Ανδρουλάκης: «Το 2026 να είναι χρονιά ευημερίας, σταθερότητας, ελπίδας και προοπτικής για τον ελληνικό λαό»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης άκουσε τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς από την αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.
- Το μαρτύριο που ζούσε η Ελένη Παπαδοπούλου πριν τη δολοφονία της - «Την έβριζε χυδαία, την κλείδωνε στο σπίτι»
- Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα
- Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει απολύσεις στις τράπεζες – Τι προβλέπει η Morgan Stanley
- Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»
Την αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά υποδέχθηκε στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ για τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.
«Εύχομαι το 2026 να είναι χρονιά ευημερίας για όλο τον ελληνικό λαό, γιατί έχουμε περάσει δύσκολα χρόνια με την ακρίβεια, με την κατάσταση στη δημόσια υγεία και στην παιδεία.
Το νέο έτος να φέρει υγεία, ευημερία, σταθερότητα, αλλά πάνω απ’ όλα ελπίδα και προοπτική ιδίως στις νεότερες γενιές που είναι το μέλλον της χώρας» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.
Αφού αντάλλαξαν δώρα και ευχές με τα μέλη της χορωδίας και τους χορευτές της αδελφότητας, από την πλευρά του, το διοικητικό συμβούλιο ευχήθηκε «το νέο έτος να φέρει ουσιαστικές απαντήσεις στις ανάγκες των πολλών». Έδωσαν, μάλιστα, συμβολικά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης μία φωτογραφία από το 1995, που εικονίζει μέλη της χορωδίας της αδελφότητας να λένε τα κάλαντα στην ίδια αίθουσα των ιστορικών γραφείων του Κινήματος.
- Συνεχίζει τις μεταγραφές ο ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε κι επίσημα τον Χουγκάζ
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 41χρονος για κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης – Σε μαντρότοιχο έκρυβε τα ναρκωτικά
- Τέλος στη «φούσκα» του κινεζικού ποδοσφαίρου
- Κυριάκος Πιερρακάκης: Το 2026 ανοίγει νέους δρόμους για κάθε πολίτη και κάθε οικογένεια της Ελλάδας
- Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα
- Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts του μήνα [Ιανουάριος 2026]
- Αρχιδιαιτητής Ιταλίας: «Έτοιμος να παραιτηθώ αν αμφισβητούν την καλή πίστη των διαιτητών»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις