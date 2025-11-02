newspaper
Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Σούπερ μάρκετ: Τα καταστήματα γειτονιάς κερδίζουν έδαφος
Οικονομικές Ειδήσεις 02 Νοεμβρίου 2025 | 08:05

Σούπερ μάρκετ: Τα καταστήματα γειτονιάς κερδίζουν έδαφος

Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν κάνει βήματα επέκτασης δημιουργώντας σύγχρονα δίκτυα με την αξιοποίηση της μεθόδου ανάπτυξης του franchise

Δήμητρα Σκούφου
Ενα σημαντικό μέρος της «πίτας» στο οργανωμένο λιανεμπόριο της Ελλάδας κατακτούν τα τελευταία χρόνια τα μικρά καταστήματα γειτονιάς. Ο κλάδος των σουπερμάρκετ στην Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια περίοδο δυναμικών αλλαγών, με την εστίαση σε καταστήματα μικρότερου μεγέθους και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.

Η τάση που θέλει οι καταναλωτές να στρέφονται πλέον σε μικρά καταστήματα είναι διεθνής

Με διαδοχικές επενδύσεις οι μεγάλες αλυσίδες, όπως η ΑΒ Βασιλόπουλος, τα My market, η Μασούτης, αλλά και νέοι παίκτες  όπως η Core Innovations, που αναπτύσσονται κυρίως στο convenience retail, έχουν κάνει βήματα επέκτασης  δημιουργώντας σύγχρονα δίκτυα με την  αξιοποίηση της μεθόδου ανάπτυξης του franchise.

Αν στο παρελθόν οι επιχειρήσεις έδιναν προτεραιότητα στα μεγάλα υπερκαταστήματα, σήμερα αναζητούν  περισσότερο να αναπτύξουν πιο φιλόξενα, ευέλικτα μαγαζιά σε γειτονιές και τουριστικές περιοχές. Τα στοιχεία της NielsenIQ δείχνουν ότι το εννεάμηνο του 2025 οι «superettes», δηλαδή τα καταστήματα κάτω των 400 τ.μ., αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 9,4%, ενώ τα μικρά σουπερμάρκετ άνω των 400 τ.μ. και έως 2.499 τ.μ., είχαν ανάπτυξη 9,3%. Και οι δύο κατηγορίες καταστημάτων συμμετέχουν στον συνολικό τζίρο των αλυσίδων σουπερμάρκετ με 49% (14,5% οι superettes και 34,5% τα μικρά σουπερμάρκετ), ενώ τα μεγάλα καταστήματα άνω των 2.500 τ.μ. (υπερμάρκετ) που ακολούθησαν σε ανάπτυξη τζίρου το ίδιο διάστημα με ποσοστό 9% έχουν συμμετοχή 11,3% στον συνολικό τζίρο της αγοράς και τα μεγάλα καταστήματα από 1.000 έως 2.500 τ.μ. είχαν ανάπτυξη 5%, έχοντας συμμετοχή στον τζίρο με 39,6%.

Μάλιστα η τάση που θέλει οι καταναλωτές να στρέφονται πλέον σε μικρά καταστήματα είναι διεθνής και θέλει τα μικρά μαγαζιά τύπου convenience με πιο διευρυμένο ωράριο να αναπτύσσονται με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,29% έως και το 2027. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί  την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς και επενδύουν σε αυτό. Οι κινήσεις παλαιών και νέων παικτών στη λεγόμενη «μικρή λιανική» δεν είναι τυχαίες, αφού η συγκεκριμένη αγορά συγκεντρώνει  πωλήσεις πάνω από 5 δισ. ευρώ, δηλαδή το 1/3 του τζίρου στον κλάδο των σουπερμάρκετ φθάνει σχεδόν τα 15 δισ. ευρώ αριθμώντας 3.800 σημεία πώλησης.

Ο στόχος

Ηδη η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι από τους πρώτους που έκαναν άνοιγμα με καταστήματα στις γειτονιές. Η εταιρεία  πραγματοποιεί πενταετές σχέδιο που περιλαμβάνει μετατροπές καταστημάτων σε franchise, κλείσιμο ζημιογόνων σημείων και εκτεταμένες ανακαινίσεις, με πλάνο έως το 2028 να διαθέτει 900 καταστήματα από 652 που έχει σήμερα (εταιρικών και franchise), αναπτύσσοντας το δίκτυό της με καταστήματα γειτονιάς, AB Shop & Go.

Η My market επεκτείνει επίσης το δίκτυό της με νέα μικρά καταστήματα franchise, τα «My market local», έχοντας ήδη ξεπεράσει τα 50, ενώ η εξαγορά της Κρητικός από τον Μασούτη ανοίγει τον δρόμο για αύξηση των μικρών σημείων για τη Μασούτης. Ισχυρή παρουσία στις γειτονιές διαθέτει και η OK! Αnytime Market, ενώ η Retail & More, που διαχειρίζεται τα δικαιώματα ανάπτυξης του σήματος Carrefour στην Ελλάδα και σε άλλες βαλκανικές χώρες, έχει στόχο έως το τέλος του 2025 να ολοκληρώσει το άνοιγμα 25 νέων καταστημάτων, φθάνοντας τα 70 σημεία πώλησης, τα περισσότερα εκ των οποίων λειτουργούν με καθεστώς franchise.

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

Τιμολόγια ρεύματος: Οι μεγάλοι πάροχοι ψαλίδισαν τις αυξήσεις

Αγορές: Γιατί οι οίκοι αρχίζουν και ανησυχούν για την οικονομία

Αγορές: Γιατί οι οίκοι αρχίζουν και ανησυχούν για την οικονομία

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου
inTickets 01.11.25

«Μαζί»: Η Μίνα Χειμώνα σε μια παράσταση που αξίζει να βάλεις στη λίστα σου

Η παράσταση «Μαζί» με τη Μίνα Χειμώνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Altera Pars. Μια συγκινητική ιστορία που πραγματεύεται το ζήτημα της αποδοχής και της συμπερίληψης ατόμων με νοητική αναπηρία.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Αγροτικές επιδοτήσεις: Ημερομηνία-ορόσημο η 4η Νοεμβρίου
Νέα ΚΥΑ 02.11.25

Ημερομηνία-ορόσημο η 4η Νοεμβρίου για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Τι προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που καταθέτει η Ελλάδα στην Κομισιόν - Αγώνας δρόμου για το πράσινο φως των Βρυξελλών και την ομαλή ροή πληρωμών όσον αφορά στις αγροτικές επιδοτήσεις

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Θεσσαλονίκη : «Η ευλογιά απειλεί να εξαφανίσει σπάνιες αυτόχθονες φυλές των αιγοπροβάτων»
Οικονομία 02.11.25

Θεσσαλονίκη : «Η ευλογιά απειλεί να εξαφανίσει σπάνιες αυτόχθονες φυλές των αιγοπροβάτων»

H ευλογιά απειλεί να εξαλείψει σπάνιες ελληνικές ράτσες αιγοπροβάτων. Περισσότερο κινδυνεύουν τα πρόβατα από τα κατσίκια. Οι θανατώσεις αφορούν μονάχα τον έλεγχο της ζωονόσου

Σύνταξη
Eurostat: Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 – Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση
Στοιχεία Eurostat 01.11.25

Περισσότεροι φόροι στην ΕΕ το 2024 - Η Ελλάδα στο top-10 των χωρών με τη μεγαλύτερη επιβάρυνση

Η φορολογική επιβάρυνση σε όλη την EE αυξήθηκε το 2024 στο 40,4% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat - Ο παράγοντας της πανδημίας του κορονοϊού - Άνοδο στο 41,7% κατέγραψε η Ελλάδα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Σαφάρι» ελέγχων σε υποθέσεις που παραγράφονται τέλος του έτους
Φορολογία 01.11.25

«Σαφάρι» ελέγχων σε υποθέσεις που παραγράφονται τέλος του έτους

«Ραβασάκια» με φόρους και πρόστιμα στέλνει στους φορολογουμένους ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ. Η επιλογή των φακέλων που ανοίγουν και ελέγχονται γίνεται με αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης κινδύνου

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΕΛΣΤΑΤ: Επιχειρηματικότητα χαμηλών πτήσεων – Εστίαση και καταλύματα οι «γαζέλες» της οικονομίας
Έκθεση ΕΛΣΤΑΤ 01.11.25

«Χαμηλών πτήσεων» η ελληνική επιχειρηματικότητα - Εστίαση και καταλύματα οι «γαζέλες» της οικονομίας

Eγκλωβισμένη σε ένα αναπτυξιακό υπόδειγμα χαμηλών πτήσεων παραμένει η ελληνική οικονομία. Τι προκύπτει από την έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τη δημογραφία των επιχειρήσεων. Οικονομολόγοι σχολιάζουν στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Xαστούκι από την taz στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Το κράτος έχει χρήματα αλλά οι Έλληνες είναι χρεοκοπημένοι»
Διεθνής Τύπος 31.10.25

Xαστούκι από την taz στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Το κράτος έχει χρήματα αλλά οι Έλληνες είναι χρεοκοπημένοι»

Handlesblatt, Financial Times και τώρα η γερμανική εφημερίδα taz, καταρρίπτουν το success story της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για τον διεθνή Τύπο παραμένουμε «η φτωχότερη χώρα της Ευρωζώνης».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» – Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ
Η μονάρχης και ο πρωθυπουργός 02.11.25

«Ήταν κάτι σαν νονός ολόκληρου του Οίκου Ουίνσδορ» - Η καθοριστική βοήθεια του Τσόρτσιλ προς την Ελισάβετ

Η ιστορία του Τσόρτσιλ και πώς βοήθησε στη διαμόρφωση της σύγχρονης βασιλικής οικογένειας εξιστορείται στο νέο βιβλίο του Άντριου Μόρτον «Winston and the Windsors».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα – Σήμερα η κηδεία του 39χρονου
Ηράκλειο Κρήτης 02.11.25

«Αστακός» τα Βορίζια, άφαντοι οι δράστες - Τι δείχνουν τα στοιχεία για το αιματοκύλισμα - Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

Στην ανταλλαγή των πυροβολισμών στα Βορίζια φέρονται ότι εμπλέκονται οι δυο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ - Η Αστυνομία αναζητά τουλάχιστον ακόμα δύο άτομα από την ίδια οικογένεια

Σύνταξη
Μπακς – Κινγκς 133-135: Ήττα παρά το νταμπλ-νταμπλ του Αντετοκούνμπο
Μπάσκετ 02.11.25

Μπακς – Κινγκς 133-135: Ήττα παρά το νταμπλ-νταμπλ του Αντετοκούνμπο

Οι Κινγκς έφυγαν με τη νίκη από το Μιλγουόκι, κερδίζοντας τους Μπακς με 135-133 έχοντας τετράδα… φωτιά – Ο Γιάννης (26π.,11ρ.) το πάλεψε αλλά δεν μπόρεσε να γλιτώσει την ήττα για την ομάδα του

Σύνταξη
Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή
Vegan baby 02.11.25

Όλα αξίζει να ξέρουμε για την plant-based διατροφή

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία μας και τα τελευταία χρόνια η χορτοφαγία έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς. Ποια είναι τα οφέλη και τι κινδύνους κρύβει;

Σύνταξη
O Σιάο είχε συνάντηση με τον Ζήση με επίκεντρο τις ανάγκες του Άρη Betsson
Μπάσκετ 02.11.25

O Σιάο είχε συνάντηση με τον Ζήση με επίκεντρο τις ανάγκες του Άρη Betsson

Ο Άρης Betsson ηττήθηκε εντός έδρας από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και μετά το παιχνίδι υπήρξε συνάντηση μεταξύ του ιδιοκτήτη της ομάδας, Ρίτσαρντ Σιάο και του General Manager, Νίκου Ζήση.

Σύνταξη
Αγροτικές επιδοτήσεις: Ημερομηνία-ορόσημο η 4η Νοεμβρίου
Νέα ΚΥΑ 02.11.25

Ημερομηνία-ορόσημο η 4η Νοεμβρίου για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Τι προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που καταθέτει η Ελλάδα στην Κομισιόν - Αγώνας δρόμου για το πράσινο φως των Βρυξελλών και την ομαλή ροή πληρωμών όσον αφορά στις αγροτικές επιδοτήσεις

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Μήπως οι ταινίες τρόμου είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία;
Το παράδοξο του φόβου 02.11.25

Μήπως οι ταινίες τρόμου είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία;

Υπάρχει κάτι μαγνητικό στις ταινίες τρόμου: μας αγχώνουν, μας αηδιάζουν, μας φοβίζουν, και όμως, παρ’ όλα αυτά, τον αναζητούμε ξανά και ξανά. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Θα δωρίζατε το νεφρό σας σε κάποιον άγνωστο; – Για τον Τζέσι Άιζενμπεργκ η απάντηση είναι αυτονόητη
Εύγε! 02.11.25

Θα δωρίζατε το νεφρό σας σε κάποιον άγνωστο; – Για τον Τζέσι Άιζενμπεργκ η απάντηση είναι αυτονόητη

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ αποφάσισε να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο, ξεκινώντας μια «αλυσίδα ζωής». «Αν μπορείς να σώσεις έναν άνθρωπο, γιατί να μην το κάνεις;» λέει ο ηθοποιός.

Σύνταξη
Κάλπη: Οι δεξαμενές των κομμάτων και οι διαρροές τους
Μετακινήσεις 02.11.25

Οι δεξαμενές των κομμάτων και οι διαρροές τους

Η σεναριολογία για τρεις νέους σχηματισμούς, η γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων και η χρονική απόσταση από την κάλπη ενισχύουν τη ρευστότητα και τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Η εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη έχει όρια – Νομικά έγγραφα γεμάτα λάθη το αποδεικνύουν
Υπάρχουν παγίδες 02.11.25

Η εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη έχει όρια – Νομικά έγγραφα γεμάτα λάθη το αποδεικνύουν

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει διαφημιστεί ως ιδανικός βοηθός σε πολλούς τομείς της εργασίας. Ωστόσο, έρευνα Γάλλου νομικού απέδειξε ότι τα chatbots δεν είναι αλάνθαστα και η «ευκολία» έρχεται με προβλήματα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τι γνώριζε ο Παζολίνι; – Πενήντα χρόνια μετά τη δολοφονία του, η οπτική του για τον φασισμό είναι πιο επίκαιρη από ποτέ
Προφητικός 02.11.25

Τι γνώριζε ο Παζολίνι; – Πενήντα χρόνια μετά τη δολοφονία του, η οπτική του για τον φασισμό είναι πιο επίκαιρη από ποτέ

Με το μυστήριο να περιβάλλει ακόμα τον θάνατο του Πιερ Πάολο Παζολίνι, οι προειδοποιήσεις του για τη διαφθορά και τον αυξανόμενο ολοκληρωτισμό αποτελούν ένα ανατριχιαστικό μήνυμα για την εποχή μας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η πολυτέλεια έχει αντίτιμο: Γιατί τα άγρια ζώα προτιμούν τις πλούσιες περιοχές – Οι επιπτώσεις στην υγεία μας
Περιβάλλον 02.11.25

Η πολυτέλεια έχει αντίτιμο: Γιατί τα άγρια ζώα προτιμούν τις πλούσιες περιοχές – Οι επιπτώσεις στην υγεία μας

Η ανακάλυψη ότι οι πλούσιες γειτονιές έχουν μεγαλύτερη ποικιλομορφία στη φύση έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη ευημερία και ρίχνει φως στις διαρθρωτικές αδικίες των πόλεων

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
