Καμία συνεννόηση πίσω από κλειστές πόρτες για τις Ανεξάρτητες Αρχές απαντά το ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητική διαρροή

Χαλάει το ΠΑΣΟΚ τα σχέδια του Μαξίμου, που πλέον με την πλάτη στον τοίχο για σειρά θεμάτων, προσπαθεί να εμφανιστεί μετριοπαθές με διάθεση για συνεννόηση και σύγκλιση με την αξιωματική Αντιπολίτευση σε σημαντικά θέματα όπως είναι η διοίκηση των Ανεξάρτητων Αρχών. Πριν καλά καλά προλάβει η διαρροή από το Μαξίμου περί επικείμενης πρόσκλησης του πρωθυπουργού στον Νίκο Ανδρουλάκη για το ζήτημα των επικεφαλής στις Ανεξάρτητες Αρχές, να φιλοξενηθεί στα φίλια Μέσα, πηγές από τη Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθαρίζουν ότι δεν προτίθεται να συμμετέχουν σε καμία τέτοιου είδους συνάντηση με κλειστές πόρτες.

Ειδικότερα η πληροφορία από ανώτατη κυβερνητική πηγή που έγινε πηχυαίος τίτλος σε φιλοκυβερνητικά μέσα έκανε λόγο για πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να καλέσει μετά τις γιορτές σε συνάντηση τον Νίκο Ανδρουλάκη, παρουσία του προέδρου της Βουλής, για να προχωρήσει ο ορισμός προέδρων στις Ανεξάρτητες Αρχές που παραμένουν ακέφαλες. Πρόκειται για την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Συνηγόρου του Πολίτη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού αποσκοπεί στη επίτευξη μίνιμουμ συνεννόησης προκειμένου να σχηματιστεί η απαραίτητη πλειοψηφία των 3/5 στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για να κλείσει μια θεσμική εκκρεμότητα πολλών μηνών.



Μάλιστα πετώντας το μπαλάκι στο ΠΑΣΟΚ, που όντως έχει θέσει επί τάπητος το θέμα τονίζοντας τη σημασία του, η ίδια ανώτατη κυβερνητική πηγή σημείωνε ότι ο πρωθυπουργός αποδέχθηκε τις προτάσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο επιλογής των νέων προέδρων και είναι η σειρά του κ. Ανδρουλάκη «να αναλάβει τις ευθύνες του».

Τίποτα πίσω από κλειστές πόρτες

«Καμία προσυνεννόηση και καμία συνάντηση» είναι η ξεκάθαρη θέση του ΠΑΣΟΚ που δεν πέφτει στην «παγίδα», πόσο μάλλον όταν έχει ασκήσει δριμεία κριτική στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει, ενίοτε εργαλειοποιήσει τις Ανεξάρτητες Αρχές, με χειροπιαστό παράδειγμα το σκάνδαλο των υποκλοπών θύμα του οποίου αποτέλεσε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και την υπονόμευση των ερευνών της ΑΔΑΕ, όπως επιβεβαίωσε ο πρώην επικεφαλής της Χρήστος Ράμμος.

Η μόνη αρμόδια να λάβει τις σχετικές αποφάσεις για τους επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών είναι η Διάσκεψη των Προέδρων, όπως ορίζεται ρητώς στο Σύνταγμα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ που από την πρώτη στιγμή κατέθεσε πρόταση προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η λογοδοσία. Σε αυτό το πλαίσιο, προσθέτουν πηγές προσκείμενες στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, θα κατατεθούν οι προτάσεις του Κινήματος και θα υπάρξει συζήτηση με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις για την σύγκλιση σε κοινούς υποψηφίους.

Όλα στο φως τονίζουν οι ίδιοι, προσθέτοντας μάλιστα ότι «αν δεν αρέσουν οι προτάσεις στον πρωθυπουργό μπορεί πάντα να προστρέξει στον κ. Βελόπουλο», καρφώνοντας το Μαξίμου για τον τρόπο που έγιναν οι τελευταίες αλλαγές στο ΔΣ της ΑΑΔΕ προκειμένου να αλλάξει η σύνθεσή του και να μην προχωρήσουν όπως έπρεπε οι έρευνες της Αρχής για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Προλαβαίνοντας δε πιθανή δεύτερη διαρροή από το Μαξίμου μιας «ενισχυμένης» πρότασης για συνάντηση με διευρυμένη ατζέντα, που θα περιλάμβανε και την αναθεώρηση του επίμαχου άρθρου 86 (περί ευθύνης υπουργών) η ίδια πηγή με πρόσβαση στο γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνει ότι για κανένα ζήτημα που αφορά τη θεσμική λειτουργία του κράτους δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να λάβει αποφάσεις και να κάνει συνεννοήσεις με την κυβέρνηση Μητσοτάκη πίσω από κλειστές πόρτες.

Η πρόταση μας για απόλυτη διαφάνεια είναι η πυξίδα των επιλογών μας για να μπει τέλος στις πρακτικές της κυβέρνησης, που προσβάλλουν τους θεσμούς τονίζουν στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης καίγοντας εν τη γενέσει την κυβερνητική διαρροή.