Σούπερ μάρκετ: Ποιοι κερδίζουν, πού ανεβαίνουν οι τιμές και γιατί τα σνακ «οδηγούν» τον τζίρο
Οικονομικές Ειδήσεις 01 Ιανουαρίου 2026

Σούπερ μάρκετ: Ποιοι κερδίζουν, πού ανεβαίνουν οι τιμές και γιατί τα σνακ «οδηγούν» τον τζίρο

Η Circana διαθέτει στοιχεία για το κανάλι των online σούπερ μάρκετ, το μέγεθος του οποίου στο 11μηνο του 2025 αγγίζει τα 281 εκατ. ευρώ

Με θετικό πρόσημο αλλά ξεκάθαρες διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία, κανάλι και γεωγραφική περιοχή, κινήθηκε η αγορά των FMCG στα ελληνικά σούπερ μάρκετ το ενδεκάμηνο του 2025.

Online σούπερ μάρκετ: Μέγεθος και βασικές τάσεις

Μετά από τη στρατηγική συνεργασία της Circana Hellas με την Convert Group στο κανάλι του e-commerce, η Circana διαθέτει στοιχεία για το κανάλι των online σούπερ μάρκετ, το μέγεθος του οποίου στο 11μηνο του 2025 αγγίζει τα 281 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία του eRetail Audit Panel της Convert Group, οι συνολικές πωλήσεις (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ανήλθαν σε 281 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση + 4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ο αριθμός παραγγελιών αυξήθηκε κατά 5% αλλά η μέση αξία καλαθιού παρουσίασε ετήσια -2%, ενώ η μέση τιμή ανά τεμάχιο παρέμεινε σταθερή. Ο αριθμός τεμαχίων ανά καλάθι μειώθηκε κατά -1% .

Οι mega categories στο online κανάλι

Αναλύοντας τις βασικές mega categories, τα φρέσκα τρόφιμα διατηρούν την πρωτοκαθεδρία με 34% συμμετοχή στις πωλήσεις και αύξηση +6% σε αξία πωλήσεων. Ακολουθούν τα βασικά τυποποιημένα τρόφιμα (Basic Packaged Food) με μερίδιο 21% και ρυθμό ανάπτυξης +3% .Τα στοιχεία της Circana αποτυπώνουν μια αγορά που εξακολουθεί να αναπτύσσεται σε αξία, με συγκρατημένες αυξήσεις τιμών, ισχυρή συμβολή των τροφίμων και ένα online κανάλι που ωριμάζει, χωρίς ακόμη να αλλάζει τις ισορροπίες.

Η συνολική εικόνα της αγοράς των σούπερ μάρκετ

Ανάπτυξη 6,2% σε αξία πωλήσεων κατέγραψε η αγορά FMCG το ενδεκάμηνο του 2025 στα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana. Τα τυποποιημένα προϊόντα (fixed barcode) σημείωσαν άνοδο 5,6% και τα επί ζυγίω (random weight) ή χύμα προϊόντα 8,5% .

O συνολικός τζίρος ανήλθε στα 12,655 δισ. ευρώ (από 11,917 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024), με τα 9,827 δισ. ευρώ να προέρχονται από τα τυποποιημένα προϊόντα και τα υπόλοιπα 2,028 δισ. ευρώ από τα επί ζυγίω, που αφορούν αποκλειστικά τρόφιμα. Με άλλα λόγια, τα τυποποιημένα προϊόντα συνεισέφεραν το 77,7% του συνολικού τζίρου των σούπερ μάρκετ το ενδεκάμηνο της φετινής χρονιάς.

Ιδιαίτερη επίδοση επίδοση σημείωσαν τα κατεψυγμένα τρόφιμα (Frozen Foods) με άνοδο +8%. Τα βρεφικά και παιδικά είδη (Baby & Kid) σημείωσαν πτώση -7% ενώ καμία μεταβολή δεν καταγράφηκε στην κατηγορία Beauty & Health, που διατηρεί μερίδιο 6% στο online κανάλι αλλά ούτε και στην κατηγορία προϊόντων για το σπίτι (Cleaning Products & Paper for Household Use) που έχουν μερίδιο αγοράς 12%. Οι τροφές και τα είδη για κατοικίδια (Pet Supplies) αποτέλεσαν μία από τις πιο ταχέως αναπτυσσόμενες κατηγορίες με εντυπωσιακή άνοδο +11% αν και το μερίδιο αγοράς τους στο online κανάλι είναι μόλις 1%.

