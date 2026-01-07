Πότε ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις και πόσο θα διαρκέσουν – Ποιες Κυριακές θα λειτουργήσουν τα μαγαζιά

Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου ξεκινά η περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων, η οποία θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Οι έμποροι προσδοκούν αυξημένη αγοραστική κίνηση, ενώ οι καταναλωτές αναμένουν σημαντικές μειώσεις τιμών σε ένδυση, υπόδηση και άλλα προϊόντα.

Οι χειμερινές εκπτώσεις

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 παραμένει προαιρετική, χωρίς καμία υποχρέωση για τους εμπόρους. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να προσφέρουν μειωμένα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της αγοράς.

Κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων, τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν δύο Κυριακές, στις 18 και 25 Ιανουαρίου. Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τις συγκεκριμένες ημέρες είναι από τις 11:00 έως τις 18:00.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές στις εκπτώσεις

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει στους πολίτες βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των εμπόρων, προκειμένου οι αγορές να γίνονται με διαφάνεια και ασφάλεια:

• Σε όλα τα προϊόντα που πωλούνται με έκπτωση πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς η αρχική (παλαιά) και η νέα μειωμένη τιμή, με σαφή αναφορά στη μονάδα μέτρησης.

• Σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής, ο έμπορος οφείλει να αναφέρει την προγενέστερη τιμή, η οποία ορίζεται ως η χαμηλότερη τιμή που ίσχυσε τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έκπτωση.

• Αν το προϊόν κυκλοφορεί λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 10 ημερών.

• Σε περιπτώσεις προοδευτικής αύξησης της έκπτωσης, προγενέστερη τιμή θεωρείται η αρχική τιμή πριν από την πρώτη μείωση.

• Επιτρέπεται η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι ακριβές και σαφές.

• Αν η έκπτωση αφορά πάνω από το 60% των προϊόντων, το ποσοστό πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη.

• Αν υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά ανά κατηγορία, πρέπει να δηλώνεται το εύρος («από …% έως …%»).

• Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται να εμφανίζουν την παλαιά τιμή διαγραμμένη και τη νέα μειωμένη τιμή με σαφή διάκριση.

• Κατά τις περιόδους εκπτώσεων ή προσφορών, τα καταστήματα αυτά οφείλουν να εμφανίζουν όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και με έντονη γραφή τη νέα τελική τιμή.

Αυστηρά πρόστιμα για παραπλανητικές εκπτώσεις

Σε περιπτώσεις ανακριβών ή παραπλανητικών εκπτώσεων – είτε ως προς το ποσοστό, είτε ως προς τις τιμές ή την ποσότητα των προϊόντων – προβλέπονται βαριά πρόστιμα.

Συγκεκριμένα, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών του εμπόρου και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 20.000 ευρώ.

Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας παράβασης εντός πενταετίας, το ανώτατο ύψος του προστίμου αυξάνεται στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών.