Σούπερ μάρκετ: Ποιοι κερδίζουν, πού ανεβαίνουν οι τιμές και γιατί τα σνακ «οδηγούν» τον τζίρο

Με θετικό πρόσημο αλλά ξεκάθαρες διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία, κανάλι και γεωγραφική περιοχή, κινήθηκε η αγορά των FMCG στα ελληνικά σούπερ μάρκετ το ενδεκάμηνο του 2025.

Online σούπερ μάρκετ: Μέγεθος και βασικές τάσεις

Μετά από τη στρατηγική συνεργασία της Circana Hellas με την Convert Group στο κανάλι του e-commerce, η Circana διαθέτει στοιχεία για το κανάλι των online σούπερ μάρκετ, το μέγεθος του οποίου στο 11μηνο του 2025 αγγίζει τα 281 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία του eRetail Audit Panel της Convert Group, οι συνολικές πωλήσεις (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανήλθαν σε 281 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση + 4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ο αριθμός παραγγελιών αυξήθηκε κατά 5% αλλά η μέση αξία καλαθιού παρουσίασε ετήσια -2%, ενώ η μέση τιμή ανά τεμάχιο παρέμεινε σταθερή. Ο αριθμός τεμαχίων ανά καλάθι μειώθηκε κατά -1% .

Οι mega categories στο online κανάλι

Αναλύοντας τις βασικές mega categories, τα φρέσκα τρόφιμα διατηρούν την πρωτοκαθεδρία με 34% συμμετοχή στις πωλήσεις και αύξηση +6% σε αξία πωλήσεων. Ακολουθούν τα βασικά τυποποιημένα τρόφιμα (Basic Packaged Food) με μερίδιο 21% και ρυθμό ανάπτυξης +3% .Τα στοιχεία της Circana αποτυπώνουν μια αγορά που εξακολουθεί να αναπτύσσεται σε αξία, με συγκρατημένες αυξήσεις τιμών, ισχυρή συμβολή των τροφίμων και ένα online κανάλι που ωριμάζει, χωρίς ακόμη να αλλάζει τις ισορροπίες.

Η συνολική εικόνα της αγοράς των σούπερ μάρκετ

Ανάπτυξη 6,2% σε αξία πωλήσεων κατέγραψε η αγορά FMCG το ενδεκάμηνο του 2025 στα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana. Τα τυποποιημένα προϊόντα (fixed barcode) σημείωσαν άνοδο 5,6% και τα επί ζυγίω (random weight) ή χύμα προϊόντα 8,5% .

O συνολικός τζίρος ανήλθε στα 12,655 δισ. ευρώ (από 11,917 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024), με τα 9,827 δισ. ευρώ να προέρχονται από τα τυποποιημένα προϊόντα και τα υπόλοιπα 2,028 δισ. ευρώ από τα επί ζυγίω, που αφορούν αποκλειστικά τρόφιμα. Με άλλα λόγια, τα τυποποιημένα προϊόντα συνεισέφεραν το 77,7% του συνολικού τζίρου των σούπερ μάρκετ το ενδεκάμηνο της φετινής χρονιάς.

Ιδιαίτερη επίδοση επίδοση σημείωσαν τα κατεψυγμένα τρόφιμα (Frozen Foods) με άνοδο +8%. Τα βρεφικά και παιδικά είδη (Baby & Kid) σημείωσαν πτώση -7% ενώ καμία μεταβολή δεν καταγράφηκε στην κατηγορία Beauty & Health, που διατηρεί μερίδιο 6% στο online κανάλι αλλά ούτε και στην κατηγορία προϊόντων για το σπίτι (Cleaning Products & Paper for Household Use) που έχουν μερίδιο αγοράς 12%. Οι τροφές και τα είδη για κατοικίδια (Pet Supplies) αποτέλεσαν μία από τις πιο ταχέως αναπτυσσόμενες κατηγορίες με εντυπωσιακή άνοδο +11% αν και το μερίδιο αγοράς τους στο online κανάλι είναι μόλις 1%.

Τα φυσικά καταστήματα

Στα φυσικά καταστήματα και όσον αφορά τις mega κατηγορίες προϊόντων (giga categories) την μεγαλύτερο άνοδο σε αξία πωλήσεων παρουσίασαν τα Τρόφιμα (6,5%) με τις κατηγορίες Υγείας και Ομορφιάς (HBA) και Οικιακής Φροντίδας να καταγράφουν και αυτές θετικό πρόσημο αλλά πολύ μικρότερη ανάπτυξη (2% και 1,9% αντίστοιχα). Υπενθυμίζεται πως τα Τρόφιμα αποτελούν τη σημαντικότερη κατηγορία στα σούπερ μάρκετ, καθώς αντιστοιχούν στο 82,6% του συνολικού τζίρου του 11μηνου (10,447 δισ. ευρώ από τα 12,655 δισ. ευρώ ) με τα τυποποιημένα τρόφιμα να προσφέρουν το 60,2% και τα επί ζυγίω το 22,3%.

Τυποποιημένα προϊόντα

Όσον αφορά τα τυποποιημένα προϊόντα, το ενδεκάμηνο του 2025 σημειώθηκε αύξηση της αξίας των πωλήσεων κατά 5,6% και όγκου πωλήσεων 3,9% γεγονός που σημαίνει αύξηση τιμών κατά 1,6%. Αναλυτικότερα, στα τρόφιμα η μέση τιμή ανά μονάδα αυξήθηκε κατά 2,5%, ενώ στα προϊόντα Υγείας και Ομορφιάς μειώθηκε κατά -1,3% και στα προϊόντα Οικιακής Φροντίδας κατά -0,6%.

Στα τρόφιμα (fixed barcodes) καταγράφηκε άνοδος 6,5% σε αξία πωλήσεων και 3,9% του όγκου πωλήσεων. Η κατηγορία Υγείας και Ομορφιάς (Health & Beauty) που αντιστοιχεί στο 8,1% του συνολικού τζίρου αναπτύχθηκε κατά 2% σε αξία πωλήσεων και 3,4% σε όγκο πωλήσεων ενώ η αγορά Οικιακής Φροντίδας (Household) που προσέφερε το 7,3% του συνολικού τζίρου, σημείωσε άνοδο 1,9% σε αξία πωλήσεων και 2,5% σε όγκο πωλήσεων.

Σνακ, κατεψυγμένα και γαλακτοκομικά ανεβάζουν τον τζίρο

Όσον αφορά την αξία πωλήσεων, η κατηγορία των σνακ ήταν εκείνη με τη μεγαλύτερη άνοδο, καταγράφοντας ανάπτυξη με 10,3% σε αξία πωλήσεων (και 2,2% σε όγκο πωλήσεων) με τις κατηγορίες των κατεψυγμένων τροφίμων ( 8,9% σε αξία πωλήσεων και 8,1% σε όγκο πωλήσεων) και των γαλακτοκομικών (+ 8,5% σε αξία και 8,1%% σε όγκο πωλήσεων) να ακολουθούν. Τα μη αλκοολούχα ποτά κατέγραψαν άνοδο 7,2% σε αξία πωλήσεων και 3% σε όγκο πωλήσεων.

Στα snacks καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση τιμών το ενδεκάμηνο (+7,9%), με τα μη αλκοολούχα ποτά και τα αλκοολούχα (+4,1% και 1,9% αντίστοιχα) να ακολουθούν.

Η σημαντικότερη υποχώρηση τιμών καταγράφηκε στα cooking aids, ingredients & condiments (-4,4%).

Ιδιωτική ετικέτα και επώνυμα προϊόντα

H ιδιωτική ετικέτα σημείωσε άνοδο 7,5% αγγίζοντας μερίδιο 27,3% επί της συνολικής αγοράς.

Τα επώνυμα «έτρεξαν» με 4,8% . Στα τρόφιμα το μερίδιο των PL ανέρχεται στο 27,9% , στα προϊόντα Υγείας και Ομορφιάς στο 19,9% και στα προϊόντα Οικιακής Φροντίδας στο 26,6%.

Προσφορές: Πού μειώθηκαν και πού άντεξαν

Όσον αφορά την προωθητική δραστηριότητα, το 24,3% των πωλήσεων του ενδεκαμήνου προήλθε από προϊόντα σε καθεστώς έκπτωσης, με μια υποχώρηση 0,8 ποσοστιαίων μονάδων. Οι προσφορές υποχώρησαν στις δύο από τις giga κατηγορίες , στην κατηγορία της Υγείας και Ομορφιάς και εκείνης της Οικιακής Φροντίδας. Συγκεκριμένα, τα ποσοστά πωλήσεων σε καθεστώς έκπτωσης είναι 24,1% για τα προϊόντα Υγείας και Ομορφιάς (-4,2 μονάδες) και 21,6% για τα προϊόντα Οικιακής Φροντίδας (-4,1 μονάδες). Στα τρόφιμα δεν σημειώθηκε υποχώρηση προσφορών με το ποσοστό πωλήσεων να φθάνει το 24,8%.

Τα μικρά καταστήματα ανταγωνίζονται σε ανάπτυξη τα hypermarkets

Τα hypermarkets (πάνω από 2.500 τ.μ.) που αντιστοιχούν στο 11,7% του συνολικού τζίρου κατέγραψαν μαζί με τα μικρά καταστήματα (0-400 τ.μ.) που προσφέρουν το 12,1% του συνολικού τζίρου την μεγαλύτερη άνοδο σε αξία πωλήσεων (6,8%).

Ακολουθούν τα καταστήματα 1.000-2.500 τ.μ. που έχουν και τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις συνολικές πωλήσεις (42,5%) σημείωσαν άνοδο 5,4%. Ακολουθούν τα καταστήματα 400-1000 τ.μ. που με μερίδιο αγοράς 32,6% κατέγραψαν άνοδο 3,8%.

Γεωγραφία πωλήσεων: Τουρισμός και περιφέρεια

Όσον αφορά τις γεωγραφικές περιφέρειες, η μεγαλύτερη αύξηση σε αξία πωλήσεων καταγράφηκε στα νησιά (+9,5%), με την Κρήτη (+7,4%) και την Πελοπόννησο (+6,5%) να ακολουθούν λόγω τουρισμού.

Τα ποσοστά συνεισφοράς στον συνολικό τζίρο της αγοράς σούπερ μάρκετ των συγκεκριμένων περιφερειών ανέρχονται σε 9,2%, 7,4% και 8,2% αντιστοίχως. Στην Αττική, που προσφέρει το 41,6% του συνολικού τζίρου καταγράφηκε άνοδος 5%.\

Πηγή: ot.gr