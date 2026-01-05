sports betsson
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λατρεία Ντουπλάντις για Καραλή!
Άλλα Αθλήματα 05 Ιανουαρίου 2026 | 12:15

Λατρεία Ντουπλάντις για Καραλή!

Ο Σουηδός ρέκορντμαν, Αρμάντ Ντουπλάντις αποθέωσε τον Μανόλο σε συνέντευξή του στην Ιταλία ενώ έθεσε στόχο τα 6.40!

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Spotlight

Στο επίκεντρο της συζήτησης της ιταλικής «Γκαζέτα» με τον Αρμάντ «Mondo» Ντουπλάντις υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει περισσότερο από κάθε άλλο, όταν η κουβέντα πηγαίνει στους αντιπάλους του: ο Εμμανουήλ Καραλής. Όχι ως απειλή με τη στενή έννοια του όρου, αλλά ως σημείο αναφοράς για το παρόν και το μέλλον του άλματος επί κοντώ. Ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν μιλά για τον Έλληνα πρωταθλητή με ειλικρίνεια, σεβασμό και μια σπάνια αίσθηση αθλητικής συνείδησης.

«Με τον Μανόλο είμαστε φίλοι εδώ και περίπου δέκα χρόνια», λέει. «Έχουμε μεγαλώσει μαζί μέσα στο άθλημα, έχουμε μοιραστεί αγώνες, προπονήσεις, επιτυχίες και απογοητεύσεις. Αυτό από μόνο του δημιουργεί έναν διαφορετικό δεσμό». Για τον Ντουπλάντις, η σχέση τους δεν ακυρώνει τον ανταγωνισμό· αντίθετα, τον κάνει πιο ουσιαστικό. «Όταν αντιμετωπίζεις κάποιον που σέβεσαι και εκτιμάς, ανεβάζεις και εσύ το επίπεδό σου. Θέλεις να είσαι καλύτερος, όχι απλώς για να κερδίσεις, αλλά για να τιμήσεις το άθλημα».

Ο Σουηδός δεν διστάζει να χαρακτηρίσει τη σεζόν του Καραλή ως μία από τις κορυφαίες που έχουν υπάρξει ποτέ στο αγώνισμα. «Ήταν μια σπουδαία χρονιά γι’ αυτόν. Ίσως η καλύτερη της καριέρας του. Αν εξαιρέσουμε τις δικές μου επιδόσεις, μιλάμε για επίπεδα που ιστορικά έχουμε δει μόνο από αθλητές όπως ο Μπούμπκα και ο Λαβιλενί». Είναι μια δήλωση με ιδιαίτερο βάρος, προερχόμενη από τον άνθρωπο που έχει μετατρέψει τα 6 μέτρα σε… ρουτίνα.

Ο Καραλής, σύμφωνα με τον Ντουπλάντις, δεν είναι απλώς ένας ταλαντούχος άλτης, αλλά ένας αθλητής που εξελίσσεται συνεχώς. «Με έχει πιέσει πολλές φορές μέσα στον αγώνα. Και αυτό είναι σημαντικό. Σε αναγκάζει να μείνεις συγκεντρωμένος, να μη χαλαρώσεις ούτε στιγμή». Και προσθέτει με βεβαιότητα: «Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει ακόμη καλύτερος. Έχει τη νοοτροπία, έχει τη δουλειά και έχει και τη χαρά του παιχνιδιού – στοιχεία απαραίτητα για να πας ψηλά».

Μέσα από αυτή τη σχέση, ο Ντουπλάντις βλέπει και κάτι ευρύτερο: την ανάγκη το άλμα επί κοντώ να αποκτήσει περισσότερους πρωταγωνιστές υψηλού επιπέδου. «Το άθλημα μεγαλώνει όταν υπάρχουν προσωπικότητες και ιστορίες. Όταν ο κόσμος περιμένει μια μονομαχία, όταν αναγνωρίζει πρόσωπα. Σε αυτό, ο Μανόλο παίζει σημαντικό ρόλο».

