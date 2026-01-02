newspaper
Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 02 Ιανουαρίου 2026 | 08:56

ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα

Η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει να κινείται - έστω και άτυπα - με τις πρώτες ορατές αλλά και υπόγειες αντιπαραθέσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Στελέχη της νέας γενιάς, που ήδη έχουν ρόλο στο κόμμα, ετοιμάζονται να διεκδικήσουν και βουλευτική έδρα, την ώρα που οι εσωκομματικές ισορροπίες δοκιμάζονται από παρεμβάσεις, δημοσκοπήσεις και την πρόταση Δούκα για προκριματικές κάλπες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η καταγραφή διαθεσιμοτήτων και η αξιολόγηση προτάσεων με ορίζοντα την κατάρτιση ψηφοδελτίων, έχει ατύπως τουλάχιστον ξεκινήσει στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Λάμπρου βάζει σιγά-σιγά μπροστά τις «μηχανές» της επιτροπής ψηφοδελτίου. Βέβαια, φαίνεται πως η «μάχη» των κεντρικών στελεχών έχει ήδη ξεκινήσει. Την ίδια ώρα, ο Δήμαρχος Αθήνας, Χάρης Δούκας παρενέβη εκ νέου στα εσωκομματικά δρώμενα, προτείνοντας προκριματικές κάλπες για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων.

Ως προς τα πρόσωπα που διατηρούν θεσμικούς ρόλους στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, ο γραμματέας του κόμματος, Ανδρέας Σπυρόπουλος, όπως όλα δείχνουν θα είναι υποψήφιος στην Πρέβεζα.

Αδιευκρίνιστο παραμένει το πού θα είναι υποψήφιος ο εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος, Κώστας Τσουκαλάς. Πάντως, η μέχρι στιγμής πορεία του ως επικεφαλής του γραφείου τύπου θεωρείται, τόσο εντός όσο και εκτός Χαριλάου Τρικούπη, επιτυχημένη.

Η Αττική των κερδισμένων και των χαμένων

Σύμφωνα με πληροφορίες, όσον αφορά την Αττική, εδώ και καιρό, «τρέχουν» δημοσκοπήσεις με κερδισμένους και χαμένους, που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Παράλληλα, νυν βουλευτές και εν δυνάμει υποψήφιοι (βουλευτές) οργανώνουν τις προεκλογικές τους εκστρατείες. Συναντήσεις με ψηφοφόρους, χαλαρά soirée, χαρτογραφήσεις περιοχών, περιοδείες, θεματικές εκδηλώσεις, άφθονες χειραψίες και πολλά ακόμη περιλαμβάνονται στο «μενού» των προεκλογικών δραστηριοτήτων των κεντρικών στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ποιοι εισέρχονται με ορμή στην κεντρική πολιτική σκηνή; Ποιοι παραμένουν «ακούνητοι» και ποιοι απειλούνται από τη νέα κομματική «φρουρά»; Η εκλογική εξίσωση του ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στην επόμενη ημέρα, περιλαμβάνει, πέρα από την παράμετρο του ποσοστού και της κατάταξης, τη σύνθεση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Και όπως όλα δείχνουν η «μάχη» του σταυρού αναμένεται σκληρή.

«Μάχη» βορείων προαστίων

Στις εκλογές του 2023, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, το ΠΑΣΟΚ βγήκε τέταρτο κόμμα, λαμβάνοντας 7,64% και 24.609 ψήφους. Η Μιλένα Αποστολάκη, η οποία άφησε εκτός βουλής τον Ανδρέα Λοβέρδο, ήταν η μοναδική βουλευτής που εξέλεξε το Κίνημα. Η ίδια έχει πλούσια κοινοβουλευτική παρουσία, ενώ έχει πρωταγωνιστικό ρόλο με τις παρεμβάσεις της στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έμπειρα στελέχη του κόμματος εξέφραζαν την εκτίμηση ότι όποτε και αν στηθούν κάλπες, η πρωτοκαθεδρία της δύσκολα μπορεί να αμφισβητηθεί.

Στη «μάχη» του σταυρού αναμένεται να μπει στον Βόρειο Τομέα, άλλο ένα κεντρικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη. Πρόκειται για τον θεσμικό και πολιτικά ουσιαστικό, Δημήτρη Μάντζο. Εφόσον, η παράταξη καταφέρει να βελτιώσει τις εκλογικές της επιδόσεις, ο κ. Μάντζος είναι ένα από τα πρόσωπα που θα περάσουν την πόρτα του κοινοβουλίου. Βέβαια, υπάρχει και μία άλλη παράμετρος.

