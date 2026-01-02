Διμέτωπο με Μητσοτάκη και Βελόπουλο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ – Ο λαός αξίζει πολύ καλύτερα από μια συμπαιγνία μεταξύ τους

Εξόφληση «γραμματίου» στον Μητσοτάκη διαβάζει το ΠΑΣΟΚ πίσω από την δριμεία επίθεση που του άσκησε ο Κυριάκος Βελόπουλος με αφορμή τις δηλώσεις και τη στάση που κρατά το ΠΑΣΟΚ απέναντι στα σχέδια της κυβέρνησης για τον ορισμό των επικεφαλής στις Ανεξάρτητες Αρχές.

Το ΠΑΣΟΚ δηλώνοντας την κατηγορηματική άρνησή του να υπάρξει συνάντηση μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη για συνεννόηση για το θέμα και ξεκαθαρίζοντας ότι θα καταθέσει τις προτάσεις του στην Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, που επιμένει με διαρροές να μιλά για πρωτοβουλία Μητσοτάκη για σύγκλιση με την αξιωματική αντιπολίτευση.

Προέτρεψε μάλιστα το Μαξίμου να αναζητήσει τους χρήσιμους «πρόθυμους» για τις μεθοδεύσεις του στην Ελληνική Λύση και τον Κυριάκο Βελόπουλο, που είχε επιτελέσει ανάλογο έργο με επιτυχία και στον παρελθόν, συμμαχώντας με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για αλλαγή του ΔΣ της ΑΔΑΕ και μάλιστα μεσούσης της έρευνας για το σκάνδαλο των υποκλοπών, συντελώντας σε ένα αριθμητικό –και θεσμικό- πραξικόπημα, όπως κατήγγειλε τότε η Αντιπολίτευση.

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος θιγμένος από αυτή την αναφορά του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ κατηγορώντας το μάλιστα ως δεκανίκι της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Αν και το ΠΑΣΟΚ δεν είναι η πρώτη φορά που προτρέπει τον κ. Μητσοτάκη να αναζητήσει καταφύγιο για συνεννοήσεις πίσω από κλειστές πόρτες στην αγκαλιά του κ. Βελόπουλου, ο τελευταίος ενοχλήθηκε και αντέδρασε σήμερα.

Συμπτωματικά η οργή του κ. Βελόπουλου εκφράστηκε αφού είχε αφήσει αιχμές εναντίον του κ. Ανδρουλάκη για το ζήτημα του ορισμού Διοικητών στις Ανεξάρτητες Αρχές ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Με τις αποχρώσες ενδείξεις ότι το ζήτημα «καίει» το Μαξίμου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέλει να προβάλει εικόνα θεσμικού και συναινετικού, να αυξάνονται, ήρθε λοιπόν και η αντίδραση του κ. Βελόπουλου. Μάλιστα η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί ο κ. Βελόπουλος θα έλεγε κανείς ότι εξυπηρετεί την γραμμή Μαξίμου ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει λόγο να αρνείται τη συνάντηση.

«Το ΠΑΣΟΚ, που έχει συνταχθεί με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ψηφίζει το 50% και πλέον των νομοσχεδίων της, ‘προτρέπει’ την κυβέρνηση να συνεργαστεί με την Ελληνική Λύση, που ψηφίζει το 4% των νομοσχεδίων και δεν θέλει καν τις ανεξάρτητες αρχές, τις οποίες θα καταργήσει μόλις κυβερνήσει. Δεν είναι μόνο πολιτικά ανόητοι, είναι κυρίως τα πραγματικά δεκανίκια του Μητσοτάκη» ανέφερε η ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης.

Ξεπληρώνει γραμμάτια

Αμεση και σκληρή ήταν και η απάντηση του ΠΑΣΟΚ, που σε πρώτη φάση χαρακτήρισε τον κ. Βελόπουλο «αυτοφωράκια του Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Ο αδελφοποιτός των κυριών Βορίδη και Γεωργιάδη πετάει λάσπη στο ΠΑΣΟΚ για να ξεπληρώσει τα γραμμάτια του στον κ. Μητσοτάκη» ανέφερε η Τρικούπη.

«Δίνει τα ρέστα του για να συμμετέχει σε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο ελληνικός λαός τον έχει πάρει χαμπάρι και θα ακυρώσει τα σχέδια του. Θα τον στείλει να κάνει παρέα με τον πάτρωνα του, τον κ. Μητσοτάκη, στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Όσο για τον Πρωθυπουργό, όσες ανίερες συμμαχίες και αν κάνει, όσο και να σφιχταγκαλιάζεται με τον ακροδεξιό κ.Βελόπουλο, οι μέρες του στην εξουσία τελειώνουν. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αξίζουν πολύ καλύτερα από τη συμπαιγνία Μητσοτάκη -Βελόπουλου» προστίθεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.