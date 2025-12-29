newspaper
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.12.2025 | 15:49
Βαρδούσια: Από ασφυξία ο θάνατος των τεσσάρων ορειβατών
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Καμία συνεννόηση πίσω από κλειστές πόρτες για τις Ανεξάρτητες Αρχές απαντά το ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητική διαρροή
Πολιτική Γραμματεία 29 Δεκεμβρίου 2025 | 22:00

Καμία συνεννόηση πίσω από κλειστές πόρτες για τις Ανεξάρτητες Αρχές απαντά το ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητική διαρροή

Κρυστάλλινη η θέση του ΠΑΣΟΚ που δεν άφησε χρόνο στην κυβέρνηση να δημιουργήσει εντυπώσεις μέσω της διαρροής περί επικείμενης πρόσκλησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Ανδρουλάκη για τον ορισμό προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές. Καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση πίσω από κλειστές πόρτες, οι προοδευτικές δυνάμεις θα προτείνουν από κοινού υποψήφιους και αν δεν αρέσουν στον πρωθυπουργό μπορεί πάντα να ζητήσει καταφύγιο στην αγκαλιά του Βελόπουλου, απαντά η Τρικούπη.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Spotlight

Χαλάει το ΠΑΣΟΚ τα σχέδια του Μαξίμου, που πλέον με την πλάτη στον τοίχο για σειρά θεμάτων, προσπαθεί να εμφανιστεί μετριοπαθές με διάθεση για συνεννόηση και σύγκλιση με την αξιωματική Αντιπολίτευση σε σημαντικά θέματα όπως είναι η διοίκηση των Ανεξάρτητων Αρχών. Πριν καλά καλά προλάβει η διαρροή από το Μαξίμου περί επικείμενης πρόσκλησης του πρωθυπουργού στον Νίκο Ανδρουλάκη για το ζήτημα των επικεφαλής στις Ανεξάρτητες Αρχές, να φιλοξενηθεί στα φίλια Μέσα, πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζουν ότι δεν προτίθεται να συμμετέχουν σε καμία τέτοιου είδους συνάντηση με κλειστές πόρτες.

Ειδικότερα η πληροφορία από ανώτατη κυβερνητική πηγή που έγινε πηχυαίος τίτλος σε φιλοκυβερνητικά μέσα έκανε λόγο για πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να καλέσει μετά τις γιορτές σε συνάντηση τον Νίκο Ανδρουλάκη, παρουσία του προέδρου της Βουλής, για να προχωρήσει ο ορισμός προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές που παραμένουν ακέφαλες. Πρόκειται για την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Συνηγόρου του Πολίτη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού αποσκοπεί στη επίτευξη μίνιμουμ συνεννόησης προκειμένου να σχηματιστεί η απαραίτητη πλειοψηφία των 3/5 στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για να κλείσει μια θεσμική εκκρεμότητα πολλών μηνών.

Μάλιστα πετώντας το μπαλάκι στο ΠΑΣΟΚ, που όντως έχει θέσει επί τάπητος το θέμα τονίζοντας τη σημασία του, η ίδια ανώτατη κυβερνητική πηγή σημείωνε ότι ο πρωθυπουργός αποδέχθηκε τις προτάσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο επιλογής των νέων προέδρων και είναι η σειρά του κ. Ανδρουλάκη «να αναλάβει τις ευθύνες του».

Τίποτα πίσω από κλειστές πόρτες

«Καμία προσυνεννόηση και καμία συνάντηση» είναι η ξεκάθαρη θέση του ΠΑΣΟΚ που δεν πέφτει στην «παγίδα», πόσο μάλλον όταν έχει ασκήσει δριμεία κριτική στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει, ενίοτε εργαλειοποιήσει τις Ανεξάρτητες Αρχές, με χειροπιαστό παράδειγμα το σκάνδαλο των υποκλοπών θύμα του οποίου αποτέλεσε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και την υπονόμευση των ερευνών της ΑΔΑΕ, όπως επιβεβαίωσε ο πρώην επικεφαλής της Χρήστος Ράμμος.

Η μόνη αρμόδια να λάβει τις σχετικές αποφάσεις για τους επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών είναι η Διάσκεψη των Προέδρων, όπως ορίζεται ρητώς στο Σύνταγμα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ που από την πρώτη στιγμή κατέθεσε πρόταση προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η λογοδοσία. Σε αυτό το πλαίσιο, προσθέτουν πηγές προσκείμενες στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, θα κατατεθούν οι προτάσεις του Κινήματος και θα υπάρξει συζήτηση με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις για την σύγκλιση σε κοινούς υποψηφίους.

Όλα στο φως τονίζουν οι ίδιοι, προσθέτοντας μάλιστα ότι «αν δεν αρέσουν οι προτάσεις στον πρωθυπουργό μπορεί πάντα να προστρέξει στον κ. Βελόπουλο», καρφώνοντας το Μαξίμου για τον τρόπο που έγιναν οι τελευταίες αλλαγές στο ΔΣ της ΑΑΔΕ προκειμένου να αλλάξει η σύνθεσή του και να μην προχωρήσουν όπως έπρεπε οι έρευνες της Αρχής για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Προλαβαίνοντας δε πιθανή δεύτερη διαρροή από το Μαξίμου μιας «ενισχυμένης» πρότασης για συνάντηση με διευρυμένη ατζέντα, που θα περιλάμβανε και την αναθεώρηση του επίμαχου άρθρου 86 (περί ευθύνης υπουργών) η ίδια πηγή με πρόσβαση στο γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνει ότι για κανένα ζήτημα που αφορά τη θεσμική λειτουργία του κράτους δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να λάβει αποφάσεις και να κάνει συνεννοήσεις με την κυβέρνηση Μητσοτάκη πίσω από κλειστές πόρτες.

Η πρόταση μας για απόλυτη διαφάνεια είναι η πυξίδα των επιλογών μας για να μπει τέλος στις πρακτικές της κυβέρνησης, που προσβάλλουν τους θεσμούς τονίζουν στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης καίγοντας εν τη γενέσει την κυβερνητική διαρροή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Προβλέπει νέο ράλι στις ΗΠΑ το 2026

Wall Street: Προβλέπει νέο ράλι στις ΗΠΑ το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Φαγητό: Έχεις λιγότερη ενέργεια, μήπως τρως αργά το βράδυ;

Ομόλογα
Αμερικανικά ομόλογα: Η απαράμιλλη ικανότητα να τρομοκρατούν τον Λευκό Οίκο

Αμερικανικά ομόλογα: Η απαράμιλλη ικανότητα να τρομοκρατούν τον Λευκό Οίκο

inWellness
inTown
Stream newspaper
«Πόρτα» του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές διαρροές για τις Ανεξάρτητες Αρχές
Πολιτική 29.12.25

«Πόρτα» του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές διαρροές για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ, λαμβάνοντας υπόψη διαρροές κυβερνητικών πηγών για τις χηρεύουσες θέσεις των επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, ρίχνουν «πόρτα» στις «ορέξεις» του Μαξίμου και ξεκαθαρίζουν πως «λογική της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν να πάψει να είναι αντικείμενο πολιτικού παζαριού η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών».

Σύνταξη
Συνέντευξη: Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη – Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»
Συνέντευξη 29.12.25

Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη - Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»

Τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» άνοιξαν την όρεξη του πρωθυπουργού που φαίνεται να έλαβε την κατάλληλη «πάσα» για να επαναφέρει το κάλεσμα σε διάλογο προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση. Εμμένει στην προσπάθεια καλλιέργειας κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού και κάνει το άσπρο μαύρο όταν μιλάει για το κλείσιμο των δρόμων.

Σύνταξη
Πολιτική θύελλα μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις για διεθνείς οργανισμούς – «Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»
Γεωργιάδης - Πλεύρης 29.12.25

Πολιτική θύελλα μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις για διεθνείς οργανισμούς – «Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»

Οι απαξιωτικές δηλώσεις του υπουργού Υγείας για διεθνείς οργανισμούς (Διεθνές Δικαστήριο, Διεθνής Αμνηστία) τους οποίους η χώρα μας σέβεται δεν πέρασαν απαρατήρητες από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και το ερώτημα είναι: «ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ουσιαστικές λύσεις στους αγρότες τώρα – Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Ουσιαστικές λύσεις στους αγρότες τώρα ζητά η Νέα Αριστερά - Αρκετά με την επικοινωνιακή διαχείριση

