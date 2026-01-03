Σκόραρε ο Γιάρεμτσουκ, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ (vid)
Ο Ουκρανός σέντερ φορ των πειραιωτών βρήκε δίχτυα, αλλά και αυτό το γκολ του Ολυμπιακού ακυρώθηκε
Ο Ολυμπιακός πέτυχε κι άλλο γκολ, με σκόρερ αυτή την φορά τον Γιάρεμτσουκ, αλλά και αυτό ακυρώθηκε, καθώς ο Ουκρανός στράικερ υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ.
Ο Γιάρετσουκ βρέθηκε σε θέση βολής στην περιοχή του ΟΦΗ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους της παράτασης, έστειλε με δυνατό σουτ την μπάλα στα δίχτυα, αλλά και αυτό το γκολ του Ολυμπιακού ακυρώθηκε.
Δείτε το γκολ
View this post on Instagram
