Trump Billionaires Club: Νέο mobile game ή απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί το memecoin $TRUMP; 

Με φόντο μια βροχή από δολάρια και την επιβλητική φωνή του Ντόναλντ Τραμπ να ρωτά «θέλεις να γίνεις δισεκατομμυριούχος;» το νέο βιντεοπαιχνίδι Trump Billionaires Club επιχειρεί να αναστήσει την καταρρέουσα αυτοκρατορία του memecoin $TRUMP σχολιάζει η El Pais για το crypto-game που κάνει πρεμιέρα.

Το Trump Billionaires Club προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να εισέλθουν σε έναν ψηφιακό κόσμο εμπνευσμένο από τη Νέα Υόρκη, όπου μπορούν να καταθέτουν και να ξοδεύουν το προεδρικό memecoin για να αποκτήσουν ακίνητα, κοσμήματα και γιοτ.

Στόχος είναι η οικοδόμηση μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας που αντανακλά την «προσωπική πορεία του Τραμπ προς την κορυφή».

Με συνθήματα όπως «μάθετε την τέχνη της διαπραγμάτευσης» και «επενδύστε έξυπνα», το παιχνίδι προωθεί έναν τρόπο ζωής υψηλών προδιαγραφών, ενώ υπόσχεται τη διανομή έως και ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε $TRUMP ως επιβράβευση για τα επιτεύγματα των παικτών.

Ωστόσο, η διασταύρωση των οικονομικών δεδομένων αποκαλύπτει ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί κυρίως μια προσπάθεια τόνωσης της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου που στερείται θεμελιωδών μεγεθών και κινείται αποκλειστικά από τον θόρυβο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πίσω από την ανάπτυξη του παιχνιδιού από την Freedom 45 Games LLC βρίσκεται ο Μπίλ Ζάνκερ, ένας διαχρονικός φίλος και συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ. Η σχέση τους κρατά δεκαετίες, έχοντας συνυπογράψει βιβλία (όπως το Think BIG and Kick Ass in Business and Life) και λανσάρει πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης. Ο Ζάνκερ ήταν επίσης ο άνθρωπος πίσω από τη φρενίτιδα των NFT με τον Τραμπ ως υπερήρωα το 2022.

Με την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι προσπάθειες του Ζάνκερ εντάθηκαν, ιδρύοντας την εταιρεία Fight Fight Fight LLC, η οποία κυκλοφόρησε το memecoin $TRUMP τις παραμονές της ορκωμοσίας.

Παρά την αρχική κεφαλαιοποίηση των 15 δισεκατομμυρίων, το νόμισμα κατέρρευσε μέσα σε λίγες ώρες, οδηγώντας τον Ζάνκερ σε μια συνεχή εκστρατεία αναζωογόνησής του, με αποκορύφωμα το crypto-game.

Η κυκλοφορία του παιχνιδιού επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για σκάνδαλα και συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς η εικόνα του προέδρου χρησιμοποιείται για την ενθάρρυνση της κερδοσκοπίας μεταξύ ευάλωτων επενδυτών σημειώνει η El Pais.

Παρόλο που οι κανόνες του παιχνιδιού απαλλάσσουν τον πρόεδρο και την οικογένειά του από νομικές ευθύνες, η σιωπηρή έγκριση της κυβέρνησης και των ρυθμιστικών αρχών έχει προκαλέσει αντιδράσεις καθώς το μοντέλο του παιχνιδιού, που επιβραβεύει τους παίκτες ανάλογα με τον αριθμό των νέων χρηστών που προσελκύουν, θυμίζει περισσότερο κερδοσκοπικό ιστό, μια πυραμίδα με crypto θεμέλια, παρά συμβατικό gameplay.

Βέβαια, αν και το παιχνίδι έκανε την επίσημη κυκλοφορία του στα τέλη Δεκεμβρίου, η αγορά παραμένει επιφυλακτική, με το $TRUMP να σημειώνει μόλις μια ανεπαίσθητη άνοδο 3%, ανίκανη να καλύψει το τεράστιο κενό της πτώσης του.