Τα φυσικά καταστήματα

Στα φυσικά καταστήματα και όσον αφορά τις mega κατηγορίες προϊόντων (giga categories) την μεγαλύτερο άνοδο σε αξία πωλήσεων παρουσίασαν τα Τρόφιμα (6,5%) με τις κατηγορίες Υγείας και Ομορφιάς (HBA) και Οικιακής Φροντίδας να καταγράφουν και αυτές θετικό πρόσημο αλλά πολύ μικρότερη ανάπτυξη (2% και 1,9% αντίστοιχα). Υπενθυμίζεται πως τα Τρόφιμα αποτελούν τη σημαντικότερη κατηγορία στα σούπερ μάρκετ, καθώς αντιστοιχούν στο 82,6% του συνολικού τζίρου του 11μηνου (10,447 δισ. ευρώ από τα 12,655 δισ. ευρώ ) με τα τυποποιημένα τρόφιμα να προσφέρουν το 60,2% και τα επί ζυγίω το 22,3%.

Τυποποιημένα προϊόντα

Όσον αφορά τα τυποποιημένα προϊόντα, το ενδεκάμηνο του 2025 σημειώθηκε αύξηση της αξίας των πωλήσεων κατά 5,6% και όγκου πωλήσεων 3,9% γεγονός που σημαίνει αύξηση τιμών κατά 1,6%. Αναλυτικότερα, στα τρόφιμα η μέση τιμή ανά μονάδα αυξήθηκε κατά 2,5%, ενώ στα προϊόντα Υγείας και Ομορφιάς μειώθηκε κατά -1,3% και στα προϊόντα Οικιακής Φροντίδας κατά -0,6%.

Στα τρόφιμα (fixed barcodes) καταγράφηκε άνοδος 6,5% σε αξία πωλήσεων και 3,9% του όγκου πωλήσεων. Η κατηγορία Υγείας και Ομορφιάς (Health & Beauty) που αντιστοιχεί στο 8,1% του συνολικού τζίρου αναπτύχθηκε κατά 2% σε αξία πωλήσεων και 3,4% σε όγκο πωλήσεων ενώ η αγορά Οικιακής Φροντίδας (Household) που προσέφερε το 7,3% του συνολικού τζίρου, σημείωσε άνοδο 1,9% σε αξία πωλήσεων και 2,5% σε όγκο πωλήσεων.

Σνακ, κατεψυγμένα και γαλακτοκομικά ανεβάζουν τον τζίρο

Όσον αφορά την αξία πωλήσεων, η κατηγορία των σνακ ήταν εκείνη με τη μεγαλύτερη άνοδο, καταγράφοντας ανάπτυξη με 10,3% σε αξία πωλήσεων (και 2,2% σε όγκο πωλήσεων) με τις κατηγορίες των κατεψυγμένων τροφίμων ( 8,9% σε αξία πωλήσεων και 8,1% σε όγκο πωλήσεων) και των γαλακτοκομικών (+ 8,5% σε αξία και 8,1%% σε όγκο πωλήσεων) να ακολουθούν. Τα μη αλκοολούχα ποτά κατέγραψαν άνοδο 7,2% σε αξία πωλήσεων και 3% σε όγκο πωλήσεων.

Στα snacks καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση τιμών το ενδεκάμηνο (+7,9%), με τα μη αλκοολούχα ποτά και τα αλκοολούχα (+4,1% και 1,9% αντίστοιχα) να ακολουθούν.

Η σημαντικότερη υποχώρηση τιμών καταγράφηκε στα cooking aids, ingredients & condiments (-4,4%).

Ιδιωτική ετικέτα και επώνυμα προϊόντα

H ιδιωτική ετικέτα σημείωσε άνοδο 7,5% αγγίζοντας μερίδιο 27,3% επί της συνολικής αγοράς.

Τα επώνυμα «έτρεξαν» με 4,8% . Στα τρόφιμα το μερίδιο των PL ανέρχεται στο 27,9% , στα προϊόντα Υγείας και Ομορφιάς στο 19,9% και στα προϊόντα Οικιακής Φροντίδας στο 26,6%.

Προσφορές: Πού μειώθηκαν και πού άντεξαν

Όσον αφορά την προωθητική δραστηριότητα, το 24,3% των πωλήσεων του ενδεκαμήνου προήλθε από προϊόντα σε καθεστώς έκπτωσης, με μια υποχώρηση 0,8 ποσοστιαίων μονάδων. Οι προσφορές υποχώρησαν στις δύο από τις giga κατηγορίες , στην κατηγορία της Υγείας και Ομορφιάς και εκείνης της Οικιακής Φροντίδας. Συγκεκριμένα, τα ποσοστά πωλήσεων σε καθεστώς έκπτωσης είναι 24,1% για τα προϊόντα Υγείας και Ομορφιάς (-4,2 μονάδες) και 21,6% για τα προϊόντα Οικιακής Φροντίδας (-4,1 μονάδες). Στα τρόφιμα δεν σημειώθηκε υποχώρηση προσφορών με το ποσοστό πωλήσεων να φθάνει το 24,8%.

Τα μικρά καταστήματα ανταγωνίζονται σε ανάπτυξη τα hypermarkets

Τα hypermarkets (πάνω από 2.500 τ.μ.) που αντιστοιχούν στο 11,7% του συνολικού τζίρου κατέγραψαν μαζί με τα μικρά καταστήματα (0-400 τ.μ.) που προσφέρουν το 12,1% του συνολικού τζίρου την μεγαλύτερη άνοδο σε αξία πωλήσεων (6,8%).

Ακολουθούν τα καταστήματα 1.000-2.500 τ.μ. που έχουν και τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις συνολικές πωλήσεις (42,5%) σημείωσαν άνοδο 5,4%. Ακολουθούν τα καταστήματα 400-1000 τ.μ. που με μερίδιο αγοράς 32,6% κατέγραψαν άνοδο 3,8%.

Γεωγραφία πωλήσεων: Τουρισμός και περιφέρεια

Όσον αφορά τις γεωγραφικές περιφέρειες, η μεγαλύτερη αύξηση σε αξία πωλήσεων καταγράφηκε στα νησιά (+9,5%), με την Κρήτη (+7,4%) και την Πελοπόννησο (+6,5%) να ακολουθούν λόγω τουρισμού.

Τα ποσοστά συνεισφοράς στον συνολικό τζίρο της αγοράς σούπερ μάρκετ των συγκεκριμένων περιφερειών ανέρχονται σε 9,2%, 7,4% και 8,2% αντιστοίχως. Στην Αττική, που προσφέρει το 41,6% του συνολικού τζίρου καταγράφηκε άνοδος 5%.\

Πηγή: ot.gr

Τράπεζες
Επιτόκια: Χωρίς αλλαγές έως το τέλος του 2026

Επιτόκια: Χωρίς αλλαγές έως το τέλος του 2026

Φυσικό αέριο
LNG: Γκάζι στις επενδύσεις για σταθμούς και πλοία υγροποιημένου φυσικού αερίου

LNG: Γκάζι στις επενδύσεις για σταθμούς και πλοία υγροποιημένου φυσικού αερίου

Wall Street: SpaceX, OpenAI και Anthropic ετοιμάζονται για ιστορικές IPO
Wall Street 01.01.26

SpaceX, OpenAI και Anthropic ετοιμάζονται για ιστορικές IPO

Οι τρεις εταιρείες σχεδιάζουν να αντλήσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, σε ένα κύμα που θα μπορούσε να αναζωογονήσει την αγορά αρχικών δημοσίων προσφορών και να σημάνει τη μεγαλύτερη κινητοποίηση κεφαλαίων των τελευταίων ετών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πληθωρισμός: Πώς μια χούφτα μεγάλες εταιρείες καθορίζουν τις τιμές
Έρευνα BIS 01.01.26

Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών: Το 56% του πληθωρισμού οφείλεται σε μια χούφτα μεγάλες εταιρείες και προϊόντα

