Ανθυπαστυνόμος μετέφερε μισό κιλό κοκαΐνης στη Ρόδο – Συνελήφθη από τη Δίωξη Ναρκωτικών
Ο 37χρονος ανθυπαστυνόμος είχε φτιάξει μέχρι και ειδική κρύπτη στο αυτοκίνητό του.
Χειροπέδες σε έναν 37χρονο ανθυπαστυνόμο πέρασαν οι άνδρες της Δίωξης Ναρκωτικών στη Ρόδο, καθώς ο ένστολος μετέφερε με το αυτοκίνητό του μισό κιλό κοκαΐνης.
Η συγκεκριμένη υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών κρίνεται αρκετά σημαντική καθώς στους εμπλεκόμενους συγκαταλέγεται ενεργεία αστυνομικός, ο οποίος μάλιστα υπηρετεί στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Το χρονικό
Γύρω στις 09:30 της Τρίτης, οι Αρχές ακινητοποίησαν ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που μόλις είχε αποβιβαστεί από πλοίο στο εμπορικό λιμάνι «Ακαντιά» της Ρόδου.
Ο οδηγός και ιδιοκτήτης του οχήματος, ανθυπαστυνόμος της Ελληνικής Αστυνομίας τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.
Κατά την ενδελεχή έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες κοκαΐνης, επιμελώς κρυμμένες σε δύσκολα προσβάσιμο σημείο κάτω από τον λεβιέ ταχυτήτων.
Το συνολικό μικτό βάρος της ναρκωτικής ουσίας ανήλθε σε 498,7 γραμμάρια.
Ο οδηγός συνελήφθη επί τόπου και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.
Τι υποστήριξε
Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι επειδή χρωστούσε λόγω τζόγου, κάποιος του έδωσε την κοκαΐνη προκειμένου να την πουλήσει, ωστόσο όπως ισχυρίστηκε ήταν η πρώτη φορά που το έκανε.
Όμως οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν τις Αρχές και θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω.
