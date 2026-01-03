sports betsson
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
03.01.2026 | 22:45
Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα για τη Βενεζουέλα
Βρήκε δίχτυα και ο Γιαζίτσι – Ο Τούρκος εξτρέμ έκανε το 3-0 για τον Ολυμπιακό (vid)
Ποδόσφαιρο 03 Ιανουαρίου 2026 | 19:46

Βρήκε δίχτυα και ο Γιαζίτσι – Ο Τούρκος εξτρέμ έκανε το 3-0 για τον Ολυμπιακό (vid)

Ο διεθνής άσος των πειραιωτών έστειλε με ωραίο σουτ την μπάλα στην δεξιά γωνία του Χριστογεώργου

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πετύχει και τρίτο γκολ κόντρα στον ΟΦΗ, με σκόρερ τον Γιαζίτσι στο 113’.

Ο Τούρκος εξτρέμ, που πέρασε στο ματς σαν αλλαγή στην παράταση, βρέθηκε σε καλή θέση στην περιοχή και με ωραίο σουτ έκανε το 3-0 για τους πρωταθλητές Ελλάδος.

Δείτε το γκολ:

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

Κόσμος
Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
Μπόρνμουθ – Άρσεναλ 2-3: Ασταμάτητοι «κανονιέρηδες», συνεχίζουν ακάθεκτοι για τον τίτλο!
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ασταμάτητη η Άρσεναλ, νίκησε με ανατροπή τη Μπόρνμουθ (3-2)

Η Άρσεναλ μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ από την Μπόρνμουθ, αλλά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει εν τέλει με 3-2 εκτός έδρας, αποκτώντας μεγαλύτερη διαφορά από τους διώκτες της

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης, καταπιεστικής δικτατορίας – Στους Έλληνες της Βενεζουέλας η προσοχή μας
Πολιτική Γραμματεία 03.01.26

Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης, καταπιεστικής δικτατορίας – Στους Έλληνες της Βενεζουέλας η προσοχή μας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «προτεραιότητα είναι η ειρηνική και ταχεία μετάβαση σε μία συμπεριληπτική κυβέρνηση με πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»
«Να μείνουμε ενωμένοι» 03.01.26

Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»

Η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες κατήγγειλε την αμερικανική επέμβαση στη χώρα και τη σύλληψη Μαδούρο. Τόνισε ότι η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα είχε προειδοποιήσει για όσα συνέβησαν. «Οι μάσκες έπεσαν», είπε.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο [Βίντεο]
Κόσμος 03.01.26

Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο

Πολλά βίντεο δείχνουν με σαφήνεια τις προπαρασκευαστικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε στρατόπεδα αεράμυνας και τα ελικόπτερα να κινούνται προς το Καράκας για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα
Εν αναμονή 03.01.26

Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα

Το υπουργείο Εξωτερικών θα ενεργοποιήσει τη μονάδα διαχείρισης κρίσεων, στην περίπτωση που υπάρξει αίτημα από την ελληνική κοινότητα στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους
Απολογισμός 03.01.26

Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους

Παγίωση του πολέμου και κούρσα εξοπλισμών, ανθρωπιστική κρίση και μετανάστευση, γεωοικονομικός κατακερματισμός και κρίση χρέους - Οι βαθιές πληγές που παραμένουν ανοιχτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»
Peace & Love 03.01.26

Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»

Όταν ήταν ακόμη 12 ετών, η Σιγκούρνι Γουίβερ βρέθηκε σε μία από τις συναυλίες των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιτριγυρισμένη από «κοπέλες που ούρλιαζαν».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βόμβες Τραμπ-Ρούμπιο για πιθανή επέμβαση στην Κούβα, μετά τη Βενεζουέλα
Άνοιξε η όρεξη 03.01.26 Upd: 21:07

Βόμβες Τραμπ-Ρούμπιο για πιθανή επέμβαση στην Κούβα, μετά τη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ «θέλουν να βοηθήσουν» και τον λαό στην Κούβα. Ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε: «Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν στην κυβέρνηση θα ανησυχούσα, τουλάχιστον λίγο».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