Ο πληθωρισμός δεν καθορίζεται μόνο από μακροοικονομικούς παράγοντες αλλά και από τις πολιτικές λίγων μεγάλων εταιριών, υποστηρίζει νέα έρευνα οικονομολόγων κεντρικών τραπεζών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έσπασαν τα ρεκόρ οι συνταξιοδοτήσεις το 2025 – Οι έξι κατηγορίες εργαζομένων
Έκρηξη 01.01.26

Έσπασαν τα ρεκόρ οι συνταξιοδοτήσεις το 2025 – Οι έξι κατηγορίες εργαζομένων

Όσοι επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη, πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνουν, ακόμα και με αναγνώριση πλασματικών ετών το 62ο έτος και 40 χρόνια δουλειάς ή διαφορετικά το 67ο έτος.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Σε ποια νησιά μειώνεται από σήμερα ο ΦΠΑ – Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ
Όσα ισχύουν 01.01.26

Σε ποια νησιά μειώνεται από σήμερα ο ΦΠΑ – Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η μείωση αφορά σε αγαθά για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. β) της παρ. 4 και σε υπηρεσίες που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του κώδικα ΦΠΑ

Σύνταξη
Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ (γράφημα)
Τα στοιχεία 01.01.26

Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ (γράφημα)

Οι ΗΠΑ έχουν δει υποτονικές προσλήψεις κατά το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους, γεγονός που έχει διαβρώσει τις απόψεις των Αμερικανών για τις προοπτικές απασχόλησής τους

Σύνταξη
Εκπτώσεις πριν τις… χειμερινές εκπτώσεις – Τι να προσέξετε
Οικονομικές Ειδήσεις 01.01.26

Εκπτώσεις πριν τις… χειμερινές εκπτώσεις – Τι να προσέξετε

Οι εκπτώσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως τις 27 Φεβρουαρίου - Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε αγορές σε σημαντικά μειωμένες τιμές

Σύνταξη
Gen Z: Γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο – Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο
Και... τεστ δεξιοτήτων 31.12.25

Η Gen Z γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο - Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο

Η Gen Z εγκαταλείπει το πανεπιστήμιο για να πρωτοπορήσει στην εναλλακτική μάθηση, ενώ οι εργοδότες προτιμούν τα τεστ δεξιοτήτων από τα βιογραφικά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Λονδίνο: Η γεωγραφία της εξουσίας μέσα από την έκθεση «Secret Maps»
Έκθεση «Secret Maps» 01.01.26

Η γεωγραφία της εξουσίας

Η Βρετανική Βιβλιοθήκη φωτίζει μέσα από το «Secret Maps» οκτώ αιώνες χαρτογραφικής χειραγώγησης - Πώς η αποτύπωση του κόσμου υπηρέτησε πολιτικές σκοπιμότητες, αποικιακά σχέδια και κρατικά μυστικά

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Το σώμα μου να είχατε: Η απολαυστική απάντηση της Τζένιφερ Λόπεζ σε όσους σχολιάζουν την εμφάνισή της
Δεν μπλέκεις 01.01.26

Το σώμα μου να είχατε: Η απολαυστική απάντηση της Τζένιφερ Λόπεζ σε όσους σχολιάζουν την εμφάνισή της

Η pop star Τζένιφερ Λόπεζ έχει δεχθεί μεγάλη online κριτική για τις hot εμφανίσεις της κατά την διάρκεια των συναυλιών της. Ωστόσο ξέρει πως να απαντήσει.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας ενόψει Παναθηναϊκού: «Αν εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας, έχουμε σοβαρή τύχη να νικήσουμε»
Euroleague 01.01.26

Μπαρτζώκας ενόψει Παναθηναϊκού: «Αν εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας, έχουμε σοβαρή τύχη να νικήσουμε»

Για το ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague, τις απουσίες της ομάδας του αλλά και τα μεταγραφικά σενάρια, μίλησε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Οικογένεια 44χρονου που έφυγε από τη ζωή δώρισε τα όργανά του – Γέφυρα ζωής για τη μεταμόσχευσή τους
Θεσσαλονίκη 01.01.26

Οικογένεια 44χρονου που έφυγε από τη ζωή δώρισε τα όργανά του - Γέφυρα ζωής για τη μεταμόσχευσή τους