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει η Νέα Αριστερά καταλογίζοντας στο Μαξίμου επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό και σημειώνει πως «ήρθε η ώρα για ουσιαστικές λύσεις»

Σύνταξη
Πηγές ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Πηγές ΥΠΕΘΑ: Παντελώς ανακριβείς οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών

Στις 8 Ιανουαρίου θα ψηφιστεί το νέο ειδικό μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) να σπεύδουν να δηλώσουν πως οι ισχυρισμοί για δήθεν «εξαπάτηση» των στρατιωτικών είναι «παντελώς ανακριβείες» την ίδια ώρα που «φουντώνουν» οι «γαλάζιες» συζητήσεις…

Σύνταξη
Νικήτας Κακλαμάνης: Τον λαό οφείλεις να τον σέβεσαι όταν ανεβαίνεις στην εξουσία
Επικαιρότητα 29.12.25

Νικήτας Κακλαμάνης: Τον λαό οφείλεις να τον σέβεσαι όταν ανεβαίνεις στην εξουσία

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι όσοι κάθονται στις καρέκλες της εξουσίας θα πρέπει να μην φοβούνται τον λαό, αλλά να τον σέβονται και να λειτουργούν υπέρ του.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση έβαλε «φέσι» 1 δισ. στον έντιμο αγρότη

«Είναι η χειρότερη ιστορικά πληρωμή της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια» υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, που αναφέρθηκε στα ποσά που δόθηκαν σε επιτήδειους κατά τη διακυβέρνηση της ΝΔ.

Σύνταξη
Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»

Με συνθήματα, και αποδοκιμασίες για τη διάλυση του ΕΣΥ, υποδέχθηκαν εργαζόμενοι στο «Έλενα Βενιζέλου» τον Άδωνι Γεωργιάδη, που μετέβη για τη φιέστα για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ

Σύνταξη
Αγρότες: Μετά από ένα μήνα ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στα μπλόκα
Πολιτική 29.12.25

Μετά από ένα μήνα κινητοποιήσεων ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στους αγρότες - Ποδαρικό με μπλόκα

Ο Κώστας Τσιάρας υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορούσε για τους αγρότες τους οποίους κατηγόρησε για αδιαλλαξία - Η «κίνηση των 18» βαίνει μειούμενη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Υπεύθυνη η κυβέρνηση για την ταλαιπωρία στην εθνική οδό
Επικαιρότητα 29.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Υπεύθυνη η κυβέρνηση για την ταλαιπωρία στην εθνική οδό

«Με επικοινωνιακά κόλπα και μεθοδεύσεις δεν λύνεται το αγροτικό ζήτημα. Όσοι ταλαιπωρήθηκαν γνωρίζουν καλά τι έγινε, όση προπαγάνδα και αν εφεύρει η κυβέρνηση», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πολιτική κόντρα για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση σαν βαμπίρ έπεσε στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει σε Φραπέδες»
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Πολιτική κόντρα για τους αγρότες – «Η κυβέρνηση σαν βαμπίρ έπεσε στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει σε Φραπέδες»

Τα κόμματα εξαπολύουν πυρά στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στους αγρότες ενώ από το Μαξίμου, αναζητούν σανίδα σωτηρίας και επικαλούνται τη «διάθεση διαλόγου» από μερίδα παραγωγών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός
Επικαιρότητα 29.12.25

ΠΑΣΟΚ – Μάντζος: Απαράδεκτες οι θέσεις Γεωργιάδη και Πλεύρη – Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός

«Συμφωνεί ο Πρωθυπουργός ότι οι διεθνείς κανόνες πρέπει να υποχωρούν μπροστά στο δίκαιο του ισχυρού;», ρωτά ο Δημήτρης Μάντζος υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται
in Confidential 29.12.25

Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεμπροστιάζει την κυβέρνηση παύει να προβάλλεται, αγρότες που δεν υποκύπτουν διαβάλλονται, το Μαξίμου άρχισε να πανικοβάλλεται

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές της με τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις Άδωνις και Θάνος Πλεύρης βλέπουν παντού... Αριστερούς και επιχειρούν να μοιάσουν όλο και πιο πολύ στον Πρόεδρο Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Γεωργιάδης και Πλεύρης «ξαναχτύπησαν»: «Αντιδυτικά και αριστεροκρατούμενα» η Διεθνής Αμνηστία και το Δικαστήριο της Χάγης
Πολιτική 28.12.25

