Ζουλιάν Μπιάνκον: Το «γαλλικό κλειδί» του Ολυμπιακού

Βρίσκεται στην ερυθρόλευκη παρέα από τα τέλη του 2023 ερχόμενος από την Νότιγχαμ έχοντας κυρίως το θέμα να ξεπεράσει μια μακρά απουσία λόγω τραυματισμού. Σε όλη αυτή την διαδρομή ο Ζουλιάν Μπιανκόν έχει αποδείξει πως είναι έτοιμος για όλα όποτε του ζητηθεί, αποδεχόμενος τον ρόλο που του έχει δώσει ο προπονητής και παίζοντας με την ψυχή του όσα λεπτά αποφασίζει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Είναι από τους παίκτες των… ειδικών αποστολών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ζώντας έντονα την παρουσία του στον Ολυμπιακό όπου διανύει και τις καλύτερες στιγμές της καριέρας του. Δεν ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα την χρονιά της τεράστιας επιτυχίας του Κόνφερενς Λιγκ αλλά ήταν πάντα δίπλα στην ομάδα και στα ταξίδια ζώντας όλο το «παραμύθι».

Ήταν μέλος, και μάλιστα ενεργότατο, της ομάδας που πέρσι κατέκτησε το νταμπλ στα 100 χρόνια ζωής και φέτος είναι ο άνθρωπος των αποστολών πίσω από Ρέτσο και Πιρόλα που αποτελούν το βασικό δίδυμο του Ολυμπιακού στο κέντρο της άμυνας. Με τον Ζουλιάν Μπιανκόν να φέρνει εις πέρας τις αποστολές που του δίνει ο «Μέντι» και να ετοιμάζεται στο «χάραμα» του 2026 για μια ακόμη από την στιγμή που ο Λορέντσο Πιρόλα έμεινε στα «πιτς» μετά τον τραυματισμό του στο ματς με την Κηφισιά.

Ο Μπιανκόν που είχε κάνει ακριβώς το ίδιο όταν ο Ρέτσος τραυματίστηκε στο Αγρίνιο και έχασε (λίγα τελικά) ματς με κυριότερο αυτό στο Καζακστάν με την Αστάνα. Με τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό να είναι από τους πιο σταθερούς (και) στο ματς με την Καϊράτ και να καταφέρνει να δικαιώνει την εμπιστοσύνη του Βάσκου τεχνικού έχοντας έως τώρα 10 συμμετοχές με 592 αγωνιστικά λεπτά και δύο γκολ στο Κύπελλο.

Και τώρα με τον Ολυμπιακό να ετοιμάζεται για το ματς του Σαββάτου με τον ΟΦΗ, στον πρώτο τίτλο της χρονιάς στον τελικό του Σούπερ Καπ, ο Ζουλιάν Μπιανκόν βγαίνει μπροστά για να καλύψει το κενό που αφήνει ο Πιρόλα.