Εκπτώσεις πριν τις… χειμερινές εκπτώσεις – Τι να προσέξετε

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων αρκετές μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων και ιδιαίτερα μέσα από τα ψηφιακά τους κανάλια έχουν λάβει θέση μάχης προχωρώντας σε προσφορές για κάποιες από τις συλλογές τους.

Οι εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως τις 27 Φεβρουαρίου, μία περίοδος εξήντα ημερών κατά την οποία οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε αγορές σε σημαντικά μειωμένες τιμές.

Τι να προσέχουν οι καταναλωτές

Ωστόσο, η τιμή δεν είναι από μόνη της αρκετή, καθώς θα πρέπει να συνδυάζεται και με την ποιότητα των προϊόντων και επειδή τα χρήματα δεν περισσεύουν καλόν είναι να έχουν στο μυαλό τους όσοι σκοπεύουν να προβούν σε αγορές μερικά χρήσιμα tips.

Οι αγορές να γίνονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες και να γίνεται έλεγχος των τιμών των προϊόντων πριν και κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων για να έχει εικόνα κανείς πόσο «πραγματικές» είναι.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τελική τιμή και όχι στο μεγάλο ποσοστό της έκπτωσης που ίσως να είναι και πλασματικό. Ο έλεγχος της τελικής τιμής του προϊόντος ειδικά όταν οι αγορές γίνονται με δόσεις ή πιστωτικές κάρτες (η τιμή δεν πρέπει να αυξάνεται αν πληρωθεί όλο το ποσό αμέσως με πιστωτική κάρτα).

Να ζητείται η νόμιμη απόδειξη και να φυλάσσεται, όπως άλλωστε η όποια εγγύηση και οι οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα.

Εάν αγοραστεί ένα προϊόν με έκπτωση και διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα υπάρχει δικαίωμα αλλαγή, ενώ πρέπει να δίνεται προσοχή σε προϊόντα που είναι σε προσφορά αν υπάρχει η σχετική σήμανση ότι δεν γίνονται επιστροφές.

Οι τιμές πριν και μετά

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 παραμένει προαιρετική, χωρίς καμία υποχρέωση για τους εμπόρους. Όμως όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να προχωρήσουν σε εκπτώσεις υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο τόσο για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην αγορά όσο και για την προστασία του καταναλωτή.

Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να αναφέρει ότι στο κατάστημα γίνονται εκπτώσεις ή προσφορές και φυσικά σε κάθε προϊόν να αναγράφεται η διπλή τιμή: η αρχική τιμή και η τιμή μετά την έκπτωση.

Βέβαια, για τις περιπτώσεις εκείνες που ο καταναλωτής αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε πρόβλημα και δεν συναντήσει τη δέουσα ανταπόκριση από το κατάστημα υπάρχουν τόσο οι αρμόδιες αρχές όσο και οι καταναλωτικές οργανώσεις για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του.

Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων

Και εν αναμονή του «τελικού ταμείου» της εορταστικής περιόδου, οι επιχειρήσεις «ποντάρουν» φυσικά στις χειμερινές εκπτώσεις για περαιτέρω τόνωση του τζίρου.

Οι χειμερινές εκπτώσεις του 2025 δεν είχαν αφήσει πάντως ικανοποιημένες σχεδόν τις μισές επιχειρήσεις σύμφωνα με την έρευνα που είχε διενεργήσει η ΕΣΕΕ και μάλιστα η επιθυμία προσέλκυσης καταναλωτών ωθεί περίπου 6 στους 10 επιχειρηματίες να διατηρήσουν τις χαμηλές τιμές και τις προσφορές και μετά το επίσημο πέρας αυτών.

Πάντως, ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου το 2024 διαμορφώθηκε σε 71,6 δισ. ευρώ, ενισχυμένος κατά +2,4% σε σχέση με το 2023 και για το 2025 εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 75 δισ. ευρώ.

