, ένα τεχνικό πρόβλημα, δηλαδή, στο FIR Αθηνών που προκάλεσε διακοπή στις ασύρματες επικοινωνίες των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας με τους πιλότους. Με συνέπεια να καταστεί αδύνατη η ασφαλής καθοδήγηση των πτήσεων από τους Πύργους Ελέγχου και γι’ αυτό να διακοπούν οι πτήσεις επί ώρες».

Και προσθέτει ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ:

«Το πολύωρο Μπλακ Άουτ στα ελληνικά αεροδρόμια εκθέτει διεθνώς την Ελλάδα και γεννά εύλογες ανησυχίες για την ασφάλεια των αερομεταφορών στη χώρα μας. Πρόκειται για μια υπόθεση που αφήνει πίσω της πολλά αναπάντητα ερωτηματικά, βαριές θεσμικές σκιές και μια τεράστια οικονομική ζημιά, πέρα από την προφανώς αρνητική για τη χώρα επιχειρησιακή διάστασή του».

«Ουδείς έχει αναλάβει την ευθύνη»

Επίσης, επισημαίνει ότι, την ίδια ώρα, «ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας δήλωσε ότι η ΥΠΑ δεν ενημέρωσε τους ελεγκτές για τα αίτια της βλάβης, παρά την προσπάθεια του προσωπικού να διαχειριστεί την κρίση σε πραγματικό χρόνο. Προσέθεσε δε με νόημα:

“Περιμένουμε να αναλάβει κάποιος την ευθύνη για το σημερινό περιστατικό. Για άλλη μια φορά η χώρα διασύρεται διεθνώς και η οικονομική ζημιά υπολογίζεται σε πολλά εκατ. ευρώ”».

Σύμφωνα με τον Γιάννη Μυλόπουλο, όλα τα παραπάνω αφήνουν αναπάντητα ερωτήματα.

Τα αναπάντητα ερωτηματικά, στα οποία η κυβέρνηση καλείται να δώσει πειστικές απαντήσεις, είναι σύμφωνα με τον συντονιστή Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, τα εξής: