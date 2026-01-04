«Σκοτώθηκε ο επικίνδυνος τρομοκράτης Σαντίκ Αμπίντι», λέει η Τυνησία – Ανήκε στο Ισλαμικό Κράτος

Τζιχαντιστής σκοτώθηκε και μερικές ώρες αργότερα αστυνομικός υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στη δυτική Τυνησία, ανακοίνωσε χθες Σάββατο το υπουργείο Εσωτερικών.

Χάρη στην επέμβαση, που χαρακτηρίστηκε «προληπτική», οι δυνάμεις ασφαλείας απέτρεψαν «τρομοκρατική ενέργεια στην περιοχή της εβδομαδιαίας αγοράς στη Φεριάνα», κοντά στην Κασερίν, διαβεβαίωσε το υπουργείο.

Η επιχείρηση οδήγησε στον θάνατο «του επικίνδυνου τρομοκράτη Σαντίκ Αμπίντι και στη σύλληψη συνεργού του», σύμφωνα με την ίδια πηγή. Αστυνομικός ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στην επιχείρηση διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου όμως υπέκυψε στα τραύματά του μερικές ώρες αργότερα, σύμφωνα με δεύτερη ανακοίνωση του υπουργείου, το οποίο διευκρίνισε ότι ονομαζόταν Μαρουάν Κάντρι.

Ανήκε στο Ισλαμικό Κράτος

Σύμφωνα με τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Mosaïque FM, ο άνδρας ο οποίος σκοτώθηκε από τους αστυνομικούς ανήκε στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος και θεωρείτο «από τους παλιότερους και πιο επικίνδυνους εξτρεμιστές που βρίσκονταν στα βουνά του δυτικού τμήματος» της Τυνησίας, στα περίχωρα των δήμων της Κασερίν και της Σίντι Μπουζίντ.

Στον άνδρα αυτόν είχαν αποδοθεί επιθέσεις εναντίον του στρατού, της αστυνομίας και κατοίκων της ορεινής περιοχής

Μετά την «επανάσταση» του 2011, το έναυσμα της λεγόμενης αραβικής άνοιξης, η Τυνησία βρέθηκε αντιμέτωπη με ραγδαία αύξηση της δράσης τζιχαντιστών, με δεκάδες νεκρούς στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας, καθώς επίσης και των αμάχων και των ξένων τουριστών.

Τα τελευταία χρόνια πάντως οι αρχές διαβεβαιώνουν πως έχουν σημειώσει μεγάλες προόδους στον αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών.

Διεξάγονται συχνά εκκαθαριστικές επιχειρήσεις από τις δυνάμεις ασφαλείας στην περιοχή της Κασερίν, κοντά στα σύνορα με την Αλγερία, που παραμένει μολαταύτα κρησφύγετο τζιχαντιστικών στοιχείων.