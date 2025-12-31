Σοκάρει καταγγελία 13χρονης – Βρέθηκε αναίσθητη μετά από χρήση κάνναβης – Ελέγχεται αν κακοποιήθηκε σεξουαλικά

Σοκάρει η καταγγελία μιας 13χρονης που παρασύρθηκε από δύο νεαρούς το απόγευμα της Τρίτης (30/12) και κατέληξε αναίσθητη στο νοσοκομείο Παίδων μετά από χρήση κάνναβης.

Μάλιστα οι Αρχές θα εξετάσουν αν το κορίτσι κακοποιήθηκε και σεξουαλικά από τους δύο νεαρούς με καταγωγή από την Αίγυπτο που συνελήφθησαν.

Το ραντεβού με τους δύο νεαρούς

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά 13χρονη μαζί με μια 15χρονη φίλη της συναντήθηκαν με τους δύο νεαρούς μετά από ραντεβού που έκλεισαν μέσω social media.

Στον χώρο όπου βρέθηκαν έκαναν χρήση χασίς και η 13χρονη λιποθύμησε. Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τη μητέρα της που την εντόπισε από μια εφαρμογή μέσω του smartwatch της 13χρονης.

Η ανήλικη ανέφερε στην Αστυνομία πήγε με τη φίλη της στο σπίτι ενός εκ των δύο Αιγυπτίων με τους οποίους μιλούσαν το τελευταίο διάστημα στα social media.

Χρήση κάνναβης

Εκεί οι δύο νεαροί φέρεται να της έδωσαν να καπνίσει κάνναβη με αποτέλεσμα να ζαλιστεί έντονα και να έχει τάσεις λιποθυμίας. Στην καταγγελία της στους αστυνομικούς ανέφερε πως οι δύο Αιγύπτιοι πιθανότατα ήθελαν να τη βιάσουν.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία κατόπιν εισαγγελικής εντολής, συνοδεία της ΕΛΑΣ. Όπως είπε ο κ. Γιαννάκος στο MEGA, η μητέρα της 14χρονης είπε πως είχε εφαρμογή στο κινητό στην οποία μπορούσε να την εντοπίσει και έτσι την βρήκε.