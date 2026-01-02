Ιωάννινα: Συνελήφθη 36χρονος που έδωσε κοκαΐνη στον ανήλικο γιο του – Στο νοσοκομείο ο 14χρονος
Ο πατέρας βρισκόταν μέσα σε αυτοκίνητο στα Ιωάννινα μαζί με τον 14χρονο γιο του και ακόμα ένα άτομο, όταν αφού έκανε ο ίδιος κοκαΐνη προσέφερε και στο παιδί
Στο νοσοκομείο κατέληξε ένα ανήλικο αγόρι στα Ιωάννινα έπειτα από χρήση ναρκωτικών ανήμερα Πρωτοχρονιάς και μάλιστα παρουσία του ίδιου του του πατέρα, ο οποίος του τα έδωσε.
Εις βάρος του 36χρονου πατέρα και του φίλου του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο
Η ασυνήθιστη υπόθεση έγινε γνωστή όταν αργά το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων για τη μεταφορά ενός 14χρονου στο νοσοκομείο έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr, τον 14χρονο είχε μεταφέρει στο νοσοκομείο στα Ιωάννινα η μητέρα του.
Ιωάννινα: Έκαναν ναρκωτικά μέσα στο αυτοκίνητο
Από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας που επακολούθησε προέκυψε ότι το προηγούμενο βράδυ, κατά την αλλαγή του χρόνου, ο 36χρονος πατέρας του βρισκόταν σε αυτοκίνητο με τον ανήλικο γιο του και ένα ακόμα άτομο.
Εκεί ο νεαρός πατέρας προέβη σε χρήση κοκαΐνης παρουσία του ανηλίκου και όχι μόνο αυτό αλλά στη συνέχεια δεν δίστασε να του προσφέρει τη ναρκωτική ουσία για να… δοκιμάσει.
Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 36χρονου πατέρα, ο οποίος κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και εις βάρος του ημεδαπού που ήταν μαζί τους στο όχημα.
