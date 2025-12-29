Τουρκία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες σε μάχη με τζιχαντιστές του ΙΚ

Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε μάχη με φερόμενους ως τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) νωρίς το πρωί στην επαρχία Γιάλοβα της Τουρκίας (βορειοδυτικά), μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber.

Οι αστυνομικές ομάδες στην επαρχία Γιάλοβα είχαν ξεκινήσει επιχείρηση σε ένα σπίτι που θεωρείται ότι φιλοξενούσε μαχητές.

Σύμφωνα με το TRT Haber, οι τραυματισμένοι αστυνομικοί δεν φέρονται να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.