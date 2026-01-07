Άγνωστη η αιτία θανάτου της γυναίκας στον Παναμά – Στη εντατική ο σύζυγός της – Νέα στοιχεία για το μοιραίο ταξίδι

Ένα μακρινό ταξίδι αναψυχής λίγο πριν από την Πρωτοχρονιά, μετατράπηκε σε μία οικογενειακή τραγωδία. Η Ελληνίδα συμβολαιογράφος ξεψύχησε στον Παναμά, ενώ ο 65χρονος σύζυγός της χαροπαλεύει σε νοσοκομείο του Παρισιού, όπου κατέρρευσε επιστρέφοντας στην πατρίδα.

«Κάθε χρόνο από ό,τι ξέρω, πηγαίνανε καμιά 15αριά μέρες, τέτοιες ημέρες στις γιορτές, βόλτα στο εξωτερικό. Κάνανε τα ταξιδάκια τους», λένε κοντινοί φίλοι του ζευγαριού.\

Το ταξίδι 14 ημερών

Το δημοφιλές και αγαπητό στην κοινωνία της Κεφαλονιάς ζευγάρι, επρόκειτο να πραγματοποιήσει ακόμα ένα υπερατλαντικό ταξίδι, όπως συχνά έκανε. Ελλάδα – Κόστα Ρίκα – Παναμάς και από εκεί πάλι επιστροφή στην Κεφαλονιά. Το ταξίδι 14 ημερών είχε ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς.

«Πήγαμε Κόστα Ρίκα, πήγαμε σε κάτι πάρκα, περάσαμε οδικώς στον Παναμά, πήγαμε στα Μπόκας Ντελ Τόρο, κάτι νησάκια στην Καραϊβική και μετά καταλήξαμε στην πόλη του Παναμά για την Πρωτοχρονιά», λέει συνταξιδιώτισσα του ζευγαριού.

«Δύο μέλη του γκρουπ είχαν γρίπη Α»

Ανάμεσα στα 26 άτομα του γκρουπ των Ελλήνων, βρίσκονταν γιατροί, πνευμονολόγοι, αλλά και δύο ταξιδιώτες που είχαν την γρίπη Α, με μία γυναίκα που ταξίδευε μαζί να μαρτυρά αποκλειστικά στο Live News ότι φορούσαν μάσκα καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

«Ήταν δύο άτομα στο γκρουπ που ήταν άρρωστα, είχαν την γρίπη Α και φορούσαν μάσκα βέβαια».

Οι ενοχλήσεις για την άτυχη συμβολαιογράφο ξεκινούν ήδη από την Κόστα Ρίκα. Μέχρι να φτάσουν οδικώς στην πόλη του Παναμά για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς, η κατάστασή της έχει επιδεινωθεί. Τοπικός ιδιώτης γιατρός συστήνει σιρόπι για τον βήχα και δεν εντοπίζει την γρίπη Α, από την οποία η γυναίκα εντέλει «κατέληξε» την τελευταία μέρα του 2025.

«Φτάνουμε 30 του μήνα στον Παναμά, την πιάνει το βράδυ μία κρίση βήχα και φωνάζει γιατρό, έρχεται γιατρός στο ξενοδοχείο, την βλέπει, την εξετάζει και της συστήνει να πάρει ένα σιρόπι, πάει απέναντι στο φαρμακείο και παίρνει ένα σιρόπι για τον βήχα».

Σε κρίσιμη κατάσταση ο σύζυγος

Η γυναίκα πεθαίνει τελικά σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου τη μεταφέρει ο σύζυγό της. Όσα ακολουθούν τον αδόκητο χαμό της, ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά από την οικογένεια, αλλά κυρίως από την ταξιδιωτική εταιρεία με την οποία ταξίδεψαν.

Ο σύζυγος, δικηγόρος στο επάγγελμα, αποφάσισε να μην ακολουθήσει το γκρουπ.

«Αυτός, από ό,τι άκουσα, δεν επέστρεψε με το γκρουπ που είχαν πάει αλλά με άλλη πτήση και στη διάρκεια αισθάνθηκε αδιαθεσία και σταμάτησε στο Παρίσι όπου νοσηλεύεται. Θα έφτανε στην Ελλάδα μέσω Παρισιού και επειδή αδιαθέτησε σταμάτησε εκεί».

Η κοινωνία του Ληξουρίου και της Λαμίας και η ιδιαίτερη πατρίδα του δικηγόρου, το χωριό Ρίφι, πενθεί και αγωνιά για την τύχη του 65χρονου. Κοινωνικοί, ενεργοί στα πολιτιστικά και πάντα έτοιμοι να βοηθήσουν και να συμβουλεύσουν.

Ετοίμαζαν τον γάμο της μοναχοκόρης τους

«Πάντοτε ανοιχτοί, εξυπηρετικοί, να βοηθήσουν. Ήταν κοινωνικοί και με θετική ενέργεια».

Τραγική λεπτομέρεια, ο επερχόμενος γάμος της μοναχοκόρης τους, σε έναν μήνα.

«Έχει μία κόρη που είναι δικηγόρος. Μου είχε πει εδώ και έναν μήνα ότι ετοιμάζεται για γάμο στην Αθήνα. Ο φίλος της και αυτός δικηγόρος».

Ευχή όλων να υπάρξει ευτυχής κατάληξη για τον σύζυγο και να βγει νικητής από την περιπέτεια υγείας του.