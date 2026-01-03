Πόλεμος ανακοινώσεων ΠΑΣΟΚ – Χατζηδάκη για τους αγρότες: «Ομολόγησε το ψέμα του»

«Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης απάντησε με μισόλογα και σοφιστείες», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στην απάντηση που εξέδωσε προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ότι «απέφυγε να απαντήσει στην αναλυτική ανακοίνωση μας, που αποδόμησε σημείο-σημείο το “success story” της κυβέρνησης στον πρωτογενή τομέα» και ότι «ουσιαστικά ομολόγησε το ψεύδος του». «Προσπάθησε να εξαπατήσει, αλλά αποκαλύφθηκε», προσθέτει.

«Ας μην αγωνιά για τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και ας αρχίσει να προβληματίζεται για τις επιδόσεις του κόμματος του, καθώς οι “λεβεντιές” της Νέας Δημοκρατίας και των “γαλάζιων ακρίδων” στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα μείνουν αναπάντητες από τον ελληνικό λαό», αναφέρει ακόμη.

Ο πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Κωστή Χατζηδάκη ξεκίνησε με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ κατά του Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος σε ανάρτησή του παρουσίασε ένα «γαλάζιο» success story στον αγροτικό τομέα:

«Ο κ. Χατζηδάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να “βαφτίσει το ψάρι κρέας”. Παρουσίασε έναν πρωτογενή τομέα δήθεν ακμάζοντα την τελευταία επταετία, που υπάρχει μόνο στις κυβερνητικές ανακοινώσεις», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

«Δυστυχώς για τους αγρότες που υφίστανται τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική», σχολιάζει, σημειώνοντας ότι «τα ποσά που εισέπραξαν οι παραγωγοί ως άμεσες ενισχύσεις για το γεωργικό τους εισόδημα είναι τα χαμηλότερα από κάθε άλλη χρονιά εφαρμογής της ΚΑΠ».

Τονίζει δε ότι το 2025 είναι έτος στο οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα της ΚΑΠ: το ΠΑΑ 2014-2022 και το Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027, τα οποία χρηματοδοτούνται από τον Πυλώνα ΙΙ, «με σημαντικό μέρος των πόρων να κατευθύνεται σε δράσεις και έργα που δεν αφορούν ενεργούς αγρότες». Αναφέρει ειδικότερα ότι «το ΠΑΑ 2014-2022, έως τις 31/12/2025, πραγματοποιεί τις τελικές του πληρωμές, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό αφορούν μη αγρότες: εργολάβους δημοσίων έργων, επενδύσεις αγροτουρισμού και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές» και πως «η προσπάθεια να παρουσιαστούν αυτές οι πληρωμές ως στήριξη του αγροτικού εισοδήματος συνιστά συνειδητή διαστρέβλωση της πραγματικότητας».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ακόμη ότι «ο κ. Χατζηδάκης μάς είπε ότι θα κατανεμηθούν επιπλέον 80 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους και άλλα τόσα στους βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς». Σημειώνει ότι «παρέλειψε, όμως, να πει την αλήθεια», ότι «τα χρήματα αυτά δεν “περίσσεψαν” από την ΚΑΠ», αλλά ότι «είναι πόροι που, επί επτά χρόνια, η ίδια η κυβέρνηση -κατά ομολογία του Πρωθυπουργού στη Βουλή- κατέβαλε σε μη δικαιούχους». «Πάνω από 1 δισ. ευρώ χρημάτων των παραγωγών κατέληξαν σε λάθος χέρια», τονίζει.

Το ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι «σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ στην Αλεξανδρούπολη, τα τελευταία δύο χρόνια χάθηκαν για τη χώρα μας πάνω από 220 εκατ. ευρώ λόγω αδυναμίας κατανομής τους από την κυβέρνηση» και σχολιάζει ότι «αυτή είναι η πραγματική εικόνα της ‘επιτυχίας’ που επικαλείται».

Επιπλέον τονίζει ότι «παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες του Σεπτεμβρίου 2023 για άμεση αποκατάσταση ζημιών και αποζημιώσεις από τις καταστροφές DANIEL και ELIAS, δύο χρόνια μετά δίνονται ακόμη αποζημιώσεις – και μάλιστα παρουσιάζονται ως κυβερνητικό επίτευγμα», ενώ «το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν ακόμη πληγέντες που δεν έχουν αποζημιωθεί». Ενδεικτικό της κυβερνητικής αμέλειας αποτελεί το γεγονός ότι η ΚΥΑ για την αποκατάσταση του φυτικού κεφαλαίου εκδόθηκε στις 5/12/2025, ενώ η προκαταβολή (60%) πιστώθηκε μόλις στις 23 Δεκεμβρίου 2025», προσθέτει. Σχετικά με τις αποζημιώσεις για την ευλογιά, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «η πολιτική αντιμετώπισης των ζωονόσων που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είχε αποτέλεσμα τον σφαγιασμό εκατοντάδων χιλιάδων ζώων».

Σχολιάζει ότι θα είχε πράγματι ενδιαφέρον ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να πει «ένα προς ένα, ποια είναι τα 16 από τα 20 αιτήματα των αγροτών που, όπως ισχυρίζεστε, έχουν ικανοποιηθεί» και καταλήγει: «Αντί, λοιπόν, να αναζητάτε ευθύνες σε κυβερνήσεις πριν από 45 χρόνια, αναλάβετε τις δικές σας. Σταματήστε την επικοινωνιακή διαχείριση και δώστε ουσιαστικές λύσεις στα πραγματικά και πιεστικά προβλήματα των αγροτών. Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλες αυταπάτες, χρειάζεται πολιτική ευθύνη, σχέδιο και πράξεις».

Ακολούθως, το γραφείο Τύπου του Κωστή Χατζηδάκη έσπευσε να καταλογίσει «άγνοια και δημαγωγία» στο ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η δήλωση του ΠΑΣΟΚ είναι συνδυασμός άγνοιας και δημαγωγίας. Οι απευθείας ενισχύσεις για στήριξη του εισοδήματος των αγροτών μας από τις Βρυξέλλες παραμένουν στο ίδιο ύψος. Ποσά που περισσεύουν, λόγω του νέου συστήματος που συμφωνήθηκε με την Κομισιόν, θα καταβληθούν νωρίς το 2026 σε πραγματικούς παραγωγούς. Το συνολικό ποσό όμως του 2025 (3,82 δισ. ευρώ) είναι αρκετά μεγαλύτερο από εκείνο του 2024 (3,38 δισ. ευρώ) λόγω αυξημένων πληρωμών ΕΛΓΑ, de minimis και “δεύτερου πυλώνα” της ΚΑΠ. Όλα τα κονδύλια αφορούν τους αγρότες και την αγροτική ανάπτυξη. Εκτός αν το ΠΑΣΟΚ αποκηρύσσει τώρα δράσεις για εκσυγχρονισμό της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. Συγχαρητήρια αν έχουν τέτοια αντίληψη. Όπως και για τη λεβέντικη στάση τους να μην αναγνωρίζουν καμιά ευθύνη για τα χρόνια που κυβέρνησαν. Με τέτοιες απόψεις έχουν κολλήσει στα πενιχρά ποσοστά που τους δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις».