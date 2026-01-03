Κόμο – Ουντινέζε 1-0: Παραμένει σε τροχιά Champions League η ομάδα-θαύμα του Φάμπρεγας

Με νίκη ξεκίνησε τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις για το 2026 η Κόμο, αφού η ομάδα του Τάσου Δουβίκα επικράτησε με 1-0 επί της Ουντινέζε για τη 18η αγωνιστική της Serie A.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξαιρετική φέτος ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας παραμένει αήττητη εντός έδρας τη φετινή σεζόν και βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, στο -3 από τη Ρόμα και την τέταρτη θέση που οδηγεί στη League Phase του επόμενου Champions League. Από την άλλη, η Ουντινέζε είναι στην ενδέκατη θέση του ιταλικού πρωταθλήματος.

Σχετικά με τον αγώνα, ο Τάσος Δουβίκας βρέθηκε στο αρχικό σχήμα και οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το πέναλτι που κέρδισαν στο 17′ με τον Ντα Κούνια να εκτελεί άψογα από την άσπρη βούλα και να κάνει το 1-0 στο 18′.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς κάποια αξιόλογη φάση. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ουντινέζε βρήκε δίχτυα με τον Τζανιόλο, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ στο 48′. Στο 60′ και ο Δουβίκας είχε μία πολύ καλή ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα της Κόμο, αλλά το σουτ κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Οι συνθέσεις: ΚΟΜΟ: Μπουτέζ, Φαν ντερ Μπρεμπτ (90’Σμόλτσιτς), Ραμόν, Κεμπφ, Μορένο (79’Βάγε), Περόνε, Κασκερέ (69’Πας), Βοϊβόντα (90’Πος), Ντε Κούνια, Ροντρίγκες (79’Κιούν), Δουβίκας. ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ: Παντέλι, Καμπασέλε (75’Σολέ), Κρίστενσεν, Μπερτόλα, Τζανόλι (80’Ίκερ Μπράβο), Πιοτρόφσκι (75’Εζίμπουε), Κάλστρομ, Εκέλενκαμπ, Καμαρά (46’Μίλερ), Ντέιβις, Τζανιόλο.

