ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα

Η καταγραφή διαθεσιμοτήτων και η αξιολόγηση προτάσεων με ορίζοντα την κατάρτιση ψηφοδελτίων, έχει ατύπως τουλάχιστον ξεκινήσει στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Λάμπρου βάζει σιγά-σιγά μπροστά τις «μηχανές» της επιτροπής ψηφοδελτίου. Βέβαια, φαίνεται πως η «μάχη» των κεντρικών στελεχών έχει ήδη ξεκινήσει. Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος Αθήνας, Χάρης Δούκας παρενέβη εκ νέου στα εσωκομματικά δρώμενα, προτείνοντας προκριματικές κάλπες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων.

Ως προς τα πρόσωπα που διατηρούν θεσμικούς ρόλους στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, ο γραμματέας του κόμματος, Ανδρέας Σπυρόπουλος, όπως όλα δείχνουν θα είναι υποψήφιος στην Πρέβεζα.

Αδιευκρίνιστο παραμένει το πού θα είναι υποψήφιος ο εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος, Κώστας Τσουκαλάς. Πάντως, η μέχρι στιγμής πορεία του ως επικεφαλής του γραφείου τύπου θεωρείται, τόσο εντός όσο και εκτός Χαριλάου Τρικούπη, επιτυχημένη.

Η Αττική των κερδισμένων και των χαμένων

Σύμφωνα με πληροφορίες, όσον αφορά την Αττική, εδώ και καιρό, «τρέχουν» δημοσκοπήσεις με κερδισμένους και χαμένους, που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Παράλληλα, νυν βουλευτές και εν δυνάμει υποψήφιοι (βουλευτές) οργανώνουν τις προεκλογικές τους εκστρατείες. Συναντήσεις με ψηφοφόρους, χαλαρά soirée, χαρτογραφήσεις περιοχών, περιοδείες, θεματικές εκδηλώσεις, άφθονες χειραψίες και πολλά ακόμη περιλαμβάνονται στο «μενού» των προεκλογικών δραστηριοτήτων των κεντρικών στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ποιοι εισέρχονται με ορμή στην κεντρική πολιτική σκηνή; Ποιοι παραμένουν «ακούνητοι» και ποιοι απειλούνται από τη νέα κομματική «φρουρά»; Η εκλογική εξίσωση του ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα, περιλαμβάνει, πέρα από την παράμετρο του ποσοστού και της κατάταξης, τη σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Και όπως όλα δείχνουν η «μάχη» του σταυρού αναμένεται σκληρή.

«Μάχη» βορείων προαστίων

Στις εκλογές του 2023, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, το ΠΑΣΟΚ βγήκε τέταρτο κόμμα, λαμβάνοντας 7,64% και 24.609 ψήφους. Η Μιλένα Αποστολάκη, η οποία άφησε εκτός βουλής τον Ανδρέα Λοβέρδο, ήταν η μοναδική βουλευτής που εξέλεξε το Κίνημα. Η ίδια έχει πλούσια κοινοβουλευτική παρουσία, ενώ έχει πρωταγωνιστικό ρόλο με τις παρεμβάσεις της στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έμπειρα στελέχη του κόμματος εξέφραζαν την εκτίμηση ότι όποτε και αν στηθούν κάλπες, η πρωτοκαθεδρία της δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί.

Στη «μάχη» του σταυρού αναμένεται να μπει στον Βόρειο Τομέα, άλλο ένα κεντρικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη. Πρόκειται για τον θεσμικό και πολιτικά ουσιαστικό, Δημήτρη Μάντζο. Εφόσον, η παράταξη καταφέρει να βελτιώσει τις εκλογικές της επιδόσεις, ο κ. Μάντζος είναι ένα από τα πρόσωπα που θα περάσουν την πόρτα του κοινοβουλίου. Βέβαια, υπάρχει και μία άλλη παράμετρος.

Η υποψηφιότητά του στον Βόρειο Τομέα μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά και για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για πρόσωπο, που ανήκει στη νέα γενιά στελεχών, ανέδειξε ο Νίκος Ανδρουλάκης και μέχρι στιγμής η πορεία του θεωρείται επιτυχημένη.

Αλλαγή ισορροπιών στα Δυτικά;

Στα δυτικά προάστεια, το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε κάτω από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 8,92% και 18.396 ψήφους. Η Νάντια Γιαννακοπούλου ήταν η μοναδική βουλευτής που εξελέγη με το πράσινο ψηφοδέλτιο. Στις εσωκομματικές εκλογές είχε θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία του Κινήματος, λαμβάνοντας 2,29% και 6.890 ψήφους. Πλέον, θα έχει απέναντί της έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στέλεχος της νέας γενιάς, με πλούσιο βιογραφικό και ήδη ενεργή παρουσία στη Δυτική Αθήνα. Ο Λευτέρης Καρχιμάκης, γιος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Καρχιμάκη, συντονιστής προγράμματος του κόμματος, είναι μόλις 30 ετών. Πέρα από την τεχνοκρατική του επάρκεια, πολλοί εντός του κόμματος, του αναγνωρίζουν ότι προκρίνει μία πιο ριζοσπαστική μεθοδολογία από τη συνηθισμένη. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο αναμένεται μεγάλος με δεδομένο ότι εκπροσωπούν δυο διαφορετικές αντιλήψεις για την πορεία του κόμματος.

