Μετά τον θάνατο της κόρης της η Miriam Rodríguez είχε μία αποστολή. Να βρει τους δολοφόνους του παιδιού της.

Ωστόσο, η αποστολή της αυτή την οδήγησε να συγκρουστεί με ένα από τα πιο βίαια καρτέλ του Μεξικού — και τελικά, να χάσει και τη δική της ζωή.

Η δολοφονία της κόρης της

Η ιστορία ξεκινά στις 23 Ιανουαρίου 2014, στο San Fernando, μια πόλη που έχει μάθει να ζει στη σκιά των καρτέλ. Εκείνη την ημέρα, η 20χρονη Karen Alejandra Salinas Rodríguez απήχθη μέρα μεσημέρι. Δύο φορτηγά την περικύκλωσαν. Ένοπλοι άνδρες την άρπαξαν και εξαφανίστηκαν.

Η οικογένεια ήξερε ποιοι ευθύνονταν. Οι Zetas ήταν ένα από τα πιο αιματηρά καρτέλ της χώρας που χρηματοδοτούσαν τη δράση τους μέσω απαγωγών. Παρά τις απειλές, τα τηλεφωνήματα και την καταβολή λύτρων, η Karen δεν επέστρεψε ποτέ.

Όταν έγινε σαφές ότι οι Αρχές είτε δεν μπορούσαν είτε δεν ήθελαν να βοηθήσουν, η Miriam πήρε μια απόφαση που θα καθόριζε τη μοίρα της: θα έβρισκε μόνη της τους υπεύθυνους.

Η αποστολή μιας μητέρας

Χωρίς αστυνομική εκπαίδευση, αλλά με πολλή υπομονή και θέληση, άρχισε να συλλέγει πληροφορίες. Άλλαξε την εμφάνισή της, παρακολουθούσε σπίτια, ερευνούσε κοινωνικά δίκτυα και πλησίαζε ανθρώπους προσποιούμενη κοινωνικές έρευνες.

Η Miriam κρατούσε πάντα ένα πιστόλι στην τσάντα της, αναφέρουν οι New York Times. Η επιμονή της εντυπωσίασε ακόμη και έμπειρους αστυνομικούς. Όταν τελικά βρήκε έναν αξιωματικό πρόθυμο να συνεργαστεί, έφερε μαζί της φακέλους γεμάτους σημειώσεις, φωτογραφίες και χάρτες. Δεν επρόκειτο για μια μητέρα σε πένθος — αλλά για μια άτυπη ερευνήτρια εγκλήματος.

Τα πρώτα αποτελέσματα ήρθαν γρήγορα. Ένας ύποπτος συνελήφθη και έδωσε ονόματα ενώ ένας άλλος οδήγησε τις Αρχές σε ένα απομονωμένο ράντσο. Εκεί, η Miriam βρήκε αντικείμενα της κόρης της. Ωστόσο, βρέθηκαν και οστά.

Η επιβεβαίωση του θανάτου δεν την σταμάτησε. Την όπλισε με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Συνολικά, εντόπισε δέκα άτομα που είχαν εμπλοκή στην απαγωγή και δολοφονία της Karen. Κάποιοι είχαν αποσυρθεί από το έγκλημα, προσπαθώντας να ξεκινήσουν νέες ζωές. Για τη Miriam, αυτό δεν σήμαινε λύτρωση.

Η δράση της την έκανε σύμβολο στο San Fernando. Αλλά σε μια χώρα όπου η ατιμωρησία είναι κανόνας, το να απαιτείς δικαιοσύνη έχει κόστος.

Η δολοφονία της

Το 2017, δραπέτες από φυλακή — ανάμεσά τους και απαγωγείς της κόρης της — βρέθηκαν ξανά ελεύθεροι. Η Miriam ζήτησε προστασία, αλλά οι υποσχέσεις αποδείχθηκαν ανεπαρκείς.

Στις 10 Μαΐου, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας, επέστρεφε στο σπίτι της με πατερίτσες. Ένα αυτοκίνητο σταμάτησε μπροστά της και εκείνη δέχτηκε καταιγισμό πυρών.

Πέθανε στην είσοδο του σπιτιού της, με το χέρι στην τσάντα όπου κρατούσε το όπλο της.

Η ιστορία της Miriam Rodríguez δεν είναι εξαίρεση στο Μεξικό. Από το 2007, πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν εξαφανιστεί. Εκείνη, όμως, έκανε κάτι σπάνιο: δεν αποδέχτηκε τη σιωπή.

Δεν έσωσε τον εαυτό της. Αλλά έδωσε φωνή στην κόρη της — και σε χιλιάδες άλλες οικογένειες που ακόμα περιμένουν δικαιοσύνη.