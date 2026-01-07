Δήμαρχος Άη Στράτη: Ανήμερα των Θεοφανείων αποκάλυψε τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο

Συγκίνηση προκάλεσε ο δήμαρχος του Άη Στράτη, Κωνσταντίνος Σινάνης, όταν μίλησε ανοιχτά προς τους δημότες του για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο. Ο 35χρονος δήμαρχος έχει διαγνωστεί μια μια σπάνια μορφή της νόσου και πρέπει άμεσα να ξεκινήσει χημειοθεραπείες.

Το πρόβλημα της υγείας του το αποκάλυψε μετά τη θεία λειτουργία και την τελετή για τον καθαγιασμό των υδάτων ανήμερα τα Θεοφάνεια.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο voria.gr, ο δήμαρχος Άη Στράτη πρέπει να απουσιάσει για δύο μήνες από τα καθήκοντά του.

Ο δήμος θα συνεχίσει να λειτουργεί

Μιλώντας στους συμπολίτες του, ο Κωνσταντίνος Σινάνης είπε ότι η λειτουργία του δήμου στον Άη Στράτη, θα συνεχιστεί κανονικά. Είπε επίσης ότι έχει ήδη ενημερωθεί και ο Υπουργός Εσωτερικών.

Οι αιρετοί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου θα βρίσκονται στη θέση τους, δίπλα στους πολίτες για ό,τι χρειαστούν, επισήμανε.

Ο ίδιος, είπε, για λόγους προστασίας και ασφάλειας θα πρέπει να περιορίσει τις κοινωνικές του επαφές. Δεσμεύτηκε ωστόσο ότι το κινητό του τηλέφωνο θα είναι συνεχώς ανοιχτό και ότι θα ασκεί εξ αποστάσεως τα καθήκοντά του.

«Πάω να τον πατήσω κάτω τον καρκίνο και θα γυρίσω πίσω για να συνεχίσουμε το έργο μας!», είπε στους κατοίκους του ακριτικού νησιού.

«Συνεχίζουμε να παράγουμε έργο»

Ο δήμαρχος Άη Στράτη μίλησε επίσης στον ραδιοφωνικό σταθμό της Λήμνου FM 100.

«Θέλω να ξέρουν οι συμπολίτες μου ότι, συνεχίζουμε να παράγουμε έργο. Εμείς εδώ στον Άη Στράτη, έχουμε μάθει μέσα από τις δυσκολίες να βγαίνουμε νικητές! Το ίδιο θα κάνω κι εγώ!», είπε.

Τη στήριξή της στον ίδιο, αλλά και στους κατοίκους του Άη Στράτη, εξέφρασε η δήμαρχος Λήμνου, Ελεονώρα Γεώργα.

Με ανάρτησή της διαβεβαίωσε πως θα σταθεί δίπλα στους δημότες και τους εργαζόμενους του δήμου.