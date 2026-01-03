Κόμο – Ουντινέζε 1-0: Παραμένει σε τροχιά Champions League η ομάδα-θαύμα του Φάμπρεγας
Η καταπληκτική φέτος Κόμο νίκησε 1-0 την Ουντινέζε και συνεχίζει να... βλέπει τα αστέρια του Champions League, βρισκόμενη στο -3 από την τέταρτη Ρόμα.
- Υπερδιπλασιασμός εισαγωγών γρίπης στα νοσοκομεία – Ισχυρό καμπανάκι από τον ΕΟΔΥ
- Τραγωδία στις εκβολές του Στρυμόνα: Ένας νεκρός από ανατροπή βάρκας
- Συνελήφθη 17χρονος για διακίνηση ναρκωτικών - Έκρυβε συσκευασίες με κάνναβη δίπλα σε Δημοτικό Σχολείο
- «Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα» – Το μήνυμα του υπ. Άμυνας μετά την αμερικανική επίθεση
Με νίκη ξεκίνησε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2026 η Κόμο, αφού η ομάδα του Τάσου Δουβίκα επικράτησε με 1-0 επί της Ουντινέζε για τη 18η αγωνιστική της Serie A.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξαιρετική φέτος ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας παραμένει αήττητη εντός έδρας τη φετινή σεζόν και βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, στο -3 από τη Ρόμα και την τέταρτη θέση που οδηγεί στη League Phase του επόμενου Champions League. Από την άλλη, η Ουντινέζε είναι στην ενδέκατη θέση του ιταλικού πρωταθλήματος.
Οι συνθέσεις:
ΚΟΜΟ: Μπουτέζ, Φαν ντερ Μπρεμπτ (90’Σμόλτσιτς), Ραμόν, Κεμπφ, Μορένο (79’Βάγε), Περόνε, Κασκερέ (69’Πας), Βοϊβόντα (90’Πος), Ντε Κούνια, Ροντρίγκες (79’Κιούν), Δουβίκας.
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ: Παντέλι, Καμπασέλε (75’Σολέ), Κρίστενσεν, Μπερτόλα, Τζανόλι (80’Ίκερ Μπράβο), Πιοτρόφσκι (75’Εζίμπουε), Κάλστρομ, Εκέλενκαμπ, Καμαρά (46’Μίλερ), Ντέιβις, Τζανιόλο.
Η βαθμολογία
- Παναθηναϊκός: Ο τραυματισμός του Ντέσερς φέρνει ανατροπές στην επίθεση
- Ο Τσακαλίδης ακύρωσε γκολ του Ολυμπιακού – Έντονες διαμαρτυρίες από τους «ερυθρόλευκους» (vid)
- Ο Μπιανκόν θέλησε να «κοπιάρει» τον Ελ Κααμπί (vid)
- Σπουδαία απόκρουση του Τζολάκη (vid)
- Απειλεί ο Ολυμπιακός με Τσικίνιο (vid)
- Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Δυναμική παρουσία από τους 7.000 οπαδούς των Πειραιωτών στο Παγκρήτιο (vid+pics)
- Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-1: Επιστροφή στις νίκες για τους «Χωριάτες» και στο -3 από την κορυφή
- Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις