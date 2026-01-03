Trump Billionaires Club: Νέο mobile game ή απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί το memecoin $TRUMP;
Στο παιχνίδι Trump Billionaires Club οι παίκτες ανταγωνίζονται για έπαθλα σε κρυπτονομίσματα, με τον νικητή να λαμβάνει έως και 50.000 δολάρια σε $TRUMP ενώ η στρατηγική του θυμίζει έντονα πυραμίδα, καθώς η στρατολόγηση νέων χρηστών αποτελεί κλειδί για την άνοδο στην κατάταξη
- Λιανεμπόριο 2025 - Mια χρονιά «αποχαιρετισμών» για ιστορικά brands που δεν άντεξαν
- Λαϊκές αγορές: Ξεκινούν πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον από τις 7 Ιανουαρίου
- Νεκρός 15 ημέρες ήταν ο άνδρας που εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή του Βόλου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
- Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις
Με φόντο μια βροχή από δολάρια και την επιβλητική φωνή του Ντόναλντ Τραμπ να ρωτά «θέλεις να γίνεις δισεκατομμυριούχος;» το νέο βιντεοπαιχνίδι Trump Billionaires Club επιχειρεί να αναστήσει την καταρρέουσα αυτοκρατορία του memecoin $TRUMP σχολιάζει η El Pais για το crypto-game που κάνει πρεμιέρα.
Το Trump Billionaires Club προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να εισέλθουν σε έναν ψηφιακό κόσμο εμπνευσμένο από τη Νέα Υόρκη, όπου μπορούν να καταθέτουν και να ξοδεύουν το προεδρικό memecoin για να αποκτήσουν ακίνητα, κοσμήματα και γιοτ.
Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας που αντανακλά την «προσωπική πορεία του Τραμπ προς την κορυφή».
Με συνθήματα όπως «μάθετε την τέχνη της διαπραγμάτευσης» και «επενδύστε έξυπνα», το παιχνίδι προωθεί έναν τρόπο ζωής υψηλών προδιαγραφών, ενώ υπόσχεται τη διανομή έως και ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε $TRUMP ως επιβράβευση για τα επιτεύγματα των παικτών.
Ωστόσο, η διασταύρωση των οικονομικών δεδομένων αποκαλύπτει ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί κυρίως μια προσπάθεια τόνωσης της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου που στερείται θεμελιωδών μεγεθών και κινείται αποκλειστικά από τον θόρυβο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Πίσω από την ανάπτυξη του παιχνιδιού από την Freedom 45 Games LLC βρίσκεται ο Μπίλ Ζάνκερ, ένας διαχρονικός φίλος και συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ. Η σχέση τους κρατά δεκαετίες, έχοντας συνυπογράψει βιβλία (όπως το Think BIG and Kick Ass in Business and Life) και λανσάρει πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης. Ο Ζάνκερ ήταν επίσης ο άνθρωπος πίσω από τη φρενίτιδα των NFT με τον Τραμπ ως υπερήρωα το 2022.
Με την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι προσπάθειες του Ζάνκερ εντάθηκαν, ιδρύοντας την εταιρεία Fight Fight Fight LLC, η οποία κυκλοφόρησε το memecoin $TRUMP τις παραμονές της ορκωμοσίας.
Παρά την αρχική κεφαλαιοποίηση των 15 δισεκατομμυρίων, το νόμισμα κατέρρευσε μέσα σε λίγες ώρες, οδηγώντας τον Ζάνκερ σε μια συνεχή εκστρατεία αναζωογόνησής του, με αποκορύφωμα το crypto-game.
Η κυκλοφορία του παιχνιδιού επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για σκάνδαλα και συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς η εικόνα του προέδρου χρησιμοποιείται για την ενθάρρυνση της κερδοσκοπίας μεταξύ ευάλωτων επενδυτών σημειώνει η El Pais.
View this post on Instagram
Παρόλο που οι κανόνες του παιχνιδιού απαλλάσσουν τον πρόεδρο και την οικογένειά του από νομικές ευθύνες, η σιωπηρή έγκριση της κυβέρνησης και των ρυθμιστικών αρχών έχει προκαλέσει αντιδράσεις καθώς το μοντέλο του παιχνιδιού, που επιβραβεύει τους παίκτες ανάλογα με τον αριθμό των νέων χρηστών που προσελκύουν, θυμίζει περισσότερο κερδοσκοπικό ιστό, μια πυραμίδα με crypto θεμέλια, παρά συμβατικό gameplay.
Βέβαια, αν και το παιχνίδι έκανε την επίσημη κυκλοφορία του στα τέλη Δεκεμβρίου, η αγορά παραμένει επιφυλακτική, με το $TRUMP να σημειώνει μόλις μια ανεπαίσθητη άνοδο 3%, ανίκανη να καλύψει το τεράστιο κενό της πτώσης του.
- Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά λόγω φωτιάς σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής – Εξετάζεται ο εμπρησμός
- Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)
- LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ
- Η ενδεκάδα του ΟΦΗ στον μεγάλο τελικό του Betsson Super Cup (pic)
- Κόμο – Ουντινέζε 1-0: Παραμένει σε τροχιά Champions League η ομάδα-θαύμα του Φάμπρεγας
- ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας
- Η ΕΕ μπροστά στην αυταρχική έλξη των ΗΠΑ – Αν δεν ενωθεί, θα περιθωριοποιηθεί
- Ιαπωνία: Τα μικροσκοπικά σπίτια της υπαίθρου – Αρχιτεκτονική ευφυΐα σε αρμονία με το περιβάλλον
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις