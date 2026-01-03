Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει

Ήταν το 2009 όταν ο Τζέιμς Κάμερον αποφάσισε να μας βάλει στον δικό του κόσμο επιστημονικής φαντασίας και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Το Avatar δεν αποδείχθηκε απλά ένα πρωτοποριακό φιλμ, αλλά έσπασε τα ταμεία.

Τα έσοδά του στο box office ξεπέρασαν τα 2.9 δισ. δολάρια, ενώ το The Way of Water -το sequel του 2022- είχε εξίσου εντυπωσιακή πορεία: τα 2.3 δισ. δεν τα λες και λίγα. Άρα, όπως ήταν αναμενόμενο, όταν βγήκε στις σκοτεινές αίθουσες το τρίτο μέρος του Avatar τα στοιχήματα έπεσαν βροχή για να το αν θα καταφέρει κι αυτό να φτάσει σε ανάλογα επίπεδα.

Όσοι… πόνταραν υπέρ, βλέπουν το παιχνίδι να κερδίζεται. Μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες προβολής, το φιλμ έχει συγκεντρώσει πάνω από 250 εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ – και οι εισπράξεις του παγκοσμίως ξεπέρασαν τα 850 εκατ.

Μάλιστα, το Avatar: Fire and Ash την παραμονή της Πρωτοχρονιάς βρέθηκε στην κορυφή του αμερικανικού box office με 8,1 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, η ταινία αναμένεται να σπάσει το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα σε λίγες ημέρες.

Ωστόσο, παρά την επιτυχία αυτή, το κλείσιμο του έτους δεν συνοδεύτηκε από τους προσδοκώμενους στόχους που είχε βάλει η κινηματογραφική βιομηχανία. Οι αίθουσες σε ΗΠΑ και Καναδά κατέγραψαν εκτιμώμενες πωλήσεις εισιτηρίων ύψους 8,87 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025, σημειώνοντας μια οριακή αύξηση της τάξεως του 1,5% σε σύγκριση με τα έσοδα του 2024. Το νούμερο αυτό υπολείπεται του στόχου των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπαν πολλοί αναλυτές για την κινηματογραφική αγορά.

Το Zootopia 2 της Disney συνέχισε τη δυναμική του πορεία συγκεντρώνοντας 4,6 εκατ. δολάρια και ακολουθεί στη δεύτερη θέση με τις συνολικές εισπράξεις να φτάνουν τα 337,9 εκατ. δολάρια. Παράλληλα, το Marty Supreme παρέμεινε μία από τις ελάχιστες ανεξάρτητες παραγωγές που κατάφεραν να ξεχωρίσουν στο αμερικανικό box office με έσοδα 2,4 εκατ. δολαρίων. Βρίσκεται στην τρίτη θέση, με τα συνολικά κέρδη να αγγίζουν πλέον τα 39 εκατ. δολάρια.

Στην τέταρτη θέση, η περιπέτεια κινουμένων σχεδίων David της Angel Studios συγκέντρωσε 2,4 εκατ. δολάρια, ανεβάζοντας τις εισπράξεις της στα 58,5 εκατ. δολάρια. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε η κωμωδία τρόμου Anaconda της Sony, με έσοδα 2,2 εκατ. δολάρια, φτάνοντας σε συνολικές εισπράξεις ύψους 31,7 εκατ. δολαρίων.