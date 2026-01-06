Πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Γαλλίας: «Χρειάζεται ειρήνη, οι Ουκρανοί δεν μπορούν να νικήσουν»
Ο άλλοτε ισχυρός άνδρας των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας είναι πεπεισμένος ότι η μόνη σωτηρία για το Κίεβο είναι η σύναψη μια συμφωνίας ειρήνης.
Λίγο πριν μπει ο πόλεμος στην Ουκρανία στον πέμπτο χρόνο του, δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα κάποιου είδους κατάπαυση του πυρός. Μπορεί κάποιοι στην Ουκρανία να ελπίζουν ότι μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση, ωστόσο, ο αξιωματικός που διεύθυνε κάποτε τον Γαλλικό στρατό, στρατηγός Πιερ ντε Βιλιέλ, κρατάει πολύ μικρό καλάθι για το Κίεβο.
Υπενθυμίζεται ότι ο στρατηγός είχε παραιτηθεί από αρχηγός το Γενικού Επιτελείου των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων (Chef d’état-major des armées) το 2017 μετά την επεισοδιακή διαφωνία του με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Ο ίδιος θα έπρεπε να κρατήσει μια αμυντική δύναμη ικανή να διεκπεραιώνει ένα όλο και δυσκολότερο έργο εντός οικονομικών περιορισμών που όμως ήταν αδύνατον.
Μιλώντας τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου στο γαλλικό ραδιόφωνο Sud Radio, δεν έκρυψε ότι ο ουκρανικός στρατός δεν έχει ελπίδες να επικρατήσει στον πόλεμο.
«Ελπίζω ότι η ειρηνευτική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη θα καταλήξει κάπου, γιατί δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε αυτή τη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο σλαβικούς λαούς. Η Ουκρανία δεν είναι πλέον σε θέση να κερδίσει στρατιωτικά αυτόν τον πόλεμο».
Επέμεινε ότι «πρέπει λοιπόν να πάμε προς μια δίκαιη ειρήνη, ιδίως στο ζήτημα των εδαφών, και μια ειρήνη που να είναι διαρκής, με δυνάμεις εγγύησης», υπενθυμίζοντας όμως και τους κινδύνους από την μείωση των εξοπλισμών του γαλλικού στρατού. «Μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, για δεκαετίες απολαύσαμε το “μέρισμα της ειρήνης” και περικόψαμε τους στρατούς μας», παρατηρεί ο πρώην αρχηγός το Γενικού Επιτελείου των Γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Αγαπάμε την ειρήνη, γιατί ξέρουμε τις ζημιές του πολέμου
Εάν η Γαλλία δεχόταν επίθεση, ο Βιλιέλ είναι πεπεισμένος ότι η πυρηνική αποτροπή θα λειτουργούσε υπό την προϋπόθεση ότι «οι συμβατικές δυνάμεις έχουν ισοδύναμη σημασία».
«Το τίμημα της ειρήνης είναι η προσπάθεια του πολέμου», είπε.
Βεβαίως, οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να λάβουν 6,7 δισ. ευρώ επιπλέον πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2026 — «περάσαμε από 32 στα 50 δισ.» ετησίως. «Όμως ήδη έχουμε οκτώ δισ. μεταφερόμενες οφειλές/εκκρεμείς υποχρεώσεις, χρήματα που δεν έχουν καταβληθεί στους βιομηχάνους», τονίζει επικριτικά, αναφερόμενος επίσης στα κονδύλια που δόθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ουκρανία και σε δαπάνες κάλυψης καθυστερήσεων.
Και ο στρατηγός επιμένει: «Εμείς, οι στρατιωτικοί, αγαπάμε την ειρήνη γιατί γνωρίζουμε τις ζημιές του πολέμου. Σήμερα ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι ισχυροί θα κερδίσουν». «Δεν αμφιβάλλω για τους στρατιώτες μας, δεν θα υποχωρούσαν. Όμως το ερώτημα τώρα είναι ο πόλεμος. Χρειάζεται στρατηγικό και υλικοτεχνικό βάθος». Και γι’ αυτό χρειάζονται μέσα.
