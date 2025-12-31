Ανδρουλάκης: «Το 2026 να είναι χρονιά ευημερίας, σταθερότητας, ελπίδας και προοπτικής για τον ελληνικό λαό»

Την αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά υποδέχθηκε στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ για τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εύχομαι το 2026 να είναι χρονιά ευημερίας για όλο τον ελληνικό λαό, γιατί έχουμε περάσει δύσκολα χρόνια με την ακρίβεια, με την κατάσταση στη δημόσια υγεία και στην παιδεία.

Το νέο έτος να φέρει υγεία, ευημερία, σταθερότητα, αλλά πάνω απ’ όλα ελπίδα και προοπτική ιδίως στις νεότερες γενιές που είναι το μέλλον της χώρας» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αφού αντάλλαξαν δώρα και ευχές με τα μέλη της χορωδίας και τους χορευτές της αδελφότητας, από την πλευρά του, το διοικητικό συμβούλιο ευχήθηκε «το νέο έτος να φέρει ουσιαστικές απαντήσεις στις ανάγκες των πολλών». Έδωσαν, μάλιστα, συμβολικά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης μία φωτογραφία από το 1995, που εικονίζει μέλη της χορωδίας της αδελφότητας να λένε τα κάλαντα στην ίδια αίθουσα των ιστορικών γραφείων του Κινήματος.