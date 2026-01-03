sports betsson
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Κόμο – Ουντινέζε 1-0: Παραμένει σε τροχιά Champions League η ομάδα-θαύμα του Φάμπρεγας
Ποδόσφαιρο 03 Ιανουαρίου 2026 | 16:15

Κόμο – Ουντινέζε 1-0: Παραμένει σε τροχιά Champions League η ομάδα-θαύμα του Φάμπρεγας

Η καταπληκτική φέτος Κόμο νίκησε 1-0 την Ουντινέζε και συνεχίζει να... βλέπει τα αστέρια του Champions League, βρισκόμενη στο -3 από την τέταρτη Ρόμα.

Σύνταξη
Με νίκη ξεκίνησε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2026 η Κόμο, αφού η ομάδα του Τάσου Δουβίκα επικράτησε με 1-0 επί της Ουντινέζε για τη 18η αγωνιστική της Serie A.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξαιρετική φέτος ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας παραμένει αήττητη εντός έδρας τη φετινή σεζόν και βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, στο -3 από τη Ρόμα και την τέταρτη θέση που οδηγεί στη League Phase του επόμενου Champions League. Από την άλλη, η Ουντινέζε είναι στην ενδέκατη θέση του ιταλικού πρωταθλήματος.

Σχετικά με τον αγώνα, ο Τάσος Δουβίκας βρέθηκε στο αρχικό σχήμα και οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το πέναλτι που κέρδισαν στο 17′ με τον Ντα Κούνια να εκτελεί άψογα από την άσπρη βούλα και να κάνει το 1-0 στο 18′.
Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς κάποια αξιόλογη φάση. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ουντινέζε βρήκε δίχτυα με τον Τζανιόλο, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ στο 48′. Στο 60′ και ο Δουβίκας είχε μία πολύ καλή ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα της Κόμο, αλλά το σουτ κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Οι συνθέσεις:

ΚΟΜΟ: Μπουτέζ, Φαν ντερ Μπρεμπτ (90’Σμόλτσιτς), Ραμόν, Κεμπφ, Μορένο (79’Βάγε), Περόνε, Κασκερέ (69’Πας), Βοϊβόντα (90’Πος), Ντε Κούνια, Ροντρίγκες (79’Κιούν), Δουβίκας.

ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ: Παντέλι, Καμπασέλε (75’Σολέ), Κρίστενσεν, Μπερτόλα, Τζανόλι (80’Ίκερ Μπράβο), Πιοτρόφσκι (75’Εζίμπουε), Κάλστρομ, Εκέλενκαμπ, Καμαρά (46’Μίλερ), Ντέιβις, Τζανιόλο.

Η βαθμολογία

Τουρισμός
Τουρισμός: Το στοίχημα της επιμήκυνσης της σεζόν και το παράδειγμα της Αθήνας 

Τουρισμός: Το στοίχημα της επιμήκυνσης της σεζόν και το παράδειγμα της Αθήνας 

Κόσμος
Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

inWellness
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Τσακαλίδης ακύρωσε γκολ του Ολυμπιακού – Έντονες διαμαρτυρίες από τους «ερυθρόλευκους» (vid)

Ο Μουζακίτης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο σουτ στο 36’, αλλά ο διαιτητής, Τσακαλίδης ακύρωσε το γκολ για φάουλ του Ταρέμι, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των πειραιωτών

Σύνταξη
Κίνα-Ρωσία καταδικάζουν την παραβίαση της κυριαρχίας στη Βενεζουέλα – Την απελευθέρωση Μαδούρο ζητά η Μόσχα
Παραβίαση του δικαίου 03.01.26

Κίνα-Ρωσία καταδικάζουν την παραβίαση της κυριαρχίας στη Βενεζουέλα – Την απελευθέρωση Μαδούρο ζητά η Μόσχα

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις από τη Ρωσία και την Κίνα, μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του προέδρου της. Η Μόσχα κάλεσε την Ουάσιγκτον να απελευθερώσει τον Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
Σέρρες: Αναγνωρίστηκε η σορός του πυροσβέστη που είχε εξαφανιστεί – Αυτό είναι το σημείο που εντοπίστηκε
Ελλάδα 03.01.26

Σέρρες: Αναγνωρίστηκε η σορός του πυροσβέστη που είχε εξαφανιστεί – Αυτό είναι το σημείο που εντοπίστηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πυροσβέστης ήταν ημίγυμνος με τα ρούχα του σε κοντινή απόσταση, ενώ περίπου ένα χιλιόμετρο από το σημείο που εντοπίστηκε η σορός του, εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του.

