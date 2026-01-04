Συνταγή: Aebleskiver

Ψάχνεις κάτι διαφορετικό για το πρωινό σου; Η συνταγή που ακολουθεί είναι εύκολη, πεντανόστιμη και έχει άρωμα σκανδιναβίας.

Μια συνταγή για aebleskiver – ή διαφορετικά οι παραδοσιακές τηγανίτες από τη Δανία.

Τα υλικά

250 γρ. αλεύρι

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1/2 κ.γ. αλάτι

1 κ.σ. ζάχαρη

2 αυγά χωρισμένα σε κρόκους και ασπράδια

300 ml γάλα

30 γρ. βούτυρο λιωμένο + λίγο επιπλέον για τη φόρμα

1/2 κ.γ. κάρδαμο (προαιρετικά)

Άχνη ζάχαρη και μαρμελάδα για το σερβίρισμα

Η διαδικασία

Αναμειγνύουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, το αλάτι, τη ζάχαρη και κάρδαμο (αν βάλουμε). Σε ένα άλλο μπολ χτυπάμε τους κρόκους των αβγών με το γάλα και το λιωμένο βούτυρο.

Ρίχνουμε το μείγμα των υγρών υλικών στο μπολ με το αλεύρι ανακατεύοντας μέχρι να ομογενοποιηθούν. Χτυπάμε τα ασπράδια σε σφιχτή μαρέγκα και την ενσωματώνουμε απαλά στο μείγμα.

Βουτυρώνουμε καλά μια φόρμα σιλικόνης για cake pops ή μάφιν και γεμίζουμε κατά τα 3/4 τις θήκες με το μείγμα.

Ψήνουμε τις τηγανίτες σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180οC για 12-15 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν και να ροδίσουν. Αν θέλουμε πιο στρογγυλό αποτέλεσμα, τις γυρίζουμε προσεκτικά και τις ψήνουμε τα 3-4 λεπτά ακόμα.

Όταν κρυώσουν, τις πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη. Τις σερβίρουμε με μαρμελάδα της αρεσκείας μας (βατόμουρο ή φράουλα είναι οι ιδανικές επιλογές).

//Κεντρική φωτογραφία: The Spruce Eats

* Πηγή: Vita