Η υποψηφιότητά του στον Βόρειο Τομέα μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά και για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για πρόσωπο, που ανήκει στη νέα γενιά στελεχών, ανέδειξε ο Νίκος Ανδρουλάκης και μέχρι στιγμής η πορεία του θεωρείται επιτυχημένη.

Αλλαγή ισορροπιών στα Δυτικά;

Στα δυτικά προάστεια, το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε κάτω από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 8,92% και 18.396 ψήφους. Η Νάντια Γιαννακοπούλου ήταν η μοναδική βουλευτής που εξελέγη με το πράσινο ψηφοδέλτιο. Στις εσωκομματικές εκλογές είχε θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία του Κινήματος, λαμβάνοντας 2,29% και 6.890 ψήφους. Πλέον, θα έχει απέναντί της έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στέλεχος της νέας γενιάς, με πλούσιο βιογραφικό και ήδη ενεργή παρουσία στη Δυτική Αθήνα. Ο Λευτέρης Καρχιμάκης, γιος του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Καρχιμάκη, συντονιστής προγράμματος του κόμματος, είναι μόλις 30 ετών. Πέρα από την τεχνοκρατική του επάρκεια, πολλοί εντός του κόμματος, του αναγνωρίζουν ότι προκρίνει μία πιο ριζοσπαστική μεθοδολογία από τη συνηθισμένη. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο αναμένεται μεγάλος με δεδομένο ότι εκπροσωπούν δυο διαφορετικές αντιλήψεις για την πορεία του κόμματος.

Οι «3» των Νοτίων Προαστίων

Κομματικά στελέχη σχολίαζαν ότι η υποψηφιότητα της Άννας Διαμαντοπούλου στο Νότιο Τομέα της Αθήνας θεωρείται «κλειδωμένη». Πρόκειται για μία κίνηση που, ενδεχομένως, να αλλάξει τις εκλογικές εσωκομματικές ισορροπίες. Στις προηγούμενες εκλογές, πρώτος σε σταυρούς είχε έρθει ο προερχόμενος από τη νέα γενιά, αλλά έμπειρος, Παύλος Χρηστίδης. Εάν το ΠΑΣΟΚ διατηρήσει στον Νότιο Τομέα τα ποσοστά των ευρωεκλογών τότε και οι δύο θα βρίσκονται εντός Βουλής.

Παύλος Χρηστίδης και Άννα Διαμαντοπούλου πέρα από το ότι εκπροσωπούν δύο διαφορετικές «λογικές» αναφορικά με τον ιδεολογικό προσανατολισμό του κόμματος, εκπροσωπούν και δύο διαφορετικές γενιές. Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ κουβαλά, μεταξύ άλλων, στις πλάτες της και το -όχι πάντα καλό- παρελθόν της Παράταξης. Από την άλλη, ο κ. Χρηστίδης συγκαταλέγεται στα πρόσωπα, που εκπροσωπούν τη νέα γενιά του Κινήματος.

Για τον Νότιο Τομέα ετοιμάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και ένα ακόμη στέλεχος. Το όνομά του φέρει βαριά κληρονομιά. Πρόκειται για τον ποινικολόγο και γραμματέα του Τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Χρήστο Κακλαμάνη, γιο του ιστορικού στελέχους του κόμματος, Απόστολου Κακλαμάνη.

Τα δεδομένα στην Ανατολική Αττική

Στην Ανατολική Αττική, δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να αμφισβητήσει την κυριαρχία του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Δεύτερη σε σταυρούς είχε βγει η Βάσια Αναστασίου. Η δήλωσή της ότι είναι έναν θάνατο πριν από την έδρα είχε προκαλέσει στις αρχές Νοεμβρίου έντονες αντιδράσεις.

Ο κ. Χριστοδουλάκης, πέρα από κοινοβουλευτική παρουσία, διατηρεί και ισχυρά εσωκομματικά ερείσματα. Υπενθυμίζεται ότι, πρόσφατα, ήλθε σε ρήξη με τον Δήμαρχο Αθήνας Χάρη Δούκα. Αιχμή του δόρατος αποτέλεσε το ζήτημα των συνεργασιών και ο ενδεχόμενος διάλογος με τον Αλέξη Τσίπρα.

Η κυριαρχία στην Α’ Αθήνας

Αδιαμφισβήτητη είναι η κυριαρχία του Παύλου Γερουλάνου στην Α’ Αθήνας. Σημειωτέον ότι τον Ιούνιο του 2023, το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε στην Α’ Αθήνας ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά του. Συγκεκριμένα, κατέλαβε την τέταρτη θέση με 6,86% και 15.039. Στις ευρωεκλογές του 2024, το ποσοστό του κόμματος ανήλθε στο 8,76%, ενώ έλαβε 16.048 ψήφους.

Στη νέα γενιά στελεχών ανήκει ο Δημήτρης Οικονόμου. Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, συγκαταλέγεται στο παπανδρεϊκό μπλοκ, ωστόσο διατηρεί ισχυρούς διαύλους επικοινωνίας με την πλευρά Ανδρουλάκη. Για να εκλεγεί βουλευτής στην Α’ Αθήνας θα πρέπει το κόμμα να αυξήσει κατά πολύ τις δυνάμεις του.

Αλλαγή «φρουράς» στη Λέσβο

Σχεδόν απίθανη θεωρείται η διατήρηση της έδρας στη Λέσβο από τον Παναγιώτη Παρασκευαϊδη. Ο βουλευτής, έχει προκαλέσει την έντονη δυσφορία της Χαριλάου Τρικούπη αλλά και της τοπικής οργάνωσης για σειρά δηλώσεών του. Ταυτόχρονα, όμως, θεωρείται δεδομένη και η εκλογή του Παναγιώτη Δουδωνή, στενού συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και εκ των εκπροσώπων της νέας γενιάς στελεχών, που επιλέχθηκε, στις προηγούμενες εκλογές, να τεθεί επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Είναι συνταγματολόγος, διδάκτωρ της Νομικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και έχει σηκώσει στις πλάτες του αρκετές κοινοβουλευτικές κόντρες με τους υπουργούς της ΝΔ.

Η «μάχη» της Κοζάνης

Στην «μάχη» του σταυρού δεν αποκλείεται να μπει στην Κοζάνη και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη. Το στέλεχος της νέας γενιάς συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που χαίρουν της εμπιστοσύνης της ηγεσίας του Κινήματος. Απέναντί της θα έχει όμως ένα ισχυρό πρόσωπο με διαχρονική παρουσία στα πασοκικά δρώμενα και μοναδικό βουλευτή του κόμματος στις εκλογές του 2023, τον Πάρη Κουκουλόπολο.

Business
Retail: Μπρος… πλατφόρμες και πίσω… λειτουργικά κόστη – Τι θα γίνει το 2026

Retail: Μπρος… πλατφόρμες και πίσω… λειτουργικά κόστη – Τι θα γίνει το 2026

Business
Optima Bank: Καταλύτες, αποτιμήσεις και ρίσκα στο προσκήνιο για το ΧΑ το 2026

Optima Bank: Καταλύτες, αποτιμήσεις και ρίσκα στο προσκήνιο για το ΧΑ το 2026

inWellness
inTown
«Λάθος πόρτα χτυπά ο Μητσοτάκης, ας πάει στον Βελόπουλο» ξεκαθαρίζει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 01.01.26

«Λάθος πόρτα χτυπά ο Μητσοτάκης, ας πάει στον Βελόπουλο» ξεκαθαρίζει το ΠΑΣΟΚ

Δεν πτοείται το ΠΑΣΟΚ από το μαρκάρισμα του πρωθυπουργού, που επανέλαβε τα περί πρωτοβουλίας να υπάρξει συναίνεση με την αξιωματική Αντιπολίτευση στο ζήτημα των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, παρά την κατηγορηματική άρνηση της Τρικούπη. Καμία συνάντηση, καμία συνεννόηση με κλειστές πόρτες, τονίζει πηγή από το περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σύνταξη
Η διπλωματική ατζέντα του 2026 – Προκλήσεις και στοιχήματα για το Υπουργείο Εξωτερικών
Διπλωματία 01.01.26

Η διπλωματική ατζέντα του 2026 – Προκλήσεις και στοιχήματα για το Υπουργείο Εξωτερικών

Το 2026 αναμένεται να είναι χρονιά έντονης διπλωματικής κινητικότητας, με την Ελλάδα να καθορίζει τις κινήσεις και στη σκιά των νέων δεδομένων που δημιουργεί η διακυβέρνηση Τραμπ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚΚΕ: Σε έναν κόσμο που «φλέγεται», οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων
Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα 01.01.26

ΚΚΕ: Σε έναν κόσμο που «φλέγεται», οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων

«Για να κερδίσει ο λαός το παραμικρό, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια εκφράζει το ΚΚΕ, που διαθέτει επεξεργασμένη πολιτική πρόταση για αυτόν τον άλλο δρόμο», επισημαίνει, μεταξύ άλλων η ΚΕ του Κομμουνιστικού Κόμματος

Σύνταξη
Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών
Για δεύτερη φορά 01.01.26

Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια "αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο", προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της», υπογράμμισε το υπουργείο Εξωτερικών στο συγχαρητήριο μήνυμα προς την Κυπριακή Δημοκρατία

Σύνταξη
Λόβερδος: Ευχόμαστε να μην υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές
Δήλωση Λοβέρδου 01.01.26

Λόβερδος: Ευχόμαστε να μην υπάρχει Έλληνας μεταξύ των θυμάτων – Κινητοποιήθηκαν οι ελληνικές πρεσβευτικές αρχές

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία

Σύνταξη
Κακλαμάνης: Οι επιλογές όλων μας, από τη Βουλή ως τη ζωή, να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα
Πρόεδρος Βουλής 01.01.26

Κακλαμάνης: Οι επιλογές όλων μας, από τη Βουλή ως τη ζωή, να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ευχήθηκε «το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους. Και, κυρίως, να μας βρουν ενωμένους. Γιατί μόνο έτσι πάει η ζωή μπροστά»

Σύνταξη
Μαξίμου: Με απειλή κυρώσεων και μετωπικές επιθέσεις κλιμακώνει τη σύγκρουση με τους αγρότες – Το αγροτικό μέτωπο «παγώνει» τον ανασχηματισμό
Πολιτική Γραμματεία 01.01.26

Μαξίμου: Με απειλή κυρώσεων και μετωπικές επιθέσεις κλιμακώνει τη σύγκρουση με τους αγρότες – Το αγροτικό μέτωπο «παγώνει» τον ανασχηματισμό

Σκληραίνει τη γραμμή του απέναντι στον αγροτικό κόσμο η κυβέρνηση, απειλώντας με κυρώσεις και πρόστιμα και εξαπολύοντας κατά μέτωπο επιθέσεις. Τα τέσσερα σημεία της τακτικής του Μαξίμου και οι νέες προσπάθειες διχασμού των αγροτών και σπασίματος των κινητοποιήσεων. Γιατί «παγώνει» ο ανασχηματισμός

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 31.12.25

Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, έστειλε ευχές για μια νέα χρονιά «ανθρωπιάς, ενότητας και δημιουργίας», εμπνευσμένες από την ιστορία και τον πολιτισμό, με προσδοκία για «ειρήνη, πρόοδο και συνοχή το 2026»

Σύνταξη
Χαρίτσης: Μας ζητούν να συνηθίσουμε στον πόλεμο – Επιτακτική ανάγκη να πούμε «μέχρι εδώ»
Μήνυμα 31.12.25

Χαρίτσης: Μας ζητούν να συνηθίσουμε στον πόλεμο – Επιτακτική ανάγκη να πούμε «μέχρι εδώ»

«Μας ζητούν να συνηθίσουμε και στον πόλεμο. Σαν να είναι η βία, σαν να είναι η καταστροφή, κάτι φυσιολογικό, κάτι αναμενόμενο», είπε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Με επίθεση στους αγρότες και «κοινωνικό αυτοματισμό» το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 31.12.25

Με επίθεση στους αγρότες και «κοινωνικό αυτοματισμό» το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε ανεκμετάλλευτο ούτε το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του και επιτέθηκε στους αγρότες, κάνοντας λόγο για... «μπλόκα κατά της κοινωνίας», παρότι αυτά υποστηρίζονται από την πλειοψηφία του κόσμου, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις

Σύνταξη
Φάμελλος: Να ενώσουμε δυνάμεις για ένα καλύτερο αύριο – Το 2026 να είναι η χρονιά των ανατροπών
ΣΥΡΙΖΑ 31.12.25

Φάμελλος: Να ενώσουμε δυνάμεις για ένα καλύτερο αύριο – Το 2026 να είναι η χρονιά των ανατροπών

«Να κάνουμε πράξη την Ελλάδα που μας αξίζει. Την προοδευτική Ελλάδα. Μια Ελλάδα ισχυρή. Μια Ελλάδα της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της ελπίδας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Κασσελάκης: Το 2026 ας γίνει η χρονιά που θα σηκώσουμε ξανά το κεφάλι, που θα μιλήσουμε καθαρά
Κίνημα Δημοκρατίας 31.12.25

Κασσελάκης: Το 2026 ας γίνει η χρονιά που θα σηκώσουμε ξανά το κεφάλι, που θα μιλήσουμε καθαρά

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που συνοδευόταν από φωτογραφία μαζί με τον σύζυγό του, Τάιλερ Μάκμπεθ και τη σκυλίτσα τους Φάρλι, ο Στέφανος Κασσελάκης ευχήθηκε για το 2026 «εύχομαι υγεία, δύναμη και αγάπη»

Σύνταξη
Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας
Διπλωματία 31.12.25

Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας

Το 2026 ξεκινά για το Νίκο Δένδια με το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις που μπαίνει για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 8-9 Ιανουαρίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανδρουλάκης: Το 2026 τελειώνουν οι αυταπάτες για την Ελλάδα – Να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή
ΠΑΣΟΚ 31.12.25

Ανδρουλάκης: Το 2026 τελειώνουν οι αυταπάτες για την Ελλάδα – Να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή

«Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται και η Ελλάδα καλείται να χαράξει ένα νέο αναπτυξιακό μονοπάτι», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του

Σύνταξη
Στη Θέρμη άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος – «Να ενώσουμε τα χέρια για να κάνουμε ισχυρή την κοινωνία»
Θεσσαλονίκη 31.12.25

Στη Θέρμη άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος – «Να ενώσουμε τα χέρια για να κάνουμε ισχυρή την κοινωνία»

«Να έχουμε μια καλή χρονιά που θα μας φέρει την πρόοδο, με μια ισχυρή πατρίδα, με μια ισχυρή Ευρώπη και μια ισχυρή κοινωνία», ευχήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά

Ο 19χρονος Γάλλος μέσος, Ταχίρις Ντος Σάντος, ο οποίος αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα της Μετς, είναι ένας από τους σοβαρά τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς του Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Λήψη DNA για τα ζώα συντροφιάς: Η επιμονή για την εφαρμογή ενός αμφιλεγόμενου μέτρου
Κλιμάκωση 02.01.26

Λήψη DNA για τα ζώα συντροφιάς: Η επιμονή για την εφαρμογή ενός αμφιλεγόμενου μέτρου

Πώς έφτασε το Ελληνικό Δημόσιο να καταθέτει αγωγή σε έναν επιστημονικό σύλλογο (Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος); Μιλούν στο in o πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, κτηνίατροι, ο πρόδρος της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και ερευνητής στο ΙΙΒΕΑΑ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πυρετός των data center στην Ανατολική Αττική – Κάτοικοι ανησυχούν για ενέργεια και νερό
Τεχνολογία 02.01.26

Πυρετός των data center στην Ανατολική Αττική – Κάτοικοι ανησυχούν για ενέργεια και νερό

Πράσινο «φως» για το Data Center Olive των 80 MW στα Σπάτα – Η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, οι επενδύσεις δισ. ευρώ, οι ενεργειακές και υδατικές απαιτήσεις και οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ανάγκες για ενέργεια βάζουν ξανά μπρος τα φουγάρα των «βρόμικων» καυσίμων
Πίσω στα ορυκτά; 02.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ανάγκες για ενέργεια βάζουν ξανά μπρος τα φουγάρα των «βρόμικων» καυσίμων

Οι απαιτήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη για ενέργεια είναι τεράστιες. Στις ΗΠΑ, όπου τα κέντρα δεδομένων «ρουφούν» ηλεκτρισμό, τα εργοστάσια που καίνε ορυκτά καύσιμα επαναλειτουργούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: «Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους» – Ο Μαμντάνι για τη φορολογία των πλουσίων
ΗΠΑ 02.01.26

«Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους» - Ο Μαμντάνι για τη φορολογία των πλουσίων

«Ακραίο σοσιαλιστή» χαρακτήρισε τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, η βασική οργάνωση που είναι αρμόδια για την εκλογή Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»
Νέα προβλήματα 02.01.26

Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»

Με μια ακόμα νομική διαμάχη υποδέχθηκε το 2026 ο Γουίλ Σμιθ, καθώς μουσικός κατηγορεί τον σταρ του Χόλιγουντ και την εταιρεία του για σεξουαλική παρενόχληση.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ένα μήνα εκτός δράσης ο Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς
NBA 02.01.26

Ένα μήνα εκτός δράσης ο Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα των Ντένβερ Νάγκετς, αφού όπως διαπιστώθηκε, ο τραυματισμός του Γιόνας Βαλαντσιούνας θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τον επόμενο μήνα, όπως ακριβώς συνέβη και με τον Νίκολα Γιόκιτς.