Οι «3» των Νοτίων Προαστίων

Κομματικά στελέχη σχολίαζαν ότι η υποψηφιότητα της Άννας Διαμαντοπούλου στο Νότιο Τομέα της Αθήνας θεωρείται «κλειδωμένη». Πρόκειται για μία κίνηση που, ενδεχομένως, να αλλάξει τις εκλογικές εσωκομματικές ισορροπίες. Στις προηγούμενες εκλογές, πρώτος σε σταυρούς είχε έρθει ο προερχόμενος από τη νέα γενιά, αλλά έμπειρος, Παύλος Χρηστίδης. Εάν το ΠΑΣΟΚ διατηρήσει στον Νότιο Τομέα τα ποσοστά των ευρωεκλογών τότε και οι δύο θα βρίσκονται εντός Βουλής.

Παύλος Χρηστίδης και Άννα Διαμαντοπούλου πέρα από το ότι εκπροσωπούν δύο διαφορετικές «λογικές» αναφορικά με τον ιδεολογικό προσανατολισμό του κόμματος, εκπροσωπούν και δύο διαφορετικές γενιές. Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ κουβαλά, μεταξύ άλλων, στις πλάτες της και το -όχι πάντα καλό- παρελθόν της Παράταξης. Από την άλλη, ο κ. Χρηστίδης συγκαταλέγεται στα πρόσωπα, που εκπροσωπούν τη νέα γενιά του Κινήματος.

Για τον Νότιο Τομέα ετοιμάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και ένα ακόμη στέλεχος. Το όνομά του φέρει βαριά κληρονομιά. Πρόκειται για τον ποινικολόγο και γραμματέα του Τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Χρήστο Κακλαμάνη, γιο του ιστορικού στελέχους του κόμματος, Απόστολου Κακλαμάνη.

Τα δεδομένα στην Ανατολική Αττική

Στην Ανατολική Αττική, δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Δεύτερη σε σταυρούς είχε βγει η Βάσια Αναστασίου. Η δήλωσή της ότι είναι έναν θάνατο πριν από την έδρα είχε προκαλέσει στις αρχές Νοεμβρίου έντονες αντιδράσεις.

Ο κ. Χριστοδουλάκης, πέρα από κοινοβουλευτική παρουσία, διατηρεί και ισχυρά εσωκομματικά ερείσματα. Υπενθυμίζεται ότι, πρόσφατα, ήλθε σε ρήξη με τον Δήμαρχο Αθήνας Χάρη Δούκα. Αιχμή του δόρατος αποτέλεσε το ζήτημα των συνεργασιών και ο ενδεχόμενος διάλογος με τον Αλέξη Τσίπρα.

Η κυριαρχία στην Α’ Αθήνας

Αδιαμφισβήτητη είναι η κυριαρχία του Παύλου Γερουλάνου στην Α’ Αθήνας. Σημειωτέον ότι τον Ιούνιο του 2023, το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε στην Α’ Αθήνας ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά του. Συγκεκριμένα, κατέλαβε την τέταρτη θέση με 6,86% και 15.039. Στις ευρωεκλογές του 2024, το ποσοστό του κόμματος ανήλθε στο 8,76%, ενώ έλαβε 16.048 ψήφους.

Στη νέα γενιά στελεχών ανήκει ο Δημήτρης Οικονόμου. Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, συγκαταλέγεται στο παπανδρεϊκό μπλοκ, ωστόσο διατηρεί ισχυρούς διαύλους επικοινωνίας με την πλευρά Ανδρουλάκη. Για να εκλεγεί βουλευτής στην Α’ Αθήνας θα πρέπει το κόμμα να αυξήσει κατά πολύ τις δυνάμεις του.

Αλλαγή «φρουράς» στη Λέσβο

Σχεδόν απίθανη θεωρείται η διατήρηση της έδρας στη Λέσβο από τον Παναγιώτη Παρασκευαϊδη. Ο βουλευτής, έχει προκαλέσει την έντονη δυσφορία της Χαριλάου Τρικούπη αλλά και της τοπικής οργάνωσης για σειρά δηλώσεών του. Ταυτόχρονα, όμως, θεωρείται δεδομένη και η εκλογή του Παναγιώτη Δουδωνή, στενού συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και εκ των εκπροσώπων της νέας γενιάς στελεχών, που επιλέχθηκε, στις προηγούμενες εκλογές, να τεθεί επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Είναι συνταγματολόγος, διδάκτωρ της Νομικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και έχει σηκώσει στις πλάτες του αρκετές κοινοβουλευτικές κόντρες με τους υπουργούς της ΝΔ.

Η «μάχη» της Κοζάνης

Στην «μάχη» του σταυρού δεν αποκλείεται να μπει στην Κοζάνη και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη. Το στέλεχος της νέας γενιάς συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που χαίρουν της εμπιστοσύνης της ηγεσίας του Κινήματος. Απέναντί της θα έχει όμως ένα ισχυρό πρόσωπο με διαχρονική παρουσία στα πασοκικά δρώμενα και μοναδικό βουλευτή του κόμματος στις εκλογές του 2023, τον Πάρη Κουκουλόπολο.