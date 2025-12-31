Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα για διακίνηση ναρκωτικών – Μία ανήλικη ανάμεσα τους
Συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου κοριτσιού για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στα Χανιά το βράδυ της Τρίτης.
Όπως αναφέρει το patris.gr, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχαν συλλέξει για τη δράση μίας ομάδας που διακινούσε ναρκωτικά στην πόλη των Χανίων.
Κατά την διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης σε σπίτι στο κέντρο της πόλης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τέσσερα άτομα μεταξύ των οποίων και ένα ανήλικο κορίτσι.
Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί, ένας 18χρονος, ένας 21χρονος ένας 19χρονος Χανιώτης και το μικρό κορίτσι, κατηγορούμενοι για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
• -74,9- γραμμάρια κοκαΐνης
• Χρηματικό ποσό -140- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα
• -3- συσκευές κινητών τηλεφώνων
• -4- αυτοσχέδιες συσκευασίες προοριζόμενες για χρήση ναρκωτικών
Χειροπέδες και στη μητέρα της ανήλικης
Επίσης συνελήφθη αλλοδαπή κηδεμόνας της ανήλικης για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