Γεωργιάδης και Πλεύρης «ξαναχτύπησαν»: «Αντιδυτικά και αριστεροκρατούμενα» η Διεθνής Αμνηστία και το Δικαστήριο της Χάγης

Οι δύο σύντροφοι στα άκρα δεξιά της ΝΔ, το έκαναν πάλι το θαύμα τους - ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Θάνος Πλεύρης, αυτή τη φορά, στοχοποίησαν τη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Σύνταξη
Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη
Πυρά 28.12.25

Κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες – «Μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» καταγγέλλει η Χαριλάου Τρικούπη

Ο Κώστας Τσουκαλάς ζήτησε η ΝΔ να καταδικάσει τις «εμπρηστικές δηλώσεις στελεχών της κατά των αγροτών» - Για «παθογένειες της αντιπολίτευσης» κάνει λόγο η Αλεξάνδρα Σδούκου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Το μόνο μου πρόβλημα ήταν ότι περνούσα πάρα πολύ καλά»: Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας
«Παραλίγο να σκοτωθώ» 29.12.25

«Το μόνο μου πρόβλημα ήταν ότι περνούσα πάρα πολύ καλά»: Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει 50 χρόνια νηφαλιότητας

«Συνειδητοποίησα εκείνη τη στιγμή ότι διασκέδαζα υπερβολικά. Αυτό λεγόταν αλκοολισμός», είπε μεταξύ άλλων ο Άντονι Χόπκινς σε πρόσφατη ανάρτησή του

Σύνταξη
Ο Ελ Κααμπί γράφει ιστορία: Στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του Μαρόκου!
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ο Ελ Κααμπί γράφει ιστορία: Στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ του Μαρόκου!

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού σημείωσε δύο γκολ στον αγώνα του Μαρόκο με τη Ζάμπια για το Κόπα Άφρικα και είδε το όνομα του να μπαίνει στους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών της χώρας του

Σύνταξη
«Πόρτα» του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές διαρροές για τις Ανεξάρτητες Αρχές
Πολιτική 29.12.25

«Πόρτα» του ΠΑΣΟΚ στις κυβερνητικές διαρροές για τις Ανεξάρτητες Αρχές

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ, λαμβάνοντας υπόψη διαρροές κυβερνητικών πηγών για τις χηρεύουσες θέσεις των επικεφαλής ανεξάρτητων αρχών, ρίχνουν «πόρτα» στις «ορέξεις» του Μαξίμου και ξεκαθαρίζουν πως «λογική της πρότασης του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν να πάψει να είναι αντικείμενο πολιτικού παζαριού η επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών».

Σύνταξη
Όταν οι Ναζί έκλεβαν τις καμπάνες από τις εκκλησίες για να φτιάξουν όπλα – Η κατάθεση της Άννα Φρανκ
Α, Β, Γ, Δ 29.12.25

Όταν οι Ναζί έκλεβαν τις καμπάνες από τις εκκλησίες για να φτιάξουν όπλα – Η κατάθεση της Άννα Φρανκ

Όπως αναφέρει η δημοσιογράφος Nina Siegal σε άρθρο της στους New York Times, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ναζί κατάσχεσαν περίπου 150.000 καμπάνες εκκλησιών από όλη την Ευρώπη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ έπληξαν εγκατάσταση φόρτωσης ναρκωτικών σε σκάφη στο έδαφος, λέει ο Τραμπ
Μεγάλη έκρηξη 29.12.25

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ έπληξαν εγκατάσταση φόρτωσης ναρκωτικών σε σκάφη στο έδαφος, λέει ο Τραμπ

«Υπήρξε μια μεγάλη έκρηξη στην περιοχή της αποβάθρας όπου φορτώνουν τα σκάφη με ναρκωτικά», είπε ο Τραμπ, που αρνήθηκε να ενημερώσει ποια εγκατάσταση ήταν και ποια αμερικανική υπηρεσία ενήργησε.

Σύνταξη
«Αυτά είναι… ανέκδοτα» – Η αντίδραση της Ρεάλ στην φημολογία πώλησης του Μπέλινγκχαμ στην Γιουνάιτεντ
On Field 29.12.25

«Αυτά είναι… ανέκδοτα» – Η αντίδραση της Ρεάλ στην φημολογία πώλησης του Μπέλινγκχαμ στην Γιουνάιτεντ

Το ρεπορτάζ που θέλει την αγγλική ομάδα να πληρώνει 200 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Άγγλο άσο, προκάλεσε την ειρωνική αντίδραση της «βασίλισσας» της Ευρώπης

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Έβγαλαν «μαχαίρια» οι φανατικοί του Stranger Things – Το επεισόδιο με την χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του
Rotten Tomatoes 29.12.25

Έβγαλαν «μαχαίρια» οι φανατικοί του Stranger Things – Το επεισόδιο με την χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία του

Ενώ η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε έχει ξεκινήσει, η δημοφιλής σειρά Stranger Things δέχτηκε ένα «χτύπημα» από κριτικούς και κοινό σε βαθμολογία και σχόλια.

Σύνταξη
Συνέντευξη: Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη – Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»
Συνέντευξη 29.12.25

Η κίνηση των «προθύμων» στα μπλόκα κάνει ακόμα πιο προκλητικό τον Μητσοτάκη - Η «πάσα» και οι… «τραμπούκοι»

Τα διασπαστικά «μπλόκα του διαλόγου» άνοιξαν την όρεξη του πρωθυπουργού που φαίνεται να έλαβε την κατάλληλη «πάσα» για να επαναφέρει το κάλεσμα σε διάλογο προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση. Εμμένει στην προσπάθεια καλλιέργειας κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού και κάνει το άσπρο μαύρο όταν μιλάει για το κλείσιμο των δρόμων.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς του για τον τελικό του Betsson Super Cup: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Ολυμπιακός: Μεγάλο ενδιαφέρον από τους οπαδούς του για τον τελικό του Super Cup - Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν

Με γοργούς ρυθμούς προμηθεύονται οι οπαδοί του Ολυμπιακού τα εισιτήρια για τον τελικό του Betsson Super Cup με τον ΟΦΗ. Πόσα «κομμάτια» βρήκαν κάτοχο μέχρι στιγμής.

Σύνταξη
Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο

Live Streaming: Ζάμπια – Μαρόκο. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 21:00 την αναμέτρηση Ζάμπια – Μαρόκο για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Κόπα Άφρικα.

Σύνταξη
Τραμπ και Νετανιάχου συναντώνται στο Μαρ-α-Λάγκο – «Πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χαμάς», απειλές στο Ιράν
Δείτε βίντεο 29.12.25

Τραμπ και Νετανιάχου συναντώνται στο Μαρ-α-Λάγκο - «Πρέπει να αφοπλίσουμε τη Χαμάς», απειλές στο Ιράν

Ο Τραμπ δήλωσε «πολύ θυμωμένος» για την καταγγελλόμενη επίθεση της Ουκρανίας στην κατοικία του Πούτιν - Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η ανοικοδόμηση της Γάζας θα ξεκινήσει «πολύ σύντομα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Υπό την πίεση των ΗΠΑ, το ακροδεξιό AfD θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου
Σφοδρές αντιδράσεις 29.12.25

Υπό την πίεση των ΗΠΑ, το ακροδεξιό AfD θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου

Η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, μετά τη σφοδρή κριτική του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Βανς, προσκάλεσε την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία να συμμετάσχει, αλλάζοντας θεμελιωδώς στάση έναντι του AfD

Σύνταξη
Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς
On Field 29.12.25

Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς

Αμέτρητα σχόλια κατά του Αμερικανού σούπερ σταρ των Λέικερς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την αντίδρασή του κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου της χώρας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πολιτική θύελλα μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις για διεθνείς οργανισμούς – «Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»
Γεωργιάδης - Πλεύρης 29.12.25

Πολιτική θύελλα μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις για διεθνείς οργανισμούς – «Ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»

Οι απαξιωτικές δηλώσεις του υπουργού Υγείας για διεθνείς οργανισμούς (Διεθνές Δικαστήριο, Διεθνής Αμνηστία) τους οποίους η χώρα μας σέβεται δεν πέρασαν απαρατήρητες από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά και το ερώτημα είναι: «ποιος ασκεί εξωτερική πολιτική σε αυτή τη χώρα;»

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο