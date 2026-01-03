newspaper
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Οδηγός» για τους δανειολήπτες – Πώς να μειώσετε τις δόσεις στην τράπεζα
Οικονομία 03 Ιανουαρίου 2026 | 07:40

«Οδηγός» για τους δανειολήπτες – Πώς να μειώσετε τις δόσεις στην τράπεζα

Η εμπειρία δείχνει ότι οι τράπεζες διαπραγματεύονται περισσότερο από όσο πιστεύουν οι δανειολήπτες

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
A
A
Vita.gr
Καφεΐνη: Τα οφέλη της το πρωί

Καφεΐνη: Τα οφέλη της το πρωί

Spotlight

Η αύξηση των επιτοκίων τα τελευταία χρόνια μετέτρεψε για πολλούς το στεγαστικό ή καταναλωτικό δάνειο σε έναν μόνιμο πονοκέφαλο. Aκόμη και τώρα που τα επιτόκια έχουν μειωθεί, λόγω ότι το διαθέσιμο εισόδημα  είναι πιεσμένο λόγω της ακρίβειας,η αίσθηση ότι δεν υπάρχει διέξοδος είναι συχνή. Στην πράξη, όμως, υπάρχουν επιλογές.

1. Επιμήκυνση διάρκειας

Η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής είναι το πρώτο εργαλείο που προσφέρουν οι τράπεζες. Με απλά λόγια, απλώνεις το υπόλοιπο του δανείου σε περισσότερα χρόνια, άρα η μηνιαία δόση μειώνεται.

Η παγίδα; Πληρώνεις περισσότερους τόκους συνολικά. Γι’ αυτό και η επιμήκυνση είναι λύση ρευστότητας, όχι εξοικονόμησης. Χρήσιμη όταν «δεν βγαίνει ο μήνας», όχι όταν ο στόχος είναι να μειωθεί το συνολικό κόστος.

2. Αλλαγή επιτοκίου: από κυμαινόμενο σε σταθερό (ή το αντίστροφο)

Όσοι έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο βίωσαν πρώτοι το σοκ των αυξήσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις, η μετατροπή σε σταθερό επιτόκιο μπορεί να φέρει προβλεψιμότητα και σε ορισμένες συγκυρίες–χαμηλότερη δόση.Αντίστροφα, όσοι έχουν παλιό σταθερό επιτόκιο σε υψηλά επίπεδα, αξίζει να ελέγξουν αν η μετάβαση σε κυμαινόμενο σήμερα έχει νόημα.

3. Μερική πρόωρη αποπληρωμή: λιγότερη δόση ή λιγότερα χρόνια

Αν υπάρχει αποταμίευση ή έκτακτο εισόδημα, η μερική πρόωρη αποπληρωμή είναι από τα πιο ισχυρά εργαλεία. Μπορείς να ζητήσεις:

  • είτε μείωση της μηνιαίας δόσης
  • είτε μείωση της διάρκειας με ίδια δόση

Το δεύτερο σενάριο συμφέρει περισσότερο μακροπρόθεσμα, αλλά το πρώτο ανακουφίζει άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

4. Ρύθμιση δανείου: όχι μόνο για «κόκκινους»

Οι ρυθμίσεις δεν αφορούν μόνο όσους έχουν ήδη καθυστερήσεις. Πολλές τράπεζες δέχονται προληπτικές ρυθμίσεις όταν αποδεικνύεται επιδείνωση εισοδήματος.Μείωση δόσης, περίοδος χάριτος ή προσωρινή πληρωμή μόνο τόκων είναι επιλογές που πρέπει να συζητηθούν πριν δημιουργηθεί πρόβλημα.

5. Αναχρηματοδότηση: όταν αλλάζεις τράπεζα

Η μεταφορά δανείου σε άλλη τράπεζα μπορεί να προσφέρει χαμηλότερο επιτόκιο ή καλύτερους όρους. Όμως έχει κόστος (έξοδα φακέλου, συμβολαιογραφικά, προσημειώσεις).Αξίζει μόνο αν το όφελος στη δόση είναι ουσιαστικό και όχι οριακό.

Τι να προσέξεις πριν πας στην τράπεζα

·         Ζήτα γραπτή προσφορά με πλήρη ανάλυση.

·         Μην εστιάζεις μόνο στη δόση – κοίτα το συνολικό κόστος.

·         Ρώτησε αν υπάρχουν προμήθειες ή «ψιλά γράμματα».

Η εμπειρία δείχνει ότι οι τράπεζες διαπραγματεύονται περισσότερο απ’ όσο πιστεύουν οι δανειολήπτες, ειδικά όταν υπάρχει συνέπεια και τεκμηριωμένο αίτημα.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 4 καταλύτες που θα δώσουν ώθηση στο ταμπλό το 2026 

Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι 4 καταλύτες που θα δώσουν ώθηση στο ταμπλό το 2026 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Business
ΕΥΔΑΠ: Ψαλίδι από τη ΡΑΑΕΥ σε δαπάνες για παροχές στο προσωπικό

ΕΥΔΑΠ: Ψαλίδι από τη ΡΑΑΕΥ σε δαπάνες για παροχές στο προσωπικό

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ακίνητα: 15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει
Ακίνητα 03.01.26

15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για την αποπεράτωση των ημιτελών οικοδομών - Ο κρίσιμος ρόλος του πολιτικού μηχανικού για τη νόμιμη επαναλειτουργία των οικοδομικών εργασιών στα ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Φοροελαφρύνσεις: Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων
Προϋποθέσεις 03.01.26

Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων - Κερδισμένοι και χαμένοι

Φοροελαφρύνσεις φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα - Εφαρμόζεται ΦΠΑ μειωμένος κατά 30% σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου και των Δωδεκανήσων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κάπα Research: Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο – Που εντοπίζεται το πρόβλημα
Έτος «φωτιά» 02.01.26

Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο - Που εντοπίζεται το πρόβλημα

Η ακρίβεια διαμορφώνει την αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Μετά από μια μακρά περίοδο δημοσιονομικής κρίσης, οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Η Κάπα Research παρουσίασε τα 10 σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών που υλοποίησε στην Ελλάδα με το «ράφι» να είναι πρωταγωνιστής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές
Οικονομική παγκοσμιοποίηση 02.01.26

ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κυριαρχείται απο μικρές ανεξάρτητες επιχειρήσεις, αλλά η πλάστιγγα σταδιακά γέρνει υπέρ των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Τι δείχνει νέα έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παγκόσμια οικονομία: Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; – Προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές το 2026
Διεθνής Οικονομία 02.01.26

Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; Η παγκόσμια οικονομία το 2026 και προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές

Πόλεμοι, ανεργία και ανησυχίες για «φούσκα» στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η διεθνής παγκόσμια οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις ακούγονται στο Καράκας – Πλήγματα σε στρατιωτική βάση
Διακόπηκε η ηλεκτροδότηση 03.01.26

Τύμπανα πολέμου στη Βενεζουέλα: Απανωτές εκρήξεις στο Καράκας μετά τις απειλές των ΗΠΑ - Πλήγματα σε στρατιωτική βάση

Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει επανειλημμένα τη Βενεζουέλα με στρατιωτική επέμβαση - Την τελευταία ώρα σημειώνονται ισχυρές εκρήξεις και βομβαρδισμοί σε στρατιωτικές βάσεις στο Καράκας

Σύνταξη
Φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στην Ισπανία την ώρα που υπέβαλε αίτηση για άσυλο
Στη Σεβίλη 03.01.26

Φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ συνελήφθη στην Ισπανία την ώρα που υπέβαλε αίτηση για άσυλο

Ο Ντιέγκο Αντρές Ρόσα Ροσάλες βρισκόταν στη διαδικασία επεξεργασίας της αίτησης ασύλου του και συνελήφθη βάσει ειδοποίησης της Interpol που εκδόθηκε κατ’ απαίτηση των αρχών του Ελ Σαλβαδόρ

Σύνταξη
Στην κόψη του ξυραφιού: Η Ουκρανία μεταξύ «προβοκάτσιας» και ειρήνης
Καταιγιστικές εξελίξεις 03.01.26

Στην κόψη του ξυραφιού: Η Ουκρανία μεταξύ «προβοκάτσιας» και ειρήνης

Κλιμάκωση της βίας με αμοιβαίες κατηγορίες για χτυπήματα σε αμάχους και «προβοκάτσιες», αγωνιώδης διπλωματική προσπάθεια για την ολοκλήρωση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κάρλος Κάιζερ: Ο Βραζιλιάνος που προσποιήθηκε τον ποδοσφαιριστή – Πληρωνόταν αλλά δεν έπαιξε ποτέ σε αγώνα
«Μαϊμού» ποδοσφαιριστής 03.01.26

Πώς ο Κάρλος Κάιζερ εξαπάτησε τον κόσμο του ποδοσφαίρου – Δήλωνε ποδοσφαιριστής αλλά δεν έπαιξε ποτέ

Παρότι έπαιξε σε μερικές από τις κορυφαίες ομάδες της Βραζιλίας, ο Κάρλος Ενρίκε Ραπόσο, γνωστός ως Κάρλος Κάιζερ, δεν πάτησε ποτέ το πόδι του σε γήπεδο για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς
Δύσκολη χρονιά; 03.01.26

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Μπάρι Κίογκαν εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Δεκέμβριο του 2023, ωστόσο τον Δεκέμβριου του 2025 τράβηξαν χωριστούς δρόμους.

Σύνταξη
Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει
Σαρώνει 03.01.26

Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει

Το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού έπους του Τζέιμς Κάμερον Avatar, συνεχίζει να σαρώνει στις κινηματογραφικές αίθουσες τις δύο πρώτες εβδομάδες του και όλα δείχνουν ότι θα σπάσει το φράγμα του 1 δισ. μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύνταξη
Εκπτώσεις-ρεκόρ στα είδη πολυτελείας το 2025 – Πώς οι αυξήσεις τιμών γύρισαν μπούμερανγκ
Διεθνής Οικονομία 03.01.26

Εκπτώσεις-ρεκόρ στα είδη πολυτελείας το 2025 – Πώς οι αυξήσεις τιμών γύρισαν μπούμερανγκ

Οι εκπτώσεις έως και 40% στα είδη πολυτελείας αποκαλύπτουν μια βαθιά κρίση αξίας σε έναν κλάδο που συνήθισε να πουλά ακριβότερα, όχι αναγκαστικά καλύτερα

Νατάσα Σινιώρη
Ακίνητα: 15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει
Ακίνητα 03.01.26

15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για την αποπεράτωση των ημιτελών οικοδομών - Ο κρίσιμος ρόλος του πολιτικού μηχανικού για τη νόμιμη επαναλειτουργία των οικοδομικών εργασιών στα ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Φοροελαφρύνσεις: Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων
Προϋποθέσεις 03.01.26

Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων - Κερδισμένοι και χαμένοι

Φοροελαφρύνσεις φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα - Εφαρμόζεται ΦΠΑ μειωμένος κατά 30% σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου και των Δωδεκανήσων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κηφισιά: Μεθυσμένος οδηγός πέφτει σε δέντρο και σε 7 σταθμευμένα οχήματα, σε διαφορετικά σημεία των δρόμων
Κηφισιά 03.01.26

Μεθυσμένο ράλι οδηγού με «θύματα» ένα δέντρο και 7 σταθμευμένα οχήματα

Επεσε σε δέντρο επί της οδού Αργους στην Κηφισιά, συνέχισε χτυπώντας δύο αυτοκίνητα, σε άλλο σημείο του δρόμου ακόμα τρία, για να ακινητοποιηθεί στην οδό Ναυπλίου αφού έπεσε σε άλλα δύο σταθμευμένα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσκάλεσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας στον Λευκό Οίκο
ΗΠΑ - Ιαπωνία 03.01.26

Τραμπ καλεί Τακαΐτσι στον Λευκό Οίκο

Την άνοιξη αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ταξίδι της Σανάε Τακαΐτσι στην Ουάσιγκτον, έπειτα από την επίσημη πρόσκληση που της απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο