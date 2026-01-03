Το πάλεψε πολύ και δικαιώθηκε πανηγυρικά

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε δίκαια και πανάξια το Betsson Super Cup επικρατώντας του ΟΦΗ στην παράταση με 3-0 κι έφτασε τις πέντε κατακτήσεις τροπαίων στον συγκεκριμένο θεσμό.

Πέντε στα δέκα super cup έχουν κατακτήσει οι πειραιώτες και μιαν ακόμα κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου έχει χρώμα ερυθρόλευκο, όπως συμβαίνει στο πρωτάθλημα αλλά και στο Κύπελλο στην χώρα μας.

Η ομάδα του λιμανιού πήρε λοιπόν μια κούπα ακόμα και οι «ερυθρόλευκοι» πρόσθεσαν κι άλλο ένα τρόπαιο στην τεράστια συλλογή τους, δείχνοντας με την απόδοση που είχαν απέναντι στον ΟΦΗ ότι ήθελαν πολύ και αυτό το τρόπαιο.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης ήταν τέτοια που αναδεικνύει τον Αλέξανδρο Καλογερόπουλο σε μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης και η δικαιολογημένα ο νεαρός κεντρικός αμυντικός των πρωταθλητών Ελλάδος, κατέκτησε και τον τίτλο του MVP.

Κέρδισε το πέναλτι με το οποίο άνοιξε το σκορ ο Ολυμπιακός και πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας του λιμανιού, με ωραία κεφαλιά.

Δεν θα μπορούσε να περιμένει κάτι περισσότερο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τον νεαρό στόπερ, καθώς ο Καλογερόπουλος πέρασε στο ματς σαν αλλαγή και εξελίχθηκε σε παράγοντα νίκης για την ομάδα του.

Το πάλεψε πολύ ο νεαρός άσος των «ερυθρόλευκων» από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο ματς και αυτή η προσπάθεια δικαιώθηκε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. Και όταν λέμε ότι το πάλεψε πολύ, δεν εννοούμε μόνο τα αμυντικά του καθήκοντα αλλά και το πως «κυνήγησε» το γκολ στις στατικές φάσεις των πρωταθλητών.

Κι εδώ λοιπόν θα πρέπει να σταθεί κάποιος στην επιμονή του νεαρού στόπερ και στις κινήσεις που είχε στην περιοχή του ΟΦΗ, στις στατικές φάσεις του Ολυμπιακού στην παράταση.

Ο Καλογερόπουλος είχε καλές τοποθετήσεις στην αντίπαλη περιοχή, στα φάουλ και στα κόρνερ που εκτέλεσαν οι «ερυθρόλευκοι» και είναι προφανές πως η άμυνα της ομάδας του Ηρακλείου δεν κατάφερε ν’ αντιμετωπίσει τον νεαρό στόπερ.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ο νεαρός στόπερ του Ολυμπιακού ήταν εξαιρετικός στον αέρα, κέρδισε το πέναλτι και πέτυχε γκολ, δείχνοντας ότι δεν περιορίζεται στα αμυντικά του καθήκοντα αλλά ότι μπορεί να βοηθήσει και στην επίθεση, στις στατικές φάσεις.

Εδώ έχει ενδιαφέρον να θυμίσουμε, ότι ο νεαρός κεντρικός αμυντικός των πειραιωτών έχει δείξει και σε άλλα παιχνίδια την φετινή σεζόν, ότι μπορεί να γίνει απειλητικός στον αέρα, καθώς έχει καλές τοποθετήσεις στην αντίπαλη περιοχή προσπαθώντας να σκοράρει με κεφαλιά.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο 21χρονος στόπερ κέρδισε πολλούς πόντους με την εξαιρετική εμφάνιση που είχε στον αγώνα με τον ΟΦΗ, δείχνοντας ότι ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να ποντάρει και πάνω του, στα πολλά και δύσκολα παιχνίδια που ακολουθούν.

Ήταν μια «γεμάτη» εμφάνιση από τον νεαρό κεντρικό μπακ, μια εμφάνιση που «απογειώνει» την ψυχολογία του παίκτη ενόψει της συνέχειας.