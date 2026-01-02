Πρώτη χειμερινή μεταγραφή για τον Βόλο: Ανακοίνωσε τον Ατζιάκουα

Ο Βόλος πραγματοποίησε την πρώτη του μεταγραφική κίνηση για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο που μόλις άνοιξε, με τον σύλλογο της Μαγνησίας να ανακοινώνει την απόκτηση του Ντέρεκ Ατζιάκουα. Πρόκειται για 24χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό με καταγωγή από τη Γκάνα, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στη Γεωργία και την Ιμπέρια, με την οποία μάλιστα στέφθηκε πρωταθλητής.

Σημειώνεται ότι η επόμενη πια κίνηση για τον Βόλο στο μεταγραφικό παζάρι, αναμένεται να είναι ο 25χρονος Γάλλος αριστερός μπακ, Λερουά Αμπαντά, ο οποίος έχει αγωνιστεί ξανά στη χώρα μας με τις φανέλες τις Λαμίας και του ΟΦΗ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Βόλος:

«H ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Derek Emmanuel Adjei Agyakwa.

Ο Derek Emmanuel Adjei Agyakwa αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά και εργομετρικά τεστ, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τον Βόλο και ενσωματώθηκε άμεσα με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Derek Emmanuel Adjei Agyakwa ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες τις Τβέντε για να πάρει μεταγραφή το 2020 στη Γουότφορντ. Ακολούθησαν οι Κόμο και η Πορτ Βέιλ, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Γεωργία με την Iberia 1999, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα. Παράλληλα έχει αγωνιστεί τόσο στο Τσάμπιονς Λιγκ, όσο και στο Κόνφερενς Λιγκ.

H ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει στην οικογένεια της τον Derek Emmanuel Adjei Agyakwa».