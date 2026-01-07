newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
07.01.2026 | 20:54
Συναγερμός στην Ήπειρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις – Ήχησε το 112
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
Πότε ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις και πόσο θα διαρκέσουν – Ποιες Κυριακές θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Ιανουαρίου 2026 | 21:08

Τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις τιμές των προϊόντων κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων.

Σύνταξη
Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου ξεκινά η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων, η οποία θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Οι έμποροι προσδοκούν αυξημένη αγοραστική κίνηση, ενώ οι καταναλωτές αναμένουν σημαντικές μειώσεις τιμών σε ένδυση, υπόδηση και άλλα προϊόντα.

Οι χειμερινές εκπτώσεις

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 παραμένει προαιρετική, χωρίς καμία υποχρέωση για τους εμπόρους. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να προσφέρουν μειωμένα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της αγοράς.

Κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων, τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν δύο Κυριακές, στις 18 και 25 Ιανουαρίου. Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τις συγκεκριμένες ημέρες είναι από τις 11:00 έως τις 18:00.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις εκπτώσεις

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει στους πολίτες βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των εμπόρων, προκειμένου οι αγορές να γίνονται με διαφάνεια και ασφάλεια:

• Σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται με έκπτωση πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η αρχική (παλαιά) και η νέα μειωμένη τιμή, με σαφή αναφορά στη μονάδα μέτρησης.

• Σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής, ο έμπορος οφείλει να αναφέρει την προγενέστερη τιμή, η οποία ορίζεται ως η χαμηλότερη τιμή που ίσχυσε τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έκπτωση.

• Αν το προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

• Σε περιπτώσεις προοδευτικής αύξησης της έκπτωσης, προγενέστερη τιμή θεωρείται η αρχική τιμή πριν από την πρώτη μείωση.

• Επιτρέπεται η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι ακριβές και σαφές.

• Αν η έκπτωση αφορά πάνω από το 60% των προϊόντων, το ποσοστό πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη.

• Αν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ανά κατηγορία, πρέπει να δηλώνεται το εύρος («από …% έως …%»).

• Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται να εμφανίζουν την παλαιά τιμή διαγραμμένη και τη νέα μειωμένη τιμή με σαφή διάκριση.

• Κατά τις περιόδους εκπτώσεων ή προσφορών, τα καταστήματα αυτά οφείλουν να εμφανίζουν όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και με έντονη γραφή τη νέα τελική τιμή.

Αυστηρά πρόστιμα για παραπλανητικές εκπτώσεις

Σε περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών εκπτώσεων – είτε ως προς το ποσοστό, είτε ως προς τις τιμές ή την ποσότητα των προϊόντων – προβλέπονται βαριά πρόστιμα.

Συγκεκριμένα, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 20.000 ευρώ.

Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης εντός πενταετίας, το ανώτατο ύψος του προστίμου αυξάνεται στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Κόσμος
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά «φέρνει» 962 εκατ. δολάρια

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά «φέρνει» 962 εκατ. δολάρια

inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι πωλήσεις πετρελαίου θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν
Επ’ αόριστον 07.01.26

Οι πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις, τα οποία θα πωληθούν σε τιμές αγοράς

Σύνταξη
Mercosur: Στην κόψη του ξυραφιού οι συζητήσεις για τη συμφωνία – «Έσπασε» το μέτωπο των «αντί» στην ΕΕ
«Θρίλερ» 07.01.26

Στην κόψη του ξυραφιού οι συζητήσεις για τη συμφωνία με την Mercosur - «Έσπασε» το μέτωπο των «αντί» στην ΕΕ

Βαριά σύννεφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο πριν την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας Mercosur. Η Ιταλίδα πρωθυπουργος Τζόρτζια Μελόνι είναι έτοιμη να εγκρίνει τη συμφωνία αφήνοντας στα «κρύα του λουτρού» την Γαλλία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση
Διεθνής Οικονομία 07.01.26

Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση

Ο ανώνυμος παίκτης crypto κέρδισε σχεδόν 436.000 δολάρια από τη «σύλληψη» του Μαδούρο, λίγο πριν αυτή ανακοινωθεί - Οι υποψίες για υπήρξε εσωτερική πληροφόρηση και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο αντίκτυπος σε συγκεκριμένα επαγγέλματα με βάση τον βαθμό έκθεσής τους σε αυτήν
«Χαρτογράφηση» 07.01.26

Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης σε συγκεκριμένα επαγγέλματα με βάση τον βαθμό έκθεσής τους σε αυτήν

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων

Σύνταξη
Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου
Στις 12:00 07.01.26 Upd: 09:45

Με ζεστές τις μηχανές περιμένουν τις κυβερνητικές ανακοινώσεις οι αγρότες – Ετοιμάζεται για το plan b το Μαξίμου

Οι αγρότες περιμένουν την εξειδίκευση των μέτρων στις 12 το μεσημέρι και μετά θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό - Την ίδια στιγμή το Μαξίμου χτίζει το αφήγημα για να δικαιολογήσει ποινικοποίηση του αγώνα τους

Σύνταξη
Παραθυράκια για επαναφορά των προμηθειών στις αναλήψεις
Οικονομία 07.01.26

Παραθυράκια για επαναφορά των προμηθειών στις αναλήψεις

Το ζήτημα έγκειται στη διάταξη που αναφέρει ότι οι αναλήψεις από τα ΑΤΜ τραπεζών-μελών της ΔΙΑΣ θα έχουν μηδενική χρέωση, όμως αυτός ο κανονισμός δεν επεκτείνεται σε ιδιωτικούς παρόχους που λειτουργούν ΑΤΜ – μεταξύ άλλων Euronet, Cashflex

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Ακρίβεια: «Ποδαρικό» με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ – «Ασανσέρ» οι τιμές σε βασικά προϊόντα
Πάνω-κάτω 07.01.26

«Ποδαρικό» με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ - «Ασανσέρ» οι τιμές σε βασικά προϊόντα

Κακοί οιωνοί για το 2026 με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ. Η ακρίβεια στο ράφι δεν είναι απλώς ένας οικονομικός δείκτης, αλλά μια κοινωνική πρόκληση που αναγκάζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού σε διαρκή επαναπροσδιορισμό των αναγκών του.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Φούλαμ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Φούλαμ – Τσέλσι

LIVE: Φούλαμ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Φούλαμ – Τσέλσι για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Τότεναμ

LIVE: Μπόρνμουθ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Τότεναμ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 6.

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει πρόταση της Τσέλσι για Βινίσιους» – Τι λένε στην Βραζιλία για το μέλλον του σούπερ σταρ της Ρεάλ
On Field 07.01.26

«Δεν υπάρχει πρόταση της Τσέλσι για Βινίσιους» – Τι λένε στην Βραζιλία για το μέλλον του σούπερ σταρ της Ρεάλ

Η διοίκηση της Τσέλσι θέλει να κάνει μεγάλο «δώρο» στον Λίαμ Ροσένιορ αλλά οι Βραζιλιάνοι δημοσιογράφοι αναφέρουν πως δεν υπάρχει καμιά πρόταση των «μπλε» για τον άσο της «βασίλισσας»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δυνατό το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ
Κόσμος 07.01.26

Δυνατό το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρέστη στην επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στην Λευκωσία, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους των Βρυξελλών

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Συναγερμός στην Ήπειρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις – Ήχησε το 112
Ελλάδα 07.01.26

Κακοκαιρία: Συναγερμός στην Ήπειρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις – Ήχησε το 112

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους - Σε κατάσταση άμεσης και διαρκούς ετοιμότητας όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: Προτεραιότητα η επανένωση της Κύπρου – Οι ευρωπαϊκές αρχές ισχύουν εξίσου και για την Γροιλανδία
Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ 07.01.26

Φον ντερ Λάιεν: Προτεραιότητα η επανένωση της Κύπρου – Οι ευρωπαϊκές αρχές ισχύουν εξίσου και για την Γροιλανδία

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περιέγραψε την Κύπρο ως χώρα που ενσαρκώνει «ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Ευρώπη», συνδυάζοντας την παράδοση με την καινοτομία

Σύνταξη
Επαφές Ρούμπιο με Δανούς αξιωματούχους την ερχόμενη εβδομάδα για τη Γροιλανδία
Κόσμος 07.01.26

Επαφές Ρούμπιο με Δανούς αξιωματούχους την ερχόμενη εβδομάδα για τη Γροιλανδία

Ο Μάρκο Ρούμπιο προσπαθεί να υπογραμμίσει τον διπλωματικό προσανατολισμό της αμερικανικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον προτιμά την επίλυση τέτοιων ζητημάτων μέσω διαλόγου.

Σύνταξη
Ο διαφυλετικός γάμος του Rat Pack που προκάλεσε οργή και απειλές θανάτου – Ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και η Μέι Μπριτ αγαπήθηκαν βαθιά
Δεκαετία του '60 07.01.26

Ο διαφυλετικός γάμος του Rat Pack που προκάλεσε οργή και απειλές θανάτου - O Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και η Μέι Μπριτ αγαπήθηκαν βαθιά

Η ντροπαλή και ανθεκτική Σουηδέζα pin-up και ηθοποιός, της οποίας ο διαφυλετικός γάμος με το μέλος του Rat Pack, Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, προκάλεσε οργή και απειλές, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, θυμίζοντάς μας έναν μεγάλο έρωτα που πήγε κόντρα στις αντιξοότητες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επιμένει η φονική κακοκαιρία στην Ευρώπη –Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και χάος
Βαρύς χιονιάς 07.01.26

Επιμένει η φονική κακοκαιρία στην Ευρώπη –Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και χάος

Τεράστια είναι τα προβλήματα που έχει προκαλέσει στην Ευρώπη η κακοκαιρία «Γκορέτι», που έφερε χιόνι και παγετό. Στους επτά οι νεκροί. Χάος στις συγκοινωνίες σε πολλές χώρες.

Σύνταξη
LIVE: Άπελντοορν – Ολυμπιακός
Άλλα Αθλήματα 07.01.26

LIVE: Άπελντοορν – Ολυμπιακός

LIVE: Άπελντοορν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Άπελντοορν – Ολυμπιακός για τη ρεβάνς των «32» του CEV Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
«Στόχοι του Παναθηναϊκού Γιαμπουσέλε και Χέις-Ντέιβις» (vids)
Μπάσκετ 07.01.26

«Οι δύο στόχοι του Παναθηναϊκού από το NBA»

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κάνει μία μεγάλη μεταγραφή από το NBA και όπως αναφέρουν ιταλικά δημοσιεύματα, ενδιαφέρεται για τους Γιαμπουσέλε και Χέις Ντέιβις.

Σύνταξη
Το Μεξικό εξελίσσεται σε σημαντικό προμηθευτή πετρελαίου για την Κούβα, λόγω εξελίξεων στη Βενεζουέλα
Κόσμος 07.01.26

Το Μεξικό εξελίσσεται σε σημαντικό προμηθευτή πετρελαίου για την Κούβα, λόγω εξελίξεων στη Βενεζουέλα

Η Μεξικανή πρόεδρος δήλωσε, επίσης, πως το Μεξικό προμηθεύει επί χρόνια την Κούβα με πετρέλαιο, άλλοτε βάσει συμβάσεων κι άλλοτε στο πλαίσιο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας

Σύνταξη
«H οπτική επικοινωνία είναι λειτούργημα» – Ο Σλοβένος γραφίστας Tomato Košir και η αλήθεια της οργής
Ταλέντο 07.01.26

«H οπτική επικοινωνία είναι λειτούργημα» – Ο Σλοβένος γραφίστας Tomato Košir και η αλήθεια της οργής

Από το σχόλιο του για τις δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα στην εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ο Tomato Košir γνωρίζει ότι η οπτική επικοινωνία είναι πυρηνικό οπλοστάσιο αφύπνισης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λαϊκές Αγορές: Επιστρέφουν την Παρασκευή στους πάγκους οι παραγωγοί – Αναστέλλονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις
Ελλάδα 07.01.26

Λαϊκές Αγορές: Επιστρέφουν την Παρασκευή στους πάγκους οι παραγωγοί – Αναστέλλονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις

Όπως τονίζει η Συνομοσπονδία Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, αν μετά από δέκα μέρες δεν υπάρξει κάποια απόφαση θα επιστρέψουν με δυναμικές κινητοποιήσεις.

Σύνταξη
Αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη αποφάσισε το μπλόκο της Νίκαιας – «Βροχή» οι αποφάσεις των μπλόκων
Ελλάδα 07.01.26 Upd: 21:17

Αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη αποφάσισε το μπλόκο της Νίκαιας – «Βροχή» οι αποφάσεις των μπλόκων

Ο «κύβος ερρίφθη», αποκλεισμό 48 ωρών στα Τέμπη και κλειστές σήραγγες με ανοιχτές παρακαμπτήριους αποφάσισε το μπλόκο Νίκαιας. Κλείνει ο Μπράλος και τα Μάλγαρα. Σε εισήγηση για ανάλογη κινητοποίηση βαδίζει το μπλόκο της Θήβας.

Σύνταξη
ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Πρόκριση και τώρα… ΑΕΚ, για την ομάδα της Κρήτης (vid)
Ποδόσφαιρο 07.01.26

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Πρόκριση και τώρα… ΑΕΚ, για την ομάδα της Κρήτης (vid)

Ραντεβού με την ΑΕΚ έκλεισε ο ΟΦΗ στα προημιτελικά του Κυπέλλου καθώς επικράτησε με 2-0 του Αστέρα στο Παγκρήτιο. Από το 40′ με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Γιαμπλόνσκι οι Αρκάδες.

Σύνταξη
