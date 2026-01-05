Τραγωδία για ζευγάρι από την Κεφαλονιά που έκανε διακοπές στον Παναμά – Νεκρή η γυναίκα, κρίσιμες ώρες για τον σύζυγο

Δύσκολες ώρες βιώνουν οι συγγενείς του ζευγαριού των Ελλήνων από την Κεφαλονιά, το οποίο έκανε διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς στον Παναμά.

Το ζευγάρι είχε πάει για διακοπές μαζί με ένα γκρουπ στον Παναμά, όταν η γυναίκα εμφάνισε έντονο βήχα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Τότε, φώναξαν γιατρό στο ξενοδοχείο, ο οποίος της πρότεινε να πάρει ένα σιρόπι.

Έμεινε στο ξενοδοχείο

Στη συνέχεια, η γυναίκα επέλεξε να μην ακολουθήσει το υπόλοιπο γκρουπ σε μία εκδρομή που θα πήγαιναν αλλά να ξεκουραστεί στο ξενοδοχείο.

Όταν ο άντρας της επέστρεψε από την εκδρομή βρήκε τη σύζυγο του να έχει φουσκάλες σε όλο της το σώμα. Τότε την πήγε κατευθείαν σ΄ένα ακριβό ιδιωτικό νοσοκομείο του Παναμά, όπου διασωληνώθηκε.

Πέθανε μετά από λίγο

Της συνταγογραφήθηκε αγωγή για γρίπη Α ωστόσο, λίγο αργότερα πέθανε.

Ο σύζυγός της παρουσίασε επίσης σοβαρά συμπτώματα κατά το ταξίδι της επιστροφής. Με υψηλό πυρετό και έντονη επιδείνωση της κατάστασής του, νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε νοσοκομείο στο Παρίσι.

Συνεπιβάτιδα του ζευγαριού περιέγραψε στο Live News το ταξίδι που είχαν προγραμματίσει και τι συνέβη με τη γυναίκα κατά τη διάρκεια αυτού.

«Στο γκρουπ ήταν κάποια άτομα που φορούσαν μάσκα. Τη γυναίκα την πόναγε το κεφάλι της, της επόμενη έκανε κρίση βήχα. Ήρθε γιατρός, της είπε να πάρει σιρόπι και πήρε. Την επόμενη, την βρήκε ο άντρας της με φουσκάλες. Την πήγε στο νοσοκομείο και την επόμενη μέρα πέθανε».