Από αυτό το σημείο και μετά, η συζήτηση ανοίγει ξανά και αγκαλιάζει όλο το σύμπαν του «Mondo». Από τη Λουιζιάνα, που είναι πατρίδα του όσο και η Σουηδία, μιλά για μια χρονιά σχεδόν αψεγάδιαστη: αήττητος σε 17 αγώνες, 41 συνεχόμενες νίκες από το 2023, τέσσερα παγκόσμια ρεκόρ μέσα σε μία σεζόν και παγκόσμιοι τίτλοι σε ανοιχτό και κλειστό στίβο. Κι όμως, επιμένει ότι το κίνητρό του παραμένει το ίδιο: «Να γίνομαι κάθε μέρα λίγο καλύτερος από χθες».

Όταν τίθεται το ερώτημα του απόλυτου ορίου, απαντά χωρίς υπερβολή αλλά και χωρίς δισταγμό: τα 6,40 μέτρα είναι ο μεγάλος στόχος της καριέρας του. Για να φτάσει εκεί, εξηγεί με τεχνική ακρίβεια τη σημασία των πιο σκληρών και εύκαμπτων κονταριών, της μεγαλύτερης ταχύτητας στη φόρα και της καλύτερης μετατροπής της ενέργειας στο άλμα. Παράλληλα, εκφράζει τον προβληματισμό του για τη στασιμότητα των υλικών, που –όπως λέει– παραμένουν ουσιαστικά ίδια από τη δεκαετία του ’80.

Δεν πιστεύει στο «τέλειο άλμα» και δεν θεωρεί τον εαυτό του τελειομανή. «Είμαι αγωνιστής», λέει. «Πάντα θα υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει καλύτερα». Ακόμη και στα παγκόσμια ρεκόρ του, βλέπει ατέλειες και περιθώρια βελτίωσης.

Στα 26 του, έχοντας κατακτήσει ήδη τα πάντα, δηλώνει ότι θα συνεχίσει όσο διασκεδάζει και το σώμα του το επιτρέπει. Στο μυαλό του υπάρχουν τουλάχιστον δύο ακόμη ολυμπιακά χρυσά, αλλά και ένας μεγαλύτερος στόχος: να κάνει το άλμα επί κοντώ πιο δημοφιλές, να το ταξιδέψει σε νέες ηπείρους και να το φέρει πιο κοντά στο κοινό μέσα από καινοτόμες ιδέες και ξεχωριστά events.

Στην προσωπική του ζωή, ετοιμάζεται να παντρευτεί τη Ντεζιρέ, μιλά με αγάπη για την οικογένειά του και δεν κρύβει την επιθυμία του να γίνει κάποτε πατέρας.
Παράλληλα, βρίσκει διέξοδο στη μουσική, με νέα τραγούδια να περιμένουν την κυκλοφορία τους, και χαλαρώνει παρακολουθώντας τένις, με τις αναμετρήσεις Σίνερ–Αλκαράθ να τον συναρπάζουν.

Και όταν η κουβέντα φτάνει στην Ιταλία, χαμογελά. Τη νιώθει οικεία, όχι μόνο γιατί την αγαπά, αλλά γιατί από εκεί –έστω και έμμεσα– προέρχεται το παρατσούκλι που έγινε παγκόσμιο brand: «Mondo». Ένα όνομα που του έδωσε ένας φίλος του πατέρα του, σικελικής καταγωγής, χωρίς συγκεκριμένο λόγο. Όπως λέει ο ίδιος, «απλώς έτυχε». Όπως έτυχε, ίσως, και να γίνει ο κορυφαίος όλων των εποχών – μόνο που στην περίπτωσή του, τίποτα δεν μοιάζει πια τυχαίο.

Headlines:
Πετρέλαιο
Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Μεταφορές
Χρίστος Δήμας: Υπομονή μέχρι το 2028, για σύγχρονη αεροναυτιλία

Χρίστος Δήμας: Υπομονή μέχρι το 2028, για σύγχρονη αεροναυτιλία

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ βγήκε εκτός εαυτού στη χθεσινή (4/1) συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Γιουνάιτεντ με τη Λιντς και ξέσπασε εναντίον της διοίκησης και φαίνεται πως ήταν ο βασικός λόγος που απολύθηκε

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ βγήκε εκτός εαυτού στη χθεσινή (4/1) συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Γιουνάιτεντ με τη Λιντς και ξέσπασε εναντίον της διοίκησης και φαίνεται πως ήταν ο βασικός λόγος που απολύθηκε

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Το depth chart με τη μεταγραφή του Τζόουνς – Η δύσκολη «εξίσωση» του Μπαρτζώκα με τους ξένους
Euroleague 05.01.26

Ολυμπιακός: Το depth chart με τη μεταγραφή του Τζόουνς – Η δύσκολη «εξίσωση» του Μπαρτζώκα με τους ξένους

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια σπουδαία μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς και να φτιάξει μια σούπερ γραμμή ψηλών – Πώς διαμορφώνεται το ερυθρόλευκο ρόστερ και τι θα κάνει ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τους ξένους στην Stoiximan GBL

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»
Euroleague 05.01.26

«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»

Η «AS» έκανε εκτενή αναφορά στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τονίζει ότι ο Τούρκος τεχνικός χρεώνει το αρνητικό αποτέλεσμα στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ βγήκε εκτός εαυτού στη χθεσινή (4/1) συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Γιουνάιτεντ με τη Λιντς και ξέσπασε εναντίον της διοίκησης και φαίνεται πως ήταν ο βασικός λόγος που απολύθηκε

Σύνταξη
Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί
Πρώτη δημοσκόπηση 05.01.26

Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν, οι περισσότεροι Αμερικανοί εναντιώνονται στην επιχείρηση απαγωγής του Μαδούρο, ωστόσο, αυτή η πλειονότητα δεν φαίνεται τόσο ισχυρή ώστε να καταδικάσει τους Ρεπουμπλικάνους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα
Δηλώσεις Π. Μαρινάκη 05.01.26

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσιάστηκε βασιλικότερος του βασιλέως σε σχέση με τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Ελλάδα 05.01.26

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σε μια εποχή που η ειρήνη αποτελεί το μεγάλο διακύβευμα, η Ένωση υπογραμμίζει ότι «τα θεμελιώδη δικαιώματα της αυτοδιάθεσης των λαών και της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτα»

Σύνταξη
Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα
Υποδομές 05.01.26

Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε την πράξη ένταξης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Αιάντειο του δήμου Σαλαμίνας, συνολικού προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση
Οικογένεια 05.01.26

Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση

Ο Γιώργος Παπαδάκης και η Τίνα Παπαδέλη είχαν αποκτήσει δύο γιους μαζί, ενώ ο σπουδαίος δημοσιογράφος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αιφνιδιαστικά, στα 74 του, είχε έναν ακόμη γιο από τον πρώτο του γάμο.

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες
Εκβιασμοί και τελεσίγραφα 05.01.26

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες

Αδιαλλαξία απέναντι στους αγρότες από την κυβέρνηση - Αντί για λύσεις ρίχνει λάδι στη φωτιά - «Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα όπως δεν υπάρχει άλλη υπομονή», είπε εκβιαστικά ο Π. Μαρινάκης

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Το depth chart με τη μεταγραφή του Τζόουνς – Η δύσκολη «εξίσωση» του Μπαρτζώκα με τους ξένους
Euroleague 05.01.26

Ολυμπιακός: Το depth chart με τη μεταγραφή του Τζόουνς – Η δύσκολη «εξίσωση» του Μπαρτζώκα με τους ξένους

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια σπουδαία μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς και να φτιάξει μια σούπερ γραμμή ψηλών – Πώς διαμορφώνεται το ερυθρόλευκο ρόστερ και τι θα κάνει ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τους ξένους στην Stoiximan GBL

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Τραμπ: Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας – Τα εμπόδια και τα ρίσκα
Αυταπάτες 05.01.26

Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο Τραμπ για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας - Τα εμπόδια και τα ρίσκα

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να πέσουν ξανά σε μια από τις συνηθισμένες παγίδες της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής τους - Τα σχέδια τους φαίνονται σωστά επί χάρτου, τα διαψεύδει η επαφή με την πραγματικότητα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σημίτης: «Τιμάμε την παρακαταθήκη του» – Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

«Τιμάμε την παρακαταθήκη του» - Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

«Ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο