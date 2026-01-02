ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών

Πυρά κατά του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, τονίζοντας πως επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής νέων διοικητών στις Ανεξάρτητες Αρχές.

Σημειώνεται ότι ο κ. Κακλαμάνης, τόνισε ότι αυτή τη στιγμή είναι ακέφαλες οι τρεις κύριες, συνταγματικά κατοχυρωμένες, Ανεξάρτητες Αρχές, σε σημερινή συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Όπως είπε, «ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ακέφαλος για 2.5 χρόνια. Παρότι μειώσαμε την πλειοψηφία στα 3/5, παρά ταύτα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συναίνεση. Το καλοκαίρι ο κ. Ανδρουλάκης μου έστειλε μια επιστολή που ζητούσε οι τρεις θέσεις των προέδρων να προκηρυχθούν και να υποβληθούν υποψηφιότητες. Αιτιολογώντας το ότι έτσι θα είναι πιο πλουραλιστικό, πιο διαφανές κτλ».

«Δεν μπορεί ο κ. Ανδρουλάκης να λέει ‘δεν ψηφίζω τίποτα μαζί με τη ΝΔ’»

Συνέχισε λέγοντας πως «παρότι ούτε το Σύνταγμα ούτε ο εκτελεστικός νόμος του άρθρου του Συντάγματος το προβλέπει αυτό. Κατόρθωσα, όμως, και πήρα ομόφωνη απόφαση από τη Διάσκεψη των Προέδρων, γιατί χωρίς ομόφωνη απόφαση θα κινδύνευε, εάν δεν γινόταν εκλογή, ένας που δεν την πήρε να την προσβάλει και να την ακυρώσει και το κάναμε αυτό. Έχουμε για την κάθε μία περίπου 15-20 υποψηφιότητες. Εγώ το λέω θετικά αυτό, εξού έσπευσε η κυβέρνηση να συμφωνήσει και να το κάνει. Δεν μπορεί, λοιπόν, τώρα ο κ. Ανδρουλάκης να λέει ‘δεν ψηφίζω τίποτα μαζί με τη ΝΔ’. Ήταν δική του πρόταση. Εγώ θα συγκαλέσω τη Διάσκεψη και το κάθε κόμμα να αναλάβει τις ευθύνες του. Αν ατυχήσουμε και πάλι να εκλεγούν οι πρόεδροι, όταν θα γίνει η αναθεώρηση του Συντάγματος θα πρέπει ενδεχομένως να δούμε -όχι εξ’ αρχής- αλλά στην τρίτη ψηφοφορία αφού θα έχουν αποτύχει οι δύο πρώτες ψηφοφορίες με αυξημένη πλειοψηφία να εκλέγεται με απλή πλειοψηφία».

Απαντώντας σε σχόλιο του δημοσιογράφου αν αυτό αποτελεί «διορισμό», ο κ. Κακλαμάνης υποστήριξε πως «δεν μου αρέσει, αλλά είναι προτιμότερο να πούμε ότι καταργούμε τις Ανεξάρτητες Αρχές παρά να λέμε ότι τις έχουμε και όταν είμαστε στην αντιπολίτευση να μην ψηφίζουμε καμία πρόταση του κόμματος της κυβέρνησης και το ανάποδο όταν είμαστε εμείς στην κυβέρνηση».

Ερωτηθείς για τα περιθώρια συνεννόησης του πολιτικού συστήματος, επισήμανε πως «όταν για έναν πρόεδρο Ανεξάρτητης Αρχής, ακούτε τις δηλώσεις που γίνονται ότι ‘εμείς με τίποτα δεν ψηφίζουμε τη ΝΔ’. Μα δεν βγαίνει αλλιώς πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής χωρίς τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Τι με ρωτάτε να σας απαντήσω; Βλέπω ότι αυτή η τακτική δεν φέρνει οφέλη σε αυτούς που την υποστηρίζουν. Η κυβέρνηση είναι επτά χρόνια, είναι φυσιολογικό να έχει μια φθορά, δεν βλέπω να ωφελούνται. Μήπως θα έπρεπε και αυτοί να το σκεφτούν».

«Αρνητική εντύπωση για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τις κατοχυρωμένες θεσμικές διαδικασίες»

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισήμανε στην ανακοίνωσή του πως «μετά την προ εβδομάδων πρωτοφανή παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας μέσω διαρροών σε κυριακάτικη εφημερίδα συνδέοντας την επιλογή στις ανεξάρτητες αρχές με την προοπτική διακυβέρνησης της χώρας, σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες ενώ όφειλε να είναι ο θεσμικός θεματοφύλακας. Όλα αυτά προκαλούν αρνητική εντύπωση για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται κάποιοι τις κατοχυρωμένες θεσμικές διαδικασίες».

Συνεχίζει λέγοντας πως «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με την πρόταση του για ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος συνέβαλε ώστε η διαδικασία επιλογής των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών να γίνει πιο αξιοκρατική και πιο διαφανής».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, «τα θεσμικά αντίβαρα δεν νοείται να υπακούουν στη λογική του πολιτικού παζαριού. Δεν θα επιτρέψουμε τον ευτελισμό των διαδικασιών και των θεσμικών λειτουργιών».

Τέλος, ανέφερε πως «το ΠΑΣΟΚ όπως και κάθε άλλο κόμμα, θα καταθέσει τις προτάσεις του στη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής που είναι η μόνη αρμόδια να λάβει τις σχετικές αποφάσεις όπως ορίζεται ρητώς στο Σύνταγμα. Καλούμε εκ νέου τον πρόεδρο της Βουλής να ορίσει τη συνεδρίαση εντός του μήνα».