Όλη τη νύχτα αλλά και κατά τη διάρκεια της αλλαγής του χρόνου, γιατροί και νοσηλευτές βρίσκονταν στη θέση τους ώστε να δώσουν αυτό το δώρο ζωής σε αυτούς που έχουν ανάγκη

Σύνταξη
Ντένβερ Νάγκετς: Μετά τον Γιόκιτς, τραυματίστηκε και ο Βαλαντσιούνας (vid)
NBA 01.01.26

Ντένβερ Νάγκετς: Μετά τον Γιόκιτς, τραυματίστηκε και ο Βαλαντσιούνας (vid)

Η χρονιά δεν μπαίνει καλά στο Ντένβερ αφού λίγα 24ωρα μετά τον τραυματισμό του Νίκολα Γιόκιτς, οι Νάγκετς είδαν και τον έτερο ψηλό τους, Γιόνας Βαλαντσιούνας να αποχωρεί κουτσαίνοντας από το παρκέ...

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά με αλκοτέστ στους δρόμους της Αττικής – 62 θετικά τεστ σε πάνω από 6.000 ελέγχους
Πρόληψη 01.01.26

Πρωτοχρονιά με αλκοτέστ στους δρόμους της Αττικής - 62 θετικά τεστ σε πάνω από 6.000 ελέγχους

Οι εντατικοί έλεγχοι και τα αλκοτέστ συνεχίστηκαν αμείωτα στη διάρκεια των γιορτών - Χιλιάδες έλεγχοι από τις 06:00 της 31ης Δεκεμβρίου έως τις 06:00 ανήμερα την Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
Wall Street: SpaceX, OpenAI και Anthropic ετοιμάζονται για ιστορικές IPO
Wall Street 01.01.26

SpaceX, OpenAI και Anthropic ετοιμάζονται για ιστορικές IPO

Οι τρεις εταιρείες σχεδιάζουν να αντλήσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, σε ένα κύμα που θα μπορούσε να αναζωογονήσει την αγορά αρχικών δημοσίων προσφορών και να σημάνει τη μεγαλύτερη κινητοποίηση κεφαλαίων των τελευταίων ετών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ελβετία: Η ταυτοποίηση των νεκρών θα πάρει χρόνο – Οι περισσότεροι από τους 100 τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση
Έκρηξη στο Κραν Μοντανά 01.01.26

«Η ταυτοποίηση των νεκρών θα πάρει χρόνο - Οι περισσότεροι τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση», λένε οι αρχές στην Ελβετία

Σε τραγωδία έχει εξελιχθεί η Πρωτοχρονιά στην Ελβετία καθώς δεκάδες είναι οι νεκροί από την έκρηξη σε μπαρ στο Κραν Μοντανά

Σύνταξη
Από τον Φουρνιέ μέχρι τον Ναν: Τα κομβικά συμβόλαια που ανανέωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός το 2025
Euroleague 01.01.26

Από τον Φουρνιέ μέχρι τον Ναν: Τα κομβικά συμβόλαια που ανανέωσαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός το 2025

Μέσα στο 2025, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προχώρησαν σε πολλές ανανεώσεις και επεκτάσεις συμβολαίων, με τις περιπτώσεις των Εβάν Φουρνιέ και Κέντρικ Ναν να ξεχωρίζουν…

Σύνταξη
Η τελευταία «αναλογική» Πρωτοχρονιά και το πρώτο SMS που άλλαξε ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούμε
Καλή χρονιά! 01.01.26

Η τελευταία «αναλογική» Πρωτοχρονιά και το πρώτο SMS που άλλαξε ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούμε

Στις 3 Δεκεμβρίου 1992 στάλθηκε το πρώτο SMS παγκοσμίως - Το μήνυμα ήταν το γνωστό Merry Christmas - Πώς περάσαμε από την αναλογική Πρωτοχρονιά στην ψηφιακή εποχή

Σύνταξη
Ντέιβιντ Μπέκαμ: Κλάδος ελαίας για ένα ειρηνικό 2026 στον πρωτότοκο Μπρούκλιν – «Είστε η ζωή μου»
Go Fun 01.01.26

Ντέιβιντ Μπέκαμ: Κλάδος ελαίας για ένα ειρηνικό 2026 στον πρωτότοκο Μπρούκλιν – «Είστε η ζωή μου»

Η αλλαγή του χρόνου βρήκε την οικογένεια Μπέκαμ σε δυναμική συμφιλίωσης μετά τη φερόμενη κόντρα των Ντέιβιντ και Βικτόρια με τον πρωτότοκο γιο τους Μπρούκλιν

Σύνταξη
Λαμία: Τράκαρε πέντε παρκαρισμένα οχήματα και διέφυγε πεζός – Συνελήφθη μεθυσμένος από την ΕΛ.ΑΣ.
Στη Λαμία 01.01.26

Χτύπησε πέντε παρκαρισμένα οχήματα και διέφυγε πεζός - Συνελήφθη μεθυσμένος από την ΕΛ.ΑΣ.

Σε αλκοτέστ που έγινε στον 58χρονο οδηγό, από αστυνομικούς του τμήματος τροχαίας Λαμίας, επιβεβαιώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ορκίστηκε δήμαρχος ο Ζοχράν Μαμντάνι – Οι συμβολισμοί της τελετής και τα πρώτα μηνύματα
Αλλαγή εποχής 01.01.26

Ορκίστηκε δήμαρχος Νέας Υόρκης ο Μαμντάνι - Οι συμβολισμοί της τελετής και τα πρώτα μηνύματα

Ο Δημοκρατικός Ζοχράν Μαμντάνι αναλαμβάνει από σήμερα καθήκοντα δημάρχου στη Νέα Υόρκη - Στις 20:00 ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή ορκωμοσίας στα σκαλιά του Δημαρχείου

Σύνταξη
ΚΚΕ: Σε έναν κόσμο που «φλέγεται», οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων
Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα 01.01.26

ΚΚΕ: Σε έναν κόσμο που «φλέγεται», οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων

«Για να κερδίσει ο λαός το παραμικρό, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια εκφράζει το ΚΚΕ, που διαθέτει επεξεργασμένη πολιτική πρόταση για αυτόν τον άλλο δρόμο», επισημαίνει, μεταξύ άλλων η ΚΕ του Κομμουνιστικού Κόμματος

Σύνταξη
Οργουελικός εφιάλτης: Κάμερες θα διαβάζουν συναισθήματα… για να εντοπίζουν υπόπτους
Βρετανία 01.01.26

Οργουελικός εφιάλτης: Κάμερες θα διαβάζουν συναισθήματα… για να εντοπίζουν υπόπτους

Οι Βρετανοί ξεσηκώνονται ενάντια στην ευρεία χρήση «έξυπνων» καμερών-ΑΙ. Στην Ελλλάδα βάζουμε κάμερες ΑΙ σε μετρό, λεωφορεία και κεντρικές αρτηρίες. Μήπως ο «Μεγάλος Αδελφός» είναι ήδη εδώ;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ριφιφί για 500 ευρώ σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό – Αναζητούνται οι δράστες
Ελλάδα 01.01.26

Ριφιφί για 500 ευρώ σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό – Αναζητούνται οι δράστες

Οι δράστες πέρασαν από πιλοτή παρακείμενης πολυκατοικίας, στον ακάλυπτο χώρο, ανέβηκαν στον 1ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και άρπαξαν 500 ευρώ που βρήκαν στο ταμείο

Σύνταξη
Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών
Για δεύτερη φορά 01.01.26

Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια "αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο", προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της», υπογράμμισε το υπουργείο Εξωτερικών στο συγχαρητήριο μήνυμα προς την Κυπριακή Δημοκρατία

Σύνταξη
«Τελειώνει» από την Τσέλσι ο Μαρέσκα – «Μπαράζ» δημοσιευμάτων για το μέλλον του στην Αγγλία
Ποδόσφαιρο 01.01.26

«Τελειώνει» από την Τσέλσι ο Μαρέσκα – «Μπαράζ» δημοσιευμάτων για το μέλλον του στην Αγγλία

«Σκούρα» τα πράγματα για τον Έντσο Μαρέσκα, που δεν αποκλείεται μέσα στη μέρα να ανακοινωθεί το τέλος της συνεργασίας του με την Τσέλσι, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία.

Σύνταξη
