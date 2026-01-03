sports betsson
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
03.01.2026 | 22:45
Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα για τη Βενεζουέλα
Το πάλεψε πολύ και δικαιώθηκε πανηγυρικά
On Field 03 Ιανουαρίου 2026 | 21:20

Το πάλεψε πολύ και δικαιώθηκε πανηγυρικά

Ο Αλέξανδρος Καλογερόπουλος ήταν το πρόσωπο του Betsson Super Cup, κάνοντας την διαφορά για τους πειραιώτες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε δίκαια και πανάξια το Betsson Super Cup επικρατώντας του ΟΦΗ στην παράταση με 3-0 κι έφτασε τις πέντε κατακτήσεις τροπαίων στον συγκεκριμένο θεσμό.

Πέντε στα δέκα super cup έχουν κατακτήσει οι πειραιώτες και μιαν ακόμα κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει χρώμα ερυθρόλευκο, όπως συμβαίνει στο πρωτάθλημα αλλά και στο Κύπελλο στην χώρα μας.

Η ομάδα του λιμανιού πήρε λοιπόν μια κούπα ακόμα και οι «ερυθρόλευκοι» πρόσθεσαν κι άλλο ένα τρόπαιο στην τεράστια συλλογή τους, δείχνοντας με την απόδοση που είχαν απέναντι στον ΟΦΗ ότι ήθελαν πολύ και αυτό το τρόπαιο.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης ήταν τέτοια που αναδεικνύει τον Αλέξανδρο Καλογερόπουλο σε μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης και η δικαιολογημένα ο νεαρός κεντρικός αμυντικός των πρωταθλητών Ελλάδος, κατέκτησε και τον τίτλο του MVP.

Κέρδισε το πέναλτι με το οποίο άνοιξε το σκορ ο Ολυμπιακός και πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του λιμανιού, με ωραία κεφαλιά.

Δεν θα μπορούσε να περιμένει κάτι περισσότερο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον νεαρό στόπερ, καθώς ο Καλογερόπουλος πέρασε στο ματς σαν αλλαγή και εξελίχθηκε σε παράγοντα νίκης για την ομάδα του.

Το πάλεψε πολύ ο νεαρός άσος των «ερυθρόλευκων» από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο ματς και αυτή η προσπάθεια δικαιώθηκε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. Και όταν λέμε ότι το πάλεψε πολύ, δεν εννοούμε μόνο τα αμυντικά του καθήκοντα αλλά και το πως «κυνήγησε» το γκολ στις στατικές φάσεις των πρωταθλητών.

Κι εδώ λοιπόν θα πρέπει να σταθεί κάποιος στην επιμονή του νεαρού στόπερ και στις κινήσεις που είχε στην περιοχή του ΟΦΗ, στις στατικές φάσεις του Ολυμπιακού στην παράταση.

Ο Καλογερόπουλος είχε καλές τοποθετήσεις στην αντίπαλη περιοχή, στα φάουλ και στα κόρνερ που εκτέλεσαν οι «ερυθρόλευκοι» και είναι προφανές πως η άμυνα της ομάδας του Ηρακλείου δεν κατάφερε ν’ αντιμετωπίσει τον νεαρό στόπερ.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο νεαρός στόπερ του Ολυμπιακού ήταν εξαιρετικός στον αέρα, κέρδισε το πέναλτι και πέτυχε γκολ, δείχνοντας ότι δεν περιορίζεται στα αμυντικά του καθήκοντα αλλά ότι μπορεί να βοηθήσει και στην επίθεση, στις στατικές φάσεις.

Εδώ έχει ενδιαφέρον να θυμίσουμε, ότι ο νεαρός κεντρικός αμυντικός των πειραιωτών έχει δείξει και σε άλλα παιχνίδια την φετινή σεζόν, ότι μπορεί να γίνει απειλητικός στον αέρα, καθώς έχει καλές τοποθετήσεις στην αντίπαλη περιοχή προσπαθώντας να σκοράρει με κεφαλιά.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο 21χρονος στόπερ κέρδισε πολλούς πόντους με την εξαιρετική εμφάνιση που είχε στον αγώνα με τον ΟΦΗ, δείχνοντας ότι ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να ποντάρει και πάνω του, στα πολλά και δύσκολα παιχνίδια που ακολουθούν.

Ήταν μια «γεμάτη» εμφάνιση από τον νεαρό κεντρικό μπακ, μια εμφάνιση που «απογειώνει» την ψυχολογία του παίκτη ενόψει της συνέχειας.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

Κόσμος
Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

inWellness
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)
On Field 03.01.26

Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)

Ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κυριαρχούν επί του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, με τους «ερυθρόλευκους» να «τρέχουν» απίθανα σερί νικών στα ντέρμπι «αιωνίων».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»
On Field 01.01.26

Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών, με πολλούς οπαδούς των πρωταθλητών Αγγλίας να ζητούν την απομάκρυνση του Ολλανδού από τον πάγκο της ομάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…
On Field 01.01.26

Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…

Το βασικό ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» είναι η καλή άμυνα κι αν καταφέρουν να κρατήσουν χαμηλά το σκορ του Παναθηναϊκού, θα έχουν κάνει μεγάλο βήμα για τη νίκη στο ΟΑΚΑ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Λανουά ομολόγησε ότι καταργεί την UEFA και κάνει λάστιχο τους κανονισμούς!
On Field 31.12.25

Ο Λανουά ομολόγησε ότι καταργεί την UEFA και κάνει λάστιχο τους κανονισμούς!

Οι απίθανες δικαιολογίες του Στεφάν Λανουά στα… βέλη ότι κρίνει τις επίμαχες φάσεις με δυο μέτρα και δυο σταθμά, ανάλογα με την ομάδα που ευνοείται ή αδικείται. Το… ανέκδοτο της αποσαφήνισης

Βάιος Μπαλάφας
Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα
On Field 30.12.25

Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα

Τα παράπονα για τη διαιτησία είναι δεδομένα και ο Λανουά δεν έχει τη λύση για να βελτιώσει την κατάσταση. Επίσης, και ο Γάλλος «φωτογράφισε» ότι η διαιτησία δεν πάει καλά. Ολο το παρασκήνιο

Βάιος Μπαλάφας
Όλοι θέλουν τον Κλοπ αλλά ο Γερμανός…
On Field 30.12.25

Όλοι θέλουν τον Κλοπ αλλά ο Γερμανός…

Μετά τα «σενάρια» για την Ρεάλ Μαδρίτης, ήρθε το ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου για «κάψα» της Τότεναμ για πρόσληψη του Γερμανού τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Αυτά είναι… ανέκδοτα» – Η αντίδραση της Ρεάλ στην φημολογία πώλησης του Μπέλινγκχαμ στην Γιουνάιτεντ
On Field 29.12.25

«Αυτά είναι… ανέκδοτα» – Η αντίδραση της Ρεάλ στην φημολογία πώλησης του Μπέλινγκχαμ στην Γιουνάιτεντ

Το ρεπορτάζ που θέλει την αγγλική ομάδα να πληρώνει 200 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Άγγλο άσο, προκάλεσε την ειρωνική αντίδραση της «βασίλισσας» της Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς
On Field 29.12.25

Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς

Αμέτρητα σχόλια κατά του Αμερικανού σούπερ σταρ των Λέικερς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την αντίδρασή του κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου της χώρας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στις… πλάτες του Λαουτάρο
On Field 29.12.25

Στις… πλάτες του Λαουτάρο

Ο Αργεντίνος επιθετικός είναι στα… πάνω του και ηγείται των προσπαθειών της Ίντερ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»
On Field 28.12.25

Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»

Η αλλαγή των δεδομένων σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός προχωρήσει στην απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτίζαν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)
Μπάσκετ 03.01.26

Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)

Αν και αγωνίστηκε με απουσίες, η ΑΕΚ νίκησε με 94-86 τον Προμηθέα στην Πάτρα. Έτσι η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτς εδραιώθηκε στην 4άδα ενώ εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης, καταπιεστικής δικτατορίας – Στους Έλληνες της Βενεζουέλας η προσοχή μας
Πολιτική Γραμματεία 03.01.26

Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης, καταπιεστικής δικτατορίας – Στους Έλληνες της Βενεζουέλας η προσοχή μας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «προτεραιότητα είναι η ειρηνική και ταχεία μετάβαση σε μία συμπεριληπτική κυβέρνηση με πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»
«Να μείνουμε ενωμένοι» 03.01.26

Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»

Η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες κατήγγειλε την αμερικανική επέμβαση στη χώρα και τη σύλληψη Μαδούρο. Τόνισε ότι η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα είχε προειδοποιήσει για όσα συνέβησαν. «Οι μάσκες έπεσαν», είπε.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο [Βίντεο]
Κόσμος 03.01.26

Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο

Πολλά βίντεο δείχνουν με σαφήνεια τις προπαρασκευαστικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε στρατόπεδα αεράμυνας και τα ελικόπτερα να κινούνται προς το Καράκας για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπόρνμουθ – Άρσεναλ 2-3: Ασταμάτητοι «κανονιέρηδες», συνεχίζουν ακάθεκτοι για τον τίτλο!
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ασταμάτητη η Άρσεναλ, νίκησε με ανατροπή τη Μπόρνμουθ (3-2)

Η Άρσεναλ μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ από την Μπόρνμουθ, αλλά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει εν τέλει με 3-2 εκτός έδρας, αποκτώντας μεγαλύτερη διαφορά από τους διώκτες της

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα
Εν αναμονή 03.01.26

Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα

Το υπουργείο Εξωτερικών θα ενεργοποιήσει τη μονάδα διαχείρισης κρίσεων, στην περίπτωση που υπάρξει αίτημα από την ελληνική κοινότητα στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους
Απολογισμός 03.01.26

Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους

Παγίωση του πολέμου και κούρσα εξοπλισμών, ανθρωπιστική κρίση και μετανάστευση, γεωοικονομικός κατακερματισμός και κρίση χρέους - Οι βαθιές πληγές που παραμένουν ανοιχτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Betsson Super Cup με 3-0 επί του ΟΦΗ και λίγη ώρα αργότερα οι παίκτες του έστησαν μια γιορτή στα αποδυτήρια του Παγκρήτιου, πανηγυρίζοντας μία ακόμη επιτυχία της ομάδας.

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία (pics)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία (pics)

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι ο παράγοντας με τους περισσότερους τίτλους στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση 19 τροπαίων

Σύνταξη
Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)

Ο Αλέξης Καλογερόπουλος αναδείχθηκε MVP του Betsson Super Cup και μετά την βράβευσή του, αλλά και την απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακού έστειλε μήνυμα για ανάλογη συνέχεια στους οπαδούς της ομάδας.

Σύνταξη
Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»
Peace & Love 03.01.26

Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»

Όταν ήταν ακόμη 12 ετών, η Σιγκούρνι Γουίβερ βρέθηκε σε μία από τις συναυλίες των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιτριγυρισμένη από «κοπέλες που ούρλιαζαν».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βόμβες Τραμπ-Ρούμπιο για πιθανή επέμβαση στην Κούβα, μετά τη Βενεζουέλα
Άνοιξε η όρεξη 03.01.26 Upd: 21:07

Βόμβες Τραμπ-Ρούμπιο για πιθανή επέμβαση στην Κούβα, μετά τη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ «θέλουν να βοηθήσουν» και τον λαό στην Κούβα. Ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε: «Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν στην κυβέρνηση θα ανησυχούσα, τουλάχιστον λίγο».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)

Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν την κατάκτηση του Betsson Super Cup, μετά τη νίκη τους επί του ΟΦΗ με 3-0 στην παράταση. Δείτε βίντεο από την απονομή στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ελβετία: Ποινική έρευνα κατά των διευθυντών του μπαρ στο Κραν Μοντανά που κάηκε την Πρωτοχρονιά
Εισαγγελική ανακοίνωση 03.01.26

Ελβετία: Ποινική έρευνα κατά των διευθυντών του μπαρ στο Κραν Μοντανά που κάηκε την Πρωτοχρονιά

Σύμφωνα με την αστυνομία στο καντόνι Βαλέ, όπου βρίσκεται το Κραν Μοντανά, οι διευθυντές του μπαρ «κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας».

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