Σύνταξη
Shops Closed on January 2, Banks Remain Open
English edition 02.01.26

Shops Closed on January 2, Banks Remain Open

Although January 2 is not an official public holiday, most retail stores across Greece are closed for annual inventory checks, while banks operate as normal and supermarket schedules vary

Σύνταξη
Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο
Τραγωδία 02.01.26

Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα του 23χρονου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε στις προστατευτικές μπάρες

Σύνταξη
Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι – Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση – Τρεις συλλήψεις
Σχηματίστηκε δικογραφία 02.01.26

Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι - Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση - Τρεις συλλήψεις

Ο 43χρονος διασκέδαζε στο ίδιο μπαρ με το ζευγάρι, όταν προσέγγισε την 20χρονη με ανάρμοστο τρόπο και τα πράγματα ξέφυγαν - Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη και των τριών

Σύνταξη
Το τρομερό σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα
Euroleague 02.01.26

Το τρομερό σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα

Ο Ολυμπιακός έχει χτίσει ένα απίθανο σερί νικών επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια, ενώ συνολικά υπέρ του -και με μεγάλη διαφορά- είναι η παράδοση των αναμετρήσεων με τους «πράσινους» στην κορυφαία διοργάνωση.

Σύνταξη
Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες – Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά
Πρόοδος; 02.01.26

Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες - Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι, γνωστή και ως «Γιαπωνέζα Θάτσερ», διεκδικεί καλύτερες εγκαταστάσεις για τις γυναίκες, ώστε να ανταποκρίνονται στην αυξημένη εκπροσώπησή τους στο ιαπωνικό κοινοβούλιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανόητος ο Πούτιν; Γιατί οι Ρώσοι άφησαν όρθιες τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας
Τι άλλαξε; 02.01.26

Ανόητος ο Πούτιν; Γιατί οι Ρώσοι άφησαν όρθιες τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας

Τι άλλαξε και μέσα στο 2025 οι Ρώσοι κατάφεραν ότι -φαίνεται πως- δεν μπόρεσαν τα προηγούμενα τρία χρόνια: Αποφασιστικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του Κιέβου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέο επιτελικό αλαλούμ με την προπληρωμένη κάρτα: Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν οι εποχικοί εργαζόμενοι
Καταγγελία ΠΟΕΕΤ 02.01.26

Νέο επιτελικό αλαλούμ με την προπληρωμένη κάρτα: Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν οι εποχικοί εργαζόμενοι

Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι, περιμένοντας μάταια την καταβολή του δώρου και επιδόματος ανεργίας μέσω προπληρωμένης κάρτας. Τι καταγγέλλει η ΠΟΕΕΤ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 19χρονου – «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου»
Κόσμος 02.01.26

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 19χρονου – «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου»

Ο 19χρονος φοιτητής ήταν αυτούς που έσπευσαν να βοηθήσουν τους διασώστες στο φλεγόμενο μπαρ στο θέρετρο Κραν Μοντανά, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς - Μια νύχτα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, όπως λέει

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Κωνσταντινούπολη: «Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» – Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα
«Free Palestine» 02.01.26

«Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» - Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα στην Κωνσταντινούπολη

Μισό εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη παρά το έντονο κρύο για να κάνει πορεία μέχρι τη Γέφυρα του Γαλατά και να διαμηνύσει ότι δεν θα ξεχάσει τη Γάζα και τους Παλαιστινίους

Σύνταξη
Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026
Κόσμος 02.01.26

Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026

Μια από τις χειρότερες στιγμές της ζωής του βιώνει ο σταρ του Χόλιγουντ Τόμι Λι Τζόουνς, καθώς η 34χρονη κόρη του Βικτόρια βρέθηκε νεκρή τις πρώτες ώρες του 2026.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

