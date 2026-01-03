Βρήκε δίχτυα και ο Γιαζίτσι – Ο Τούρκος εξτρέμ έκανε το 3-0 για τον Ολυμπιακό (vid)

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πετύχει και τρίτο γκολ κόντρα στον ΟΦΗ, με σκόρερ τον Γιαζίτσι στο 113’.

Ο Τούρκος εξτρέμ, που πέρασε στο ματς σαν αλλαγή στην παράταση, βρέθηκε σε καλή θέση στην περιοχή και με ωραίο σουτ έκανε το 3-0 για τους πρωταθλητές Ελλάδος.

Δείτε το γκολ: