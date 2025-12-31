Νέο περιστατικό βανδαλισμού στο Δήμο Μαραθώνα

Λίγες μόνο ημέρες μετά τον βανδαλισμό του μνημείου στο Μάτι για το οποίο το in έγραψε εκτενώς, άγνωστοι έπληξαν κοινωνική δομή του Δήμου Μαραθώνα.

Η σχετική ανάρτηση του Δήμου Μαραθώνα υποστηρίζει:«Νέο περιστατικό βανδαλισμού σημειώθηκε προχθές στο Δήμο μας και συγκεκριμένα στο Περιφερειακό Ιατρείο και τo ΚΑΠΗ Μαραθώνα. Οι άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στους δύο χώρους, χωρίς, ωστόσο, να προχωρήσουν και σε κλοπές αντικειμένων ή εξοπλισμού.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής, Μανώλης Γεωργάτος υπέβαλε ήδη μήνυση κατ’ αγνώστων και ομάδα της Σήμανσης εξετάζει το χώρο για δακτυλικά αποτυπώματα και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης των δραστών.

Η αποκατάσταση των χώρων θα ξεκινήσει μόλις επιτραπεί από την ΕΛΑΣ και αναμένεται να είναι πολύ σύντομη.

Ο Δήμος Μαραθώνος καταδικάζει έντονα και αυτή την πράξη ασέβειας προς το κοινωνικό σύνολο και καλεί τους δημότες να συνεισφέρουν με όποιον τρόπο μπορούν στη διαλεύκανση του περιστατικού, αλλά και στην αποτροπή παρόμοιων στο μέλλον.

Οι δημοτικοί χώροι ανήκουν σε όλους και η προστασία τους αποτελεί καθολική απαίτηση».

πηγή φωτογραφιών, https://www.facebook.com/municipalityofmarathon