Σύνταξη
Νew Year’s (Non) Resolutions: Γιατί οι Πρωτοχρονιάτικες Μη Αποφάσεις είναι η μόδα του 2026
Ψυχολογία 03.01.26

Νew Year’s (Non) Resolutions: Γιατί οι Πρωτοχρονιάτικες Μη Αποφάσεις είναι η μόδα του 2026

Oι αποφάσεις που παίρνουμε στις αρχές κάθε έτους για να γίνουμε καλύτεροι, τα Νew Year's Resolutions είναι ντεμοντέ και αναποτελεσματικά. Η νέα τάση είναι οι Πρωτοχρονιάτικες Μη Αποφάσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Νόρμαν Ρόκγουελ ήταν «Antifa», λέει η εγγονή του Αμερικανού καλλιτέχνη
Αντιφασισμός 03.01.26

Ο Νόρμαν Ρόκγουελ ήταν «Antifa», λέει η εγγονή του Αμερικανού καλλιτέχνη

Η δημόσια τοποθέτηση της εγγονής του καλλιτέχνη έρχεται μετά τις αναρτήσεις του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας που χρησιμοποίησαν έργα τέχνης του Νόρμαν Ρόκγουελ για να προπαγανδίσουν τις θέσεις τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επέμβαση στη Βενεζουέλα – Ανησυχία και έκτακτα μέτρα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής
Προειδοποιούν για κινδύνους 03.01.26

Επέμβαση στη Βενεζουέλα – Ανησυχία και έκτακτα μέτρα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής

Τι συνέπειες για την περιοχή, από την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, επισημαίνουν ηγέτες των χωρών της Λατινικής Αμερικής. Καταδικάζουν την παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χανιά: Σοβαρά επεισόδια στον προσωρινό χώρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά – Στο νοσοκομείο 8 αλλοδαποί
Ελλάδα 03.01.26

Χανιά: Σοβαρά επεισόδια στον προσωρινό χώρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά – Στο νοσοκομείο 8 αλλοδαποί

Στον εκθεσιακό χώρο στην Αγυιά οι συνθήκες είναι ασφυκτικές με περισσότερα από 470 άτομα από διαφορετικές εθνικότητες κυρίως άνδρες, να κρατούνται σε ακατάλληλες συνθήκες.

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας για Βενεζουέλα: Οι κρίσεις λύνονται πολιτικά μέσω θεσμών, όχι με μονομερείς ενέργειες
Συνελήφθη ο Μαδούρο 03.01.26

Κίνημα Δημοκρατίας για Βενεζουέλα: Οι κρίσεις λύνονται πολιτικά μέσω θεσμών, όχι με μονομερείς ενέργειες

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας επισήμανε ότι απαιτείται άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς η αμερικανική ενέργεια υπονομεύει το διεθνές δίκαιο.

Σύνταξη
«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar
Δυναστεία 03.01.26

«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar

Η εγγονή του εμβληματικού Τσάρλι Τσάπλιν, Ούνα, υποδύεται τον εκκεντρικό, βίαιο κακό χαρακτήρα στο Avatar: Φωτιά & Στάχτη. Τι νομίζει ότι θα έλεγε ο παππούς της για την επιτυχία του Τζέιμς Κάμερον;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά λόγω φωτιάς σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής – Εξετάζεται ο εμπρησμός
Μεγάλα προβλήματα 03.01.26

Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά λόγω φωτιάς σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής – Εξετάζεται ο εμπρησμός

Ομάδες της εγκληματολογικής ερευνούν το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι επρόκειτο για εμπρησμό. Πάνω από 50.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας
Στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ 03.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας

«Η κατίσχυση του δικαίου του ισχυρού έναντι του διεθνούς δικαίου αποτελεί εφιαλτικό σενάριο», υπογράμμισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Η ΕΕ μπροστά στην αυταρχική έλξη των ΗΠΑ – Αν δεν ενωθεί, θα περιθωριοποιηθεί
Γιούργκεν Χάμπερμας 03.01.26

Η ΕΕ μπροστά στην αυταρχική έλξη των ΗΠΑ – Αν δεν ενωθεί, θα περιθωριοποιηθεί

Η Ευρώπη, καθυστερημένα, συνειδητοποίησε ότι η παγκόσμια τάξη πραγμάτων άλλαξε. Και τώρα που είναι αντιμέτωπη με την υπερίσχυση της Κίνας και την υποχώρηση των ΗΠΑ, πρέπει να κινηθεί -αν δεν είναι αργά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»
Έκπτωτος 03.01.26

Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»

Ο άλλοτε γόης του Χόλιγουντ, Μίκι Ρουρκ, φαίνεται πως διανύει την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής του, καθώς βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χαρίτσης: Ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα
Νέα Αριστερά 03.01.26

Χαρίτσης: Ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
«Να σφίξει ο κλοιός»: Διήμερο μπλακ άουτ και κλιμάκωση προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας στους αγρότες
48ωρη κινητοποίηση 03.01.26

«Να σφίξει ο κλοιός»: Διήμερο μπλακ άουτ και κλιμάκωση προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας στους αγρότες

«Ναι» στον διάλογο με «δεσμεύσεις και υπογραφές», δήλωσε το μέλος του συντονιστικού της Νίκαιας Κώστας Μητροδήμος - Η πρόταση που θα καταθέσει το μπλόκο στο Κυριακάτικο συντονιστικό των αγροτών

Σύνταξη
