ΠΑΣΟΚ: Εμφανίστηκε πάλι ο αυτοφωράκιας του Μητσοτάκη, Κυριάκος Βελόπουλος

Καθόλου τυχαία δεν θεωρεί το ΠΑΣΟΚ την ξαφνική ευαισθησία του Κυριάκου Βελόπουλου της Ελληνικής Λύσης να απαντήσει για το ζήτημα του ορισμού των επικεφαλής στις Ανεξάρτητες Αρχές, ένα θέμα που έχει εξελιχθεί σ’ έναν άτυπο «πόλεμο» μέσω διαρροών και ανακοινώσεων μεταξύ κυβέρνησης και Χαριλάου Τρικούπη.

Το ΠΑΣΟΚ εκφράζοντας την κατηγορηματική άρνησή του για συνεννόηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη πίσω από κλειστές πόρτες, όπως φέρεται να επιθυμεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τον παρέπεμψε για τέτοιες μεθοδεύσεις να χτυπήσει την πόρτα του Κυριάκου Βελόπουλου, που έχει άλλωστε ξαναπαίξει με επιτυχία τον ρόλο αυτό «βάζοντας πλάτη» για την αλλαγή της σύνθεσης της ΑΔΑΕ, μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές.

Αρχικώς, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σε πρωινή ανακοίνωση που εξέδωσε, εκτόξευσε μύδρους κατά του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για τις δηλώσεις που πραγματοποίησε για την εκλογή διοικητών των Ανεξαρτήτων Αρχών, τονίζοντας πως κάνει «αρνητική εντύπωση για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται κάποιοι τις κατοχυρωμένες θεσμικές διαδικασίες».

Η Ελληνική Λύση από την πλευρά της τόνισε σε ανακοίνωση πως «το ΠΑΣΟΚ, που έχει συνταχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ψηφίζει το 50% και πλέον των νομοσχεδίων της, «προτρέπει’ την κυβέρνηση να συνεργαστεί με την Ελληνική Λύση, που ψηφίζει το 4% των νομοσχεδίων και δεν θέλει καν τις ανεξάρτητες αρχές, τις οποίες θα καταργήσει μόλις κυβερνήσει. Δεν είναι μόνο πολιτικά ανόητοι, είναι κυρίως τα πραγματικά δεκανίκια του Μητσοτάκη».

«Εμφανίστηκε πάλι ο αυτοφωράκιας του Κυριάκου Μητσοτάκη»

Σηκώνοντας το γάντι το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, επισήμανε σε σχόλιο του γραφείου Τύπου του πως «τυχαίο; Το κόμμα του κ. Βελόπουλου ανέλαβε να απαντήσει για λογαριασμό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ».

Συμπλήρωσε πως «κάνουν τον ‘αυτοφωράκια’ του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφού προηγουμένως συνεργάστηκαν μαζί του να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ μεσούσης της έρευνας για τις υποκλοπές και χωρίς να εκπληρώνεται η πλειοψηφία των 3/5».