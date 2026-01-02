Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 74χρονος μετά από επίθεση που δέχθηκε από τον γιο του
Οι γείτονες ενημέρωσαν τις Αρχές για το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας στο Ηράκλειο
Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο την Πρωτοχρονιά, όταν ένας 32χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 74χρονο πατέρα του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 74χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ η Αστυνομία έφτασε στο σπίτι έπειτα από ανώνυμη κλήση που ενημέρωσε για το περιστατικό.
Ο γιος συνελήφθη άμεσα, ενώ ο πατέρας αποφάσισε να καταγγείλει τον ξυλοδαρμό.
Γείτονες πάντως που γνώριζαν το περιστατικό επιβεβαίωσαν ότι υπήρχε σύγκρουση ανάμεσα στα δυο μέλη της οικογένειας.
