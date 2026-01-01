newspaper
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Εκπτώσεις πριν τις… χειμερινές εκπτώσεις – Τι να προσέξετε
Οικονομικές Ειδήσεις 01 Ιανουαρίου 2026 | 02:00

Εκπτώσεις πριν τις… χειμερινές εκπτώσεις – Τι να προσέξετε

Οι εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως τις 27 Φεβρουαρίου - Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε αγορές σε σημαντικά μειωμένες τιμές

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Spotlight

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων αρκετές μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων και ιδιαίτερα μέσα από τα ψηφιακά τους κανάλια έχουν λάβει θέση μάχης προχωρώντας σε προσφορές για κάποιες από τις συλλογές τους.

Οι εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως τις 27 Φεβρουαρίου, μία περίοδος εξήντα ημερών κατά την οποία οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε αγορές σε σημαντικά μειωμένες τιμές.

Τι να προσέχουν οι καταναλωτές

Ωστόσο, η τιμή δεν είναι από μόνη της αρκετή, καθώς θα πρέπει να συνδυάζεται και με την ποιότητα των προϊόντων και επειδή τα χρήματα δεν περισσεύουν καλόν είναι να έχουν στο μυαλό τους όσοι σκοπεύουν να προβούν σε αγορές μερικά χρήσιμα tips.

Οι αγορές να γίνονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες και να γίνεται έλεγχος των τιμών των προϊόντων πριν και κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων για να έχει εικόνα κανείς πόσο «πραγματικές» είναι.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τελική τιμή και όχι στο μεγάλο ποσοστό της έκπτωσης που ίσως να είναι και πλασματικό. Ο έλεγχος της τελικής τιμής του προϊόντος ειδικά όταν οι αγορές γίνονται με δόσεις ή πιστωτικές κάρτες (η τιμή δεν πρέπει να αυξάνεται αν πληρωθεί όλο το ποσό αμέσως με πιστωτική κάρτα).

Να ζητείται η νόμιμη απόδειξη και να φυλάσσεται, όπως άλλωστε η όποια εγγύηση και οι οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα.

Εάν αγοραστεί ένα προϊόν με έκπτωση και διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα υπάρχει δικαίωμα αλλαγή, ενώ πρέπει να δίνεται προσοχή σε προϊόντα που είναι σε προσφορά αν υπάρχει η σχετική σήμανση ότι δεν γίνονται επιστροφές.

Οι τιμές πριν και μετά

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 παραμένει προαιρετική, χωρίς καμία υποχρέωση για τους εμπόρους. Όμως όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να προχωρήσουν σε εκπτώσεις υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο τόσο για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην αγορά όσο και για την προστασία του καταναλωτή.

Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει πινακίδα που να αναφέρει ότι στο κατάστημα γίνονται εκπτώσεις ή προσφορές και φυσικά σε κάθε προϊόν να αναγράφεται η διπλή τιμή: η αρχική τιμή και η τιμή μετά την έκπτωση.

Βέβαια, για τις περιπτώσεις εκείνες που ο καταναλωτής αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε πρόβλημα και δεν συναντήσει τη δέουσα ανταπόκριση από το κατάστημα υπάρχουν τόσο οι αρμόδιες αρχές όσο και οι καταναλωτικές οργανώσεις για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του.

Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων

Και εν αναμονή του «τελικού ταμείου» της εορταστικής περιόδου, οι επιχειρήσεις «ποντάρουν» φυσικά στις χειμερινές εκπτώσεις για περαιτέρω τόνωση του τζίρου.

Οι χειμερινές εκπτώσεις του 2025 δεν είχαν αφήσει πάντως ικανοποιημένες σχεδόν τις μισές επιχειρήσεις σύμφωνα με την έρευνα που είχε διενεργήσει η ΕΣΕΕ και μάλιστα η επιθυμία προσέλκυσης καταναλωτών ωθεί περίπου 6 στους 10 επιχειρηματίες να διατηρήσουν τις χαμηλές τιμές και τις προσφορές και μετά το επίσημο πέρας αυτών.

Πάντως, ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου το 2024 διαμορφώθηκε σε 71,6 δισ. ευρώ, ενισχυμένος κατά +2,4% σε σχέση με το 2023 και για το 2025 εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 75 δισ. ευρώ.

