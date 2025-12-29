newspaper
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Τουρκία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες σε μάχη με τζιχαντιστές του ΙΚ
Κόσμος 29 Δεκεμβρίου 2025

Οι αστυνομικές ομάδες στην επαρχία Γιάλοβα είχαν ξεκινήσει επιχείρηση σε ένα σπίτι που θεωρείται ότι φιλοξενούσε μαχητές σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber

Σύνταξη
Επτά αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε μάχη με φερόμενους ως τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) νωρίς το πρωί στην επαρχία Γιάλοβα της Τουρκίας (βορειοδυτικά), μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber.

Οι αστυνομικές ομάδες στην επαρχία Γιάλοβα είχαν ξεκινήσει επιχείρηση σε ένα σπίτι που θεωρείται ότι φιλοξενούσε μαχητές.

Σύμφωνα με το TRT Haber, οι τραυματισμένοι αστυνομικοί δεν φέρονται να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

