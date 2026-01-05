Ένας «δυναμίτης» στην ρακέτα του Ολυμπιακού

Η μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς είναι γεγονός για τον Ολυμπιακό, ο Αμερικανός σέντερ ήρθε στην χώρα μας και θα φορέσει σύντομα τα ερυθρόλευκα, αναβαθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ των πρωταθλητών Ελλάδος.

Η απόκτηση του Αμερικανού σέντερ από την Παρτίζαν, διαμορφώνει νέα δεδομένα στην ομάδα του λιμανιού, καθώς ο Ολυμπιακός βάζει έναν «δυναμίτη» στο ρόστερ του, ένα «λιοντάρι» στην ρακέτα του, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα όσα θα δούμε προσεχώς από τους πειραιώτες.

Και η αλήθεια είναι ότι αλλάζουν πολλά στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» με την προσθήκη του Τζόουνς στο ρόστερ της ομάδας, καθώς ο Ολυμπιακός έχει πλέον ένα φανταστικό δίδυμο (Μιλουτίνοφ – Τζόουνς) και τρίτος στην ιεραρχία είναι ένας παίκτης (Χολ), που θα έχει πλέον άλλο ρόλο αλλά θα μπορεί πάντα να είναι χρήσιμος για τους πειραιώτες.

Ο Τζόουνς θα δώσει τεράστια ώθηση και ενέργεια στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και στις δύο πλευρές και θα πρέπει να τονίσουμε ότι με τον Αμερικανό στο παρκέ οι «ερυθρόλευκοι» θα βρουν και σκορ στην επίθεση αλλά παράλληλα θα μπορούν να βασιστούν και στην καλή άμυνα του Αμερικανού.

Ο Τζόουνς είναι παίκτης που θα τα δώσει όλα για να βοηθήσει στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού και είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι ο νέος σέντερ των πρωταθλητών είναι πολύ δυνατός στον «αέρα» και ο τρόπος με τον οποίο μοιράζει κοψίματα στην… στρατόσφαιρα είναι εντυπωσιακός.

Σε ότι αφορά την επίθεση είναι προφανές πως μιλάμε για έναν σέντερ που παίζει πολύ πικ εν ρολ κι εδώ θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις συνεργασίες που θα έχει ο Γουόκαπ, ο Μόντε Μόρις και ο Φουρνιέ με το νέο μεταγραφικό απόκτημα των πρωταθλητών.

Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε ανάγκη έναν παίκτη με το προφίλ του Τζόουνς και οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να αισθάνονται απόλυτα ικανοποιημένοι που βρήκαν έναν τόσο καλό και δυναμικό σέντερ, στις αρχές Ιανουαρίου.

Αυτό κι αν είναι από τα αξιοσημείωτα, γιατί μπορεί να περάσει ένα καλοκαίρι και να μην βρει μια ομάδα σέντερ των δυνατοτήτων του Αμερικανού.

Και οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν αυτό ακριβώς που τους έλλειπε στις αρχές Ιανουαρίου. Αυτό και μόνο τα λέει όλα σε ότι αφορά την χρησιμότητα της συγκεκριμένης μεταγραφής.

Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο παρκέ, εκεί που πλέον διαμορφώνονται νέα δεδομένα, μπαίνοντας στο δεύτερο μισό της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός έκανε δύο κινήσεις (Μόρις και Τζόουνς) που αναβαθμίζουν το ρόστερ του και πλέον το «ερυθρόλευκο» παζλ είναι συμπληρωμένο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σχεδιάζει το πλάνο με τα νέα «όπλα» που έχει στα χέρια του και η συνέχεια αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.