newspaper
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές
Οικονομία 02 Ιανουαρίου 2026 | 21:19

ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κυριαρχείται απο μικρές ανεξάρτητες επιχειρήσεις, αλλά η πλάστιγγα σταδιακά γέρνει υπέρ των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Τι δείχνει νέα έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Spotlight

Ξεχωριστό ενδιαφέρον για το ελληνικό παραγωγικό μοντέλο και τον μετασχηματισμό της οικονομίας παρουσιάζει η νέα πιλοτική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τους ομίλους επιχειρήσεων και το αποτύπωμά τους στην παγκοσμιοποίηση.

Το πρώτο εύρημα που προξενεί εντύπωση είναι ότι ενώ οι επιχειρηματικοί όμιλοι – εθνικοί και πολυεθνικοί –  αποτελούν μόλις το 0,46% του συνόλου των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, συγκεντρώνουν σχεδόν το 44% του τζίρου.

Αντίστοιχα υψηλό είναι το αποτύπωμα των επιχειρηματικών ομίλων στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), δηλαδή την αξία των προϊόντων και υπηρεσιών που προκύπτει από την παραγωγική διαδικασία, αφαιρώντας τα κόστη των εισροών.

Η συμβολή των ομίλων στην ΑΠΑ προσεγγίζει το 43,5%.  Καθοριστικό ρόλο παίζουν οι ελληνικές πολυεθνικές. Οι όμιλοι επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες, αλλά ελέγχονται από την Ελλάδα, είναι μόλις το 0,1% του συνόλου των επιχειρήσεων, αλλά παράγουν πάνω από το 24% της προστιθέμενης αξίας.

πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Συμμετοχή στην απασχόληση

Αυξανόμενη είναι η συμμετοχή των επιχειρηματικών ομίλων, ιδίως των ελληνικών πολυεθνικών, στην απασχόληση. Ενώ οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους μικρές και πολύ μικρές, εξακολουθούν να είναι ο μεγαλύτερος συλλογικός εργοδότης της χώρας, το ποσοστιαίο μερίδιό τους στην απασχόληση υποχωρεί, προς όφελος των πολυεθνικών.

Συγκεκριμένα μεταξύ 2022 και 2023, τα έτη που συγκρίνει η ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις αυξήθηκαν μεν αριθμητικά, περίπου κατά 20.000, αλλά μειώθηκαν ως ποσοστό επί του συνόλου, στο 84,5% από 85,9%.

Τη μεγαλύτερη αύξηση, τόσο σε απόλυτους αριθμούς εργαζομένων όσο και σε μερίδιο συμμετοχής στην απασχόληση σημείωσαν οι ελληνικοί πολυεθνικοί όμιλοι, στο 7,1% από 5,6%, με περισσότερες από 58.300 νέες θέσεις εργασίας.

Σε εξέλιξη το σχέδιο Πισσαρίδη

Υπό αυτό το πρίσμα, το διακηρυγμένο σχέδιο της έκθεσης Πισσαρίδη για υποστήριξη των οικονομιών κλίμακας φαίνεται ότι υλοποιείται, τουλάχιστον ως προς το σκέλος της συγκέντρωσης του τζίρου σε λίγους επιχειρηματικούς ομίλους.

Ο νομπελίστας οικονομολόγος έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η Ελλάδα έχει δυσανάλογα υψηλό αριθμό μικρών επιχειρήσεων και αυτό δρα ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Η σύστασή του στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) είναι να μεγαλώσουν, με συνέργειες ή συγχωνεύσεις-εξαγορές, ώστε να γίνουν πιο παραγωγικές και εξωστρεφείς.

Το σχέδιο Πισσαρίδη, που υιοθέτησε η κυβέρνηση, έχει δεχθεί οξεία κριτική τόσο από επαγγελματικούς φορείς όσο και από την αντιπολίτευση, με το σκεπτικό ότι μεροληπτεί εις βάρος των μικρομεσαίων και υποτιμά τη βαρύτητα των ΜμΕ  στην ελληνική οικονομία και την αναπτυξιακή τους δυναμική.

Προς το παρόν αυτό που βλέπουμε δεν είναι η αριθμητική συρρίκνωση των μικρότερων επιχειρήσεων (αντιθέτως αυξήθηκαν μεταξύ 2022-23), όσο η επιδείνωση της οικονομικής τους θέσης, σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών και το μερίδιό τους στην αγορά.

Συμμετοχή στους μισθούς

Η συμμετοχή των πολυεθνικών ομίλων στην απασχόληση, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, είναι 13,22%. Ωστόσο η συμμετοχή τους στους μισθούς είναι πολλαπλάσια και ανερχόταν το 2023 σε σχεδόν 33%.

Μαζί με τους εθνικούς επιχειρηματικούς ομίλους, οι πολυεθνικές εταιρείες ευθύνονται για το 15,5% της απασχόλησης, αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή στους μισθούς, με μερίδιο 37% επί του συνόλου.

Επιβεβαιώνονται δηλαδή τα στοιχεία του Εργάνη που δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων, που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία στην Ελλάδα, πληρώνουν σημαντικά χαμηλότερους μισθούς. Για παράδειγμα ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα είναι μόλις 1.032 ευρώ στις επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων, και 1.457 στις επιχειρήσεις με δέκα άτομα και πάνω.

Η διάρθρωση των επιχειρηματικών ομίλων

Κατά το έτος 2023 οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών ανήλθαν σε 932.549, έναντι 917.441 το 2022.

Οι επιχειρήσεις αυτές απασχόλησαν περίπου 3,5 εκατομμύρια άτομα, ενώ ο συνολικός κύκλος εργασιών τους διαμορφώθηκε σε 411 δισ. ευρώ, έναντι 404,9 δισ. ευρώ το 2022. Η συμβολή τους στην προστιθέμενη αξία της οικονομίας ανήλθε σε 102 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 90,9 δισ. ευρώ το 2022.

Οι ανεξάρτητες επιχειρήσεις είναι πάνω από το 99,5% του συνόλου (912.000), αλλά μοιράζονται μεταξύ τους το 56% του τζίρου ή 230,3 δισεκατομμύρια.

Οι επιχειρηματικοί όμιλοι είναι 4.300, εκ των οποίων η μεγάλη πλειονότητα (3.184 ή 74%) αφορά πολυεθνικές που ελέγχονται από το εξωτερικό.  Οι πολυεθνικές που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα είναι 929, ενώ οι όμιλοι που δραστηριοποιούνται μόνο εντός ελληνικής επικράτειας (εθνικοί όμιλοι) είναι μόλις 187.

Οι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν συνολικό τζίρο 180,72 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στον τζίρο οι αναλογίες αλλάζουν υπέρ των ελληνικών ομίλων. Οι πολυεθνικές που ελέγχονται από την Ελλάδα έχουν κύκλο εργασιών περίπου 99,2 δισ ευρώ, έναντι 65,8 των πολυεθνικών του εξωτερικού.

Οι πολυεθνικές με έδρα στην Ελλάδα έχουν υπερδιπλάσιο  ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα από τις πολυεθνικές με έδρα στο εξωτερικό – πάνω από 17,8 δισεκ. έναντι 6,9 δις., γεγονός που τους δίνει το προβάδισμα και στη δυνατότητες επενδύσεων.

Πού έχουν το πάνω χέρι οι πολυεθνικές

Ενδεικτική για το προς τα πού κινείται η οικονομία σε επίπεδο εξωστρέφειας είναι η κατηγοριοποίηση του τζίρου των επιχειρήσεων ανά κλάδο. Ενώ οι μικρές ανεξάρτητες επιχειρήσεις διατηρούν το μεγαλύτερο μερίδιο του τζίρου στις περισσότερες δραστηριότητες της οικονομίας, οι ελληνικές πολυεθνικές έχουν το προβάδισμα σε νευραλγικούς τομείς: Τη μεταποίηση-βιομηχανία, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και τον κλάδο των τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

Οι πολυεθνικές του εξωτερικού πλασάρονται δυναμικά σε ορυχεία-λατομεία, ενέργεια, εμπόριο, το real estate, τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, αλλά και τις επαγγελματικές-επιστημονικές τεχνικές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
UBS: Οι 3 επενδυτικές συμβουλές για το 2026

UBS: Οι 3 επενδυτικές συμβουλές για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Economy
Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις

Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις

inWellness
inTown
Stream newspaper
Κάπα Research: Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο – Που εντοπίζεται το πρόβλημα
Έτος «φωτιά» 02.01.26

Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο - Που εντοπίζεται το πρόβλημα

Η ακρίβεια διαμορφώνει την αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Μετά από μια μακρά περίοδο δημοσιονομικής κρίσης, οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Η Κάπα Research παρουσίασε τα 10 σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών που υλοποίησε στην Ελλάδα με το «ράφι» να είναι πρωταγωνιστής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Παγκόσμια οικονομία: Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; – Προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές το 2026
Διεθνής Οικονομία 02.01.26

Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; Η παγκόσμια οικονομία το 2026 και προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές

Πόλεμοι, ανεργία και ανησυχίες για «φούσκα» στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η διεθνής παγκόσμια οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους
«Μαύρη τρύπα» 02.01.26

«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους

Oι εταιρείες δημοσιεύουν ghost jobs για πολλούς λόγους. Κάποιοι, διότι θέλουν να δημιουργήσουν μια «δεξαμενή ταλέντων». Άλλοι για να δώσουν πλαστή εικόνα στην αγορά. Σίγουρα όμως αυτό έχει συνέπειες.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο ανασχηματισμός στην Ουκρανία συνεχίζεται – Νέος υπουργός Άμυνας, ποιος παίρνει την θέση του Μπουντανόφ
Κόσμος 02.01.26

Ο ανασχηματισμός στην Ουκρανία συνεχίζεται – Νέος υπουργός Άμυνας, ποιος παίρνει την θέση του Μπουντανόφ

Το ντόμινο του ανασχηματισμού στην Ουκρανία μετά την τοποθέτηση του Κιρίλο Μπουντανόφ συνεχίζεται με τον υπουργό Ψηφιακής Μεταρρύθμισης να αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Άμυνας

Σύνταξη
Διμέτωπο με Μητσοτάκη και Βελόπουλο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ – Ο λαός αξίζει πολύ καλύτερα από μια συμπαιγνία μεταξύ τους
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

Διμέτωπο με Μητσοτάκη και Βελόπουλο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ – Ο λαός αξίζει πολύ καλύτερα από μια συμπαιγνία μεταξύ τους

Σκληρή γλώσσα εναντίον του Κυριάκου Βελόπουλου χρησιμοποιεί η Τρικούπη, βλέποντας πίσω από τη σπουδή του να εξαπολύσει πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ, υποτίθεται αμυνόμενος και βοηθώντας ουσιαστικά την κυβέρνηση, προσπάθεια για να εξασφαλίσει θέση σε κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Φοιτητές: «Μας σπρώχνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια» – Οι σύλλογοι αντιδρούν στις διαγραφές
«Σκανδαλώδες μέτρο» 02.01.26

«Μας σπρώχνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια» - Οι φοιτητικοί σύλλογοι αντιδρούν στις διαγραφές

Αγανακτισμένοι οι φοιτητές, έντονες διαμαρτυρίες από τους συλλόγους τους - Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, δε, ότι την 31η Δεκεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκε μοναχά η πρώτη φάση της εκκαθάρισης

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: Νίκη στο ΟΑΚΑ με «καυτό» δίδυμο οι «ερυθρόλευκοι»
Μπάσκετ 02.01.26

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: Νίκη στο ΟΑΚΑ με «καυτό» δίδυμο οι «ερυθρόλευκοι»

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 21 πόντους και να είναι καθοριστικός στο τέλος και τον Σασα Βεζένκοφ να προσθέτει 24, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 87-82 του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ σε ντέρμπι «θρίλερ».

Σύνταξη
Λίβανος: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων
«Ανησυχητική τάση» 02.01.26

Λίβανος: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η UNIFIL είχε ενημερώσει εκ των προτέρων το Ισραήλ για την ανάπτυξη δυνάμεών της, καλώντας τις IDF «να σταματήσουν κάθε επιθετική συμπεριφορά εναντίον κυανοκράνων ή πλησίον αυτών».

Σύνταξη
Είκοσι νεκροί στην Υεμένη από βομβαρδισμούς της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας [βίντεο]
Κόσμος 02.01.26

Είκοσι νεκροί στην Υεμένη από βομβαρδισμούς της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας

H Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ βρίσκονται σε ανεπίσημο πόλεμο στην Υεμένη υποστηρίζοντας διαφορετικές φράξιες παρότι στο παρελθόν δρούσαν από κοινού εναντίον της Ανσάρ Αλλάχ του Χούθι

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το FBI λέει ότι απέτρεψε σχέδιο επίθεσης την Πρωτοχρονιά εμπνευσμένο από το ISIS
Με μαχαίρια 02.01.26

ΗΠΑ: Το FBI λέει ότι απέτρεψε σχέδιο επίθεσης την Πρωτοχρονιά εμπνευσμένο από το ISIS

Το FBI ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 18χρονου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Φέρεται ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση και πώς είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Ηπείρου – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 οχημάτων στο Ζαγόρι
Ελλάδα 02.01.26

Χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Ηπείρου – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 οχημάτων στο Ζαγόρι

Χειμωνιάτικο στο σκηνικό του καιρού στην Ήπειρο - Πρόβλημα δημιουργήθηκε και στον επαρχιακό δρόμο Αρίστη-Ασπράγγελοι Ζαγορίου, καθώς πολλοί επισκέπτες δεν ήταν εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες

Σύνταξη
Αγρότες: Διορία στην κυβέρνηση μέχρι την Κυριακή για συγκεκριμένες δεσμεύσεις αλλιώς γενικευμένη κλιμάκωση
Αδειάζει η κλεψύδρα 02.01.26

Αγρότες: Διορία στην κυβέρνηση μέχρι την Κυριακή για συγκεκριμένες δεσμεύσεις αλλιώς γενικευμένη κλιμάκωση

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κυβέρνηση, με τους αγρότες να τονίζουν ότι η επικρατούσα τάση στα μπλόκα είναι αυτή της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων εάν δεν προκύψουν δεσμεύσεις έως μεθαύριο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κάπα Research: Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο – Που εντοπίζεται το πρόβλημα
Έτος «φωτιά» 02.01.26

Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο - Που εντοπίζεται το πρόβλημα

Η ακρίβεια διαμορφώνει την αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Μετά από μια μακρά περίοδο δημοσιονομικής κρίσης, οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Η Κάπα Research παρουσίασε τα 10 σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών που υλοποίησε στην Ελλάδα με το «ράφι» να είναι πρωταγωνιστής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ένας νέος κόσμος αναδύεται το 2026 – Τι να κρατήσουμε από αυτό που έφυγε γι’ αυτό που έρχεται
The Economist 02.01.26

Ένας νέος κόσμος αναδύεται το 2026 – Τι να κρατήσουμε από αυτό που έφυγε γι’ αυτό που έρχεται

Το 2025 άλλαξε με ιλλιγγιώδεις ρυθμούς σχεδόν τα πάντα στην πολιτική, στην οικονομία, στη διπλωματία – μια τάξη πραγμάτων ανατράπηκε. Ο κόσμος του 2026 θα είναι διαφορετικός, σίγουρα χάρη στον Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα Πειραματικά σχολεία… κι όπου βγει: Νησίδες αριστείας ή πειραματισμοί εις βάρος των παιδιών;
Δημόσια εκπαίδευση 02.01.26

Νέα Πειραματικά σχολεία… κι όπου βγει: Νησίδες αριστείας ή πειραματισμοί εις βάρος των παιδιών;

Εκπαιδευτικοί και γονείς σε όλη την Ελλάδα αντιδρούν στη μετατροπή των σχολείων της γειτονιάς τους σε Πειραματικά. Eκπρόσωποι της σχολικής κοινότητας εξηγούν στο in τους λόγους που διαμαρτύρονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 23χρονο
Ελλάδα 02.01.26

Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 23χρονο

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, που φέρνει στο φως το MEGA, καταγράφει το μαύρο αυτοκίνητο με οδηγό έναν 23χρονο, δευτερόλεπτα πριν την φονική πρόσκρουση στο Μαρκόπουλο.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο