Επιπλέον φόρο έως και 22% επί του ποσού που υπολείπεται θα κληθούν να πληρώσουν φέτος οι φορολογούμενοι, που δε θα εξασφαλίσουν ηλεκτρονικές αποδείξεις για το 30% του ατομικού τους εισοδήματος που θα δαπανήσουν φέτος για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών.

Oι φορολογούμενοι έπρεπε μέχρι το τέλος του τρέχοντος του 2025 να καλύψουν το όριο του 30% και να γλιτώσουν από την πληρωμή του επιπλέον φόρου.

Οι πληρωμές θα πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες, e-banking, IRIS, e–wallet, paypal.

Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις και το παράδειγμα

Για την περυσινή χρονιά, κάθε φορολογούμενος όφειλε να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές δαπάνες που αντιστοιχούν στο 30% του ετήσιου εισοδήματός του. Αν δεν καλύψει το απαιτούμενο ποσό, θα επιβαρυνθεί με επιπλέον φόρο 22% επί της διαφοράς.

Για παράδειγμα, σε εισόδημα 20.000 ευρώ απαιτούνται ηλεκτρονικές συναλλαγές ύψους 6.000 ευρώ. Αν οι πραγματικές δαπάνες είναι 5.000 ευρώ, για τα υπόλοιπα 1.000 ευρώ θα επιβληθεί πρόσθετος φόρος 220 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το 2025 πολλοί φορολογούμενοι κλήθηκαν να πληρώσουν επιπλέον φόρο, καθώς δεν είχαν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ηλεκτρονικών αποδείξεων κατά το 2024. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το συνολικό ποσό επιπλέον φόρου που κλήθηκαν να καταβάλουν ανήλθε σε 55,5 εκατ. ευρώ.

Τα έξοδα για επισκέψεις σε ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές, ποδολόγους και για άλλες υπηρεσίες ιατρικού χαρακτήρα, μετράνε διπλά για την κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος με ηλεκτρονικές δαπάνες.

Οι εξαιρέσεις

Από το μέτρο της πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή με e-αποδείξεις, απαλλάσσονται οι ακόλουθες κατηγορίες φορολογουμένων:

-Φορολογούμενοι που έως το τέλος του εκάστοτε φορολογικού έτους έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους.

-Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

-Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.

-Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.

-Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή. Στην έννοια της αλλοδαπής περιλαμβάνονται τόσο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ όσο και οι τρίτες χώρες.

-Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

-Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

-Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

-Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

-Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των έξι -6- μηνών).

-Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.