Πηγή: ot.gr

Economy
Ελληνική οικονομία: Τα 4+1 στοιχήματα της Ελλάδας το 2026

Ελληνική οικονομία: Τα 4+1 στοιχήματα της Ελλάδας το 2026

Το 2026 να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία

Το 2026 να γυρίσουμε σελίδα στην οικονομία

Πληθωρισμός: Πώς μια χούφτα μεγάλες εταιρείες καθορίζουν τις τιμές
Έρευνα BIS 01.01.26

Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών: Το 56% του πληθωρισμού οφείλεται σε μια χούφτα μεγάλες εταιρείες και προϊόντα

Ο πληθωρισμός δεν καθορίζεται μόνο από μακροοικονομικούς παράγοντες αλλά και από τις πολιτικές λίγων μεγάλων εταιριών, υποστηρίζει νέα έρευνα οικονομολόγων κεντρικών τραπεζών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έσπασαν τα ρεκόρ οι συνταξιοδοτήσεις το 2025 – Οι έξι κατηγορίες εργαζομένων
Έκρηξη 01.01.26

Έσπασαν τα ρεκόρ οι συνταξιοδοτήσεις το 2025 – Οι έξι κατηγορίες εργαζομένων

Όσοι επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη, πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνουν, ακόμα και με αναγνώριση πλασματικών ετών το 62ο έτος και 40 χρόνια δουλειάς ή διαφορετικά το 67ο έτος.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Σε ποια νησιά μειώνεται από σήμερα ο ΦΠΑ – Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ
Όσα ισχύουν 01.01.26

Σε ποια νησιά μειώνεται από σήμερα ο ΦΠΑ – Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η μείωση αφορά σε αγαθά για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. β) της παρ. 4 και σε υπηρεσίες που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του κώδικα ΦΠΑ

Σύνταξη
Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ (γράφημα)
Τα στοιχεία 01.01.26

Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ (γράφημα)

Οι ΗΠΑ έχουν δει υποτονικές προσλήψεις κατά το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους, γεγονός που έχει διαβρώσει τις απόψεις των Αμερικανών για τις προοπτικές απασχόλησής τους

Σύνταξη
Gen Z: Γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο – Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο
Και... τεστ δεξιοτήτων 31.12.25

Η Gen Z γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο - Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο

Η Gen Z εγκαταλείπει το πανεπιστήμιο για να πρωτοπορήσει στην εναλλακτική μάθηση, ενώ οι εργοδότες προτιμούν τα τεστ δεξιοτήτων από τα βιογραφικά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Τελειώνει» από την Τσέλσι ο Μαρέσκα – «Μπαράζ» δημοσιευμάτων για το μέλλον του στην Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 01.01.26

«Τελειώνει» από την Τσέλσι ο Μαρέσκα – «Μπαράζ» δημοσιευμάτων για το μέλλον του στην Τσέλσι

«Σκούρα» τα πράγματα για τον Έντσο Μαρέσκα, που δεν αποκλείεται μέσα στη μέρα να ανακοινωθεί το τέλος της συνεργασίας του με την Τσέλσι, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία.

Σύνταξη
Καιρός: Ανασκόπηση του 2025 – Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες διαρκείας και μεγάλα ύψη βροχής
Στοιχεία Meteo 01.01.26

Η καιρική ανασκόπηση του 2025 - Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες διαρκείας και μεγάλα ύψη βροχής (χάρτες)

Το 2025 ο καιρός χαρακτηρίστηκε από υψηλές θερμοκρασίες - Τρίτο θερμότερο καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα - Πολύ μεγάλα ύψη βροχής τον Νοέμβριο σε δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Οδύνη και θλίψη για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές
Δήλωση Λοβέρδου 01.01.26

ΥΠΕΞ: Οδύνη και θλίψη για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία

Σύνταξη
Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες
Νέα Υόρκη 01.01.26

Στο «Marty Supreme» ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα original παιδί του δρόμου – Οι ουλές, οι χαρακιές και οι φακίδες

Η ταινία «Marty Supreme» διαδραματίζεται το 1952 και ο Τιμοτέ Σαλαμέ πρωταγωνιστεί ως ένας μικροαπατεώνας που καταπιάνεται με το πινκ πονγκ σε μια προσπάθεια να γίνεις επιτυχημένος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Betsson: Σούπερ προσφορά* στο Betsson Super Cup!
Τα Νέα της Αγοράς 01.01.26

Betsson: Σούπερ προσφορά* στο Betsson Super Cup!

Το Betsson Super Cup επιστρέφει μετά από 18 χρόνια και φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια σπουδαία ποδοσφαιρική στιγμή. Ολυμπιακός και ΟΦΗ κοντράρονται στον μεγάλο τελικό, σε ένα ματς που ανοίγει το νέο έτος με τρόπαιο.

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά: Πώς υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 – Πυροτεχνήματα, εντυπωσιακοί εορτασμοί και μηνύματα ειρήνης
Καλή χρονιά! 01.01.26

Πώς υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 - Πυροτεχνήματα, εντυπωσιακοί εορτασμοί και μηνύματα ειρήνης

Μαγευτικά σόου για την Πρωτοχρονιά σε όλο τον κόσμο - Η αρχή έγινε από τα νησιά Κιριμπάτι στον Ειρηνικό, που γιόρτασαν την έλευση του νέου έτους την Τετάρτη στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας

Σύνταξη
Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean's
Τόπο στα νιάτα 01.01.26

Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s

Ο 64χρονος Τζορτζ Κλούνεϊ εξομολογείται στο Variety την παρακμή του Χόλιγουντ, την οργή του για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ και τους επόμενους σταρ που καλούνται να σώσουν την έβδομη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κακλαμάνης: Οι επιλογές όλων μας, από τη Βουλή ως τη ζωή, να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα
Πρόεδρος Βουλής 01.01.26

Κακλαμάνης: Οι επιλογές όλων μας, από τη Βουλή ως τη ζωή, να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ευχήθηκε «το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους. Και, κυρίως, να μας βρουν ενωμένους. Γιατί μόνο έτσι πάει η ζωή μπροστά»

Σύνταξη
Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»
Μεταμφιέσεις 01.01.26

Τα καρναβάλια στη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά των Χριστουγεννιάτικων γιορτών – Τι είναι τα «Ραγκουτσάρια»

Μέσα στο καταχείμωνο, η Δυτική Μακεδονία ζει ολόψυχα τα «Καρναβάλια του Δωδεκαημέρου», είτε αυτά ονομάζονται «Μπουμπουσιάρια» είτε «Ραγκουτσάρια»

Σύνταξη
Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική
Το μενού αλλάζει 01.01.26

Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική

Με περισσότερους από έναν στους δέκα Αμερικανούς να δηλώνουν ότι πσίρνουν αγωνιστές GLP-1, οι εταιρείες τροφίμων μικραίνουν τις μερίδες, περιορίζουν το αλάτι και τη ζάχαρη και αυξάνουν τις πρωτεΐνες.

Σύνταξη
Πήραν το μάθημά τους οι ηγέτες κρατών από τον Τραμπ μέσα στο 2025;
Στάση «σκαντζόχοιρου» 01.01.26

Πήραν το μάθημά τους οι ηγέτες κρατών από τον Τραμπ μέσα στο 2025;

«Τη στιγμή που σύμμαχοι των ΗΠΑ προσαρμόζονται στην επανάσταση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό τον Τραμπ, μία λέξη αποτυπώνει καλύτερα τον ζοφερό στρατηγικό υπολογισμό τους: σκαντζόχοιρος»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση
Κινητοποιήσεις 01.01.26

Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους παραγωγούς, βάζοντας στο τραπέζι πλέον τις κυρώσεις - Ανυποχώρητοι οι αγρότες εν όψει και της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής στα Μάλγαρα

Σύνταξη
Μπακς – Γουίζαρντς 113-114: Ο Αντετοκούνμπο δεν έφτανε και το Μιλγουόκι ηττήθηκε από τους Γουίζαρντς
Μπάσκετ 01.01.26

Μπακς – Γουίζαρντς 113-114: Ο Αντετοκούνμπο δεν έφτανε και το Μιλγουόκι ηττήθηκε από τους Γουίζαρντς

H… κατρακύλα συνεχίστηκε για τους Μιλγουόκι Μπακς, που ηττήθηκαν ξανά από τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς (114-113) – «Διπλός» Γιάννης με 30άρα (33 πόντοι, 15 ριμπάουντ), παρά τα minutes restriction.

Σύνταξη
Έσπασαν τα ρεκόρ οι συνταξιοδοτήσεις το 2025 – Οι έξι κατηγορίες εργαζομένων
Έκρηξη 01.01.26

Έσπασαν τα ρεκόρ οι συνταξιοδοτήσεις το 2025 – Οι έξι κατηγορίες εργαζομένων

Όσοι επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη, πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνουν, ακόμα και με αναγνώριση πλασματικών ετών το 62ο έτος και 40 χρόνια δουλειάς ή διαφορετικά το 67ο έτος.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
