Νότιο Σουδάν: Πετρελαϊκό κοίτασμα-κλειδί επανεκκινεί τις δραστηριότητές του
Κόσμος 31 Δεκεμβρίου 2025 | 04:30

Νότιο Σουδάν: Πετρελαϊκό κοίτασμα-κλειδί επανεκκινεί τις δραστηριότητές του

Το πετρελαϊκό κοίτασμα της Χέγκλιγκ στο Νότιο Σουδάν, που είχε καταληφθεί από τους σουδανούς παραστρατιωτικούς, ξανάρχισε τις δραστηριότητές του, σύμφωνα με τις αρχές στην Τζούμπα.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος του Νότιου Σουδάν Σάλβα Κιρ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι το πετρελαϊκό κοίτασμα της Χέγκλιγκ, όπου παράγεται και υφίσταται επεξεργασία το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της χώρας, ξανάρχισε τις δραστηριότητές του, λίγο καιρό αφού καταλήφθηκε από τους σουδανούς παραστρατιωτικούς (φωτογραφία στο Χ, επάνω, από τις εγκαταστάσεις στο κοίτασμα της Χέγκλινγκ).

Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), παραστρατιωτικό σώμα σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό του Σουδάν από τον Απρίλιο του 2023, κατέλαβαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα τις εγκαταστάσεις στη Χέγκλιγκ, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο πετρελαϊκό κοίτασμα του Νότιου Σουδάν και η κυριότερη εγκατάσταση επεξεργασίας για τις εξαγωγές του μαύρου χρυσού από το Νότιο Σουδάν.

«Ολες οι ομάδες τεχνικών και μηχανικών επέστρεψαν στη Χέγκλιγκ» και η παραγωγή «προχωρά καλά»

Η Τζούμπα, που πήρε μαζί σχεδόν όλα τα πετρελαϊκά κοιτάσματα του Σουδάν όταν αποσχίστηκε το 2011, εξαρτάται από αγωγό που μεταφέρει πετρέλαιο στο Πορτ Σουδάν για καίριας σημασίας έσοδα.

Το γραφείο του προέδρου Κιρ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «όλες οι ομάδες τεχνικών και μηχανικών επέστρεψαν στη Χέγκλιγκ» και ότι η παραγωγή επαναλαμβάνεται και «προχωρά καλά».

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγή στην κυβέρνηση του Σουδάν, διορισμένη από τον στρατό, διαπραγματεύσεις με την Τζούμπα για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος απέτυχαν.

Αρχική τριμερής συμφωνία, μετά την κατάληψη των εγκαταστάσεων από τις ΔΤΥ, ανέθετε την ευθύνη για την ασφάλεια στο Νότιο Σουδάν.

Ομως κατόπιν οι διαπραγματεύσεις σκόνταψαν στον καταμερισμό των εσόδων. Η κυβέρνηση απέρριψε πρόταση του Νότιου Σουδάν που προέβλεπε να «δίνεται στις ΔΤΥ μέρος των εσόδων για τη μεταφορά του νοτιοσουδανικού πετρελαίου», εξήγησε αξιωματούχος σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου την περασμένη εβδομάδα.

Αφού πήραν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, οι ΔΤΥ έδωσαν στη δημοσιότητα οπτικό υλικό στο οποίο εικονίζονται μαχητές τους στο πετρελαϊκό κοίτασμα και οπαδοί τους δημοσιοποίησαν βίντεο στα οποία διαβεβαίωσαν πως η εναλλακτική κυβέρνηση που έχουν συγκροτήσει θα αρχίσει σύντομα να λαμβάνει έσοδα από τη Χέγκλιγκ.

Επαμφοτερίζουσα στάση

Η Τζούμπα τηρεί επαμφοτερίζουσα στάση έναντι των εμπόλεμων πλευρών στο Σουδάν. Ο πόλεμος όμως πλήττει σκληρά τη φτωχή χώρα, εμποδίζοντας τις εξαγωγές του πετρελαίου της, ενώ το Νότιο Σουδάν έχει υποδεχθεί 2,4 εκατ. σουδανούς πρόσφυγες, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ακόμη κι αν οι ΔΤΥ και το Νότιο Σουδάν έκλεισαν συμφωνία, δεν είναι σαφές το πού θα μεταφέρεται το πετρέλαιο ελλείψει έγκρισης της κυβέρνησης του Σουδάν, καθώς ο αγωγός περνά από εδάφη υπό τον έλεγχό της και καταλήγει στο λιμάνι Πορτ Σουδάν, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Πηγή: ΑΠΕ

Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες
6 εβδομάδες Χριστούγεννα 31.12.25

Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες

Ξεχάστε τη μόνιμη φτώχεια και τη σκοτεινή καθημερινότητα που αποδίδουμε στον Μεσαίωνα. Οι αγρότες –το 90% του πληθυσμού– είχαν άφθονο ελεύθερο χρόνο, έντονη κοινωνική ζωή και γιορτές που κρατούσαν εβδομάδες, με τα Χριστούγεννα να μετατρέπονται σε ολόκληρη εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κληρονομικό δίκαιο: Πώς ενεργοποιεί αδρανείς περιουσίες και φέρνει έσοδα στα κρατικά ταμεία
Οικονομία 31.12.25

Κληρονομικό δίκαιο: Πώς ενεργοποιεί αδρανείς περιουσίες και φέρνει έσοδα στα κρατικά ταμεία

Αλλάζει ριζικά το τοπίο στη διευθέτηση των κληρονομικών θεμάτων σε ό,τι αφορά το πεδίο της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, ενθαρρύνει την κινητικότητα και την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέλος χρόνου για 280.000 «αιώνιους» φοιτητές
Ελλάδα 31.12.25

Τέλος χρόνου για 280.000 «αιώνιους» φοιτητές

Στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία μέσα στην οποία οι διοικήσεις των ΑΕΙ θα ολοκληρώσουν τις διαδικασίες διαγραφής - Ποια είναι τα κριτήρια για μια δεύτερη ευκαιρία σε μια ανώτατη σχολή

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Ποδαρικό το 2026 με νέο φόρο άνθρακα: Πώς ο ευρωπαϊκός μηχανισμός CBAM επηρεάζει τις τσέπες μας
Κλιματική πολιτική 31.12.25

Ποδαρικό το 2026 με νέο φόρο άνθρακα: Πώς ο ευρωπαϊκός μηχανισμός CBAM επηρεάζει τις τσέπες μας

Ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα, γνωστός ως CBAM, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από την Πρωτοχρονιά του 2026. Πώς επηρεάζει τη βιομηχανία, το εμπόριο αλλά και τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Νιώθω την αγάπη»: Το Emily in Paris έπιασε κορυφή στο Netflix και η Λίλι Κόλινς το γιορτάζει
Fizz 31.12.25

«Νιώθω την αγάπη»: Το Emily in Paris έπιασε κορυφή στο Netflix και η Λίλι Κόλινς το γιορτάζει

Ο 5ος κύκλος του Emily in Paris μπορεί να μετράει δύο εβδομάδες «ζωής», ωστόσο δεν δυσκολεύτηκε να φτάσει στην κορυφή του Netflix. Και η Λίλι Κόλινς θέλησε να ευχαριστήσει τους θεατές με ένα μήνυμα στο Instagram.

Σύνταξη
