Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Νέο περιστατικό βανδαλισμού στο Δήμο Μαραθώνα
Αυτοδιοίκηση 31 Δεκεμβρίου 2025

Νέο περιστατικό βανδαλισμού στο Δήμο Μαραθώνα

Πλήγματα συνεχή στην δημόσια περιουσία και το ηθικό των τοπικών κοινωνιών, με τα φαινόμενα βανδαλισμών στους Δήμους να μην τελειώνουν.

Σύνταξη
Λίγες μόνο ημέρες μετά τον βανδαλισμό του μνημείου στο Μάτι για το οποίο το in έγραψε εκτενώς, άγνωστοι έπληξαν κοινωνική δομή του Δήμου Μαραθώνα.

Η σχετική ανάρτηση του Δήμου Μαραθώνα υποστηρίζει:«Νέο περιστατικό βανδαλισμού σημειώθηκε προχθές στο Δήμο μας και συγκεκριμένα στο Περιφερειακό Ιατρείο και τo ΚΑΠΗ Μαραθώνα. Οι άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στους δύο χώρους, χωρίς, ωστόσο, να προχωρήσουν και σε κλοπές αντικειμένων ή εξοπλισμού.

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής, Μανώλης Γεωργάτος υπέβαλε ήδη μήνυση κατ’ αγνώστων και ομάδα της Σήμανσης εξετάζει το χώρο για δακτυλικά αποτυπώματα και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης των δραστών.

Η αποκατάσταση των χώρων θα ξεκινήσει μόλις επιτραπεί από την ΕΛΑΣ και αναμένεται να είναι πολύ σύντομη.

Ο Δήμος Μαραθώνος καταδικάζει έντονα και αυτή την πράξη ασέβειας προς το κοινωνικό σύνολο και καλεί τους δημότες να συνεισφέρουν με όποιον τρόπο μπορούν στη διαλεύκανση του περιστατικού, αλλά και στην αποτροπή παρόμοιων στο μέλλον.

Οι δημοτικοί χώροι ανήκουν σε όλους και η προστασία τους αποτελεί καθολική απαίτηση».

πηγή φωτογραφιών, https://www.facebook.com/municipalityofmarathon

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2026
Οικονομικά ΟΤΑ 31.12.25

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2026

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για το έτος 2026 περιλαμβάνει έσοδα της τάξης των 26.444.324,45€ και τα χρηματικά διαθέσιμα την 31ης Δεκεμβρίου 2025 να υπολογίζονται σε 2.298.692,23€.

Σύνταξη
Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων
Αυτοδιοίκηση 30.12.25

Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων

Στο νοσοκομείο βρέθηκαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Χανίων οι οποίοι εισέπνευσαν, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τοξικές ουσίες.

Σύνταξη
Κατασκευή νέου φράγματος στη Σάμο
Υποδομές 30.12.25

Κατασκευή νέου φράγματος στη Σάμο

Εντάχθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η μελέτη με τίτλο «Μελέτη φράγματος Καρβούνη Νήσου Σάμου». Για οχηρό απέναντι στην κλιματική κρίση κάνει λόγο η δημοτική Αρχή Δυτικής Σάμου.

Σύνταξη
Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές
Περιβάλλον 29.12.25

Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές

Παρεμβαίνει ο δήμος Ηρακλείου για την προστασία του δημόσιου χώρου και την αποτροπή δημιουργίας ανεξέλεγκτων χώρων απόρριψης απορριμμάτων.

Σύνταξη
Δημιουργία «Πράσινου Σχολείου» Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης
Εκπαιδευτικές υποδομές 29.12.25

Δημιουργία «Πράσινου Σχολείου» Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης

Το νέο σχολείο θα ακολουθεί τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης.

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά στο μεγάλο Λιμάνι
Η γιορτή 29.12.25

Πρωτοχρονιά στο μεγάλο Λιμάνι

Ο Δήμος Πειραιά καλωσορίζει το νέο έτος με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα φωτισμών, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών.

Σύνταξη
«O Τετε προτάθηκε στην Μπενφίκα»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

«O Τετε προτάθηκε στην Μπενφίκα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, ο εκπρόσωπος του Τετέ φέρεται να έχει προτείνει τον πελάτη του και στην Μπενφίκα.

Σύνταξη
Ο Σκοτ Φίσερ ήταν ένας βετεράνος ορειβάτης, γνωστός ως «Μίστερ Διάσωση», μέχρι που βρήκε τραγικό θάνατο στο Έβερεστ
Η τρέλα του βουνού 31.12.25

Ο Σκοτ Φίσερ ήταν ένας βετεράνος ορειβάτης, γνωστός ως «Μίστερ Διάσωση», μέχρι που βρήκε τραγικό θάνατο στο Έβερεστ

Παρόλο που ο Αμερικανός Σκοτ Φίσερ είχε πολυετή εμπειρία ως ορειβάτης και οδηγός, τελικά υπέκυψε στην υπερκόπωση, την ασθένεια του βουνού και την υποθερμία κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής χιονοθύελλας στο Έβερεστ, στις 11 Μαΐου 1996.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση
Agro-in 31.12.25

Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ανοίγουν προσωρινά τα μπλόκα για να περάσουν οι εκδρομείς, ενώ την Κυριακή στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, με την κυβέρνηση να απειλεί τώρα με επιβολή προστίμων για τα τρακτέρ που βρίσκονται στους δρόμους.

Σύνταξη
«Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» – O Σπανούλης αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα το 2015
Euroleague 31.12.25

«Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» – O Σπανούλης αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα το 2015

Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στη Βαρκελώνη για τις προτάσεις που είχε από την Μπαρτσελόνα όταν ακόμα έπαιζε μπάσκετ και έδωσε τη δική του απάντηση.

Σύνταξη
Σημαντικά πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025
Κόσμος 31.12.25

Σημαντικά πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025: Από τον πάπα Φραγκίσκο και τον Τζόρτζιο Αρμάνι έως την Μπριζίτ Μπαρντό

Οι Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Νταϊάν Κίτον και Τζιν Χάκμαν ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα που έφυγαν από τη ζωή το 2025 - Πιο πρόσφατη απώλεια αυτή της Μπριζίτ Μπαρντό

Σύνταξη
Κάμερες στους δρόμους: Η εφαρμογή που προειδοποιεί τους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο
Πρακτικός οδηγός 31.12.25

Η εφαρμογή που προειδοποιεί σε πραγματικό χρόνο για κάμερες στους δρόμους - Τι λέει ο νόμος για τη χρήση της

Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο στη χρήση της εφαρμογής Waze που δείχνει τις κάμερες στο οδικό δίκτυο - Πώς λειτουργεί

Σύνταξη
«Ο σημερινός γονέας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του»
Θετική γονεϊκότητα 31.12.25

«Ο σημερινός γονέας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του»

Η Νένη Περβανίδου, Καθηγήτρια Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, εξηγεί γιατί ο σημερινός γονέας δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ρόλο του ενώ παρακολουθεί προβληματισμένος τη βία των ανηλίκων να φουντώνει στην κοινωνία

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Από τον «Άγιο Στραγγαλιστή» στο σχέδιο Kill Bill και τον φόνο της 6χρονης beauty queen: Τα εγκλήματα που έβαψαν με αίμα τις γιορτές
Ho ho horror 31.12.25

Από τον «Άγιο Στραγγαλιστή» στο σχέδιο Kill Bill και τον φόνο της 6χρονης beauty queen: Τα εγκλήματα που έβαψαν με αίμα τις γιορτές

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι συνδεδεμένα στο μυαλό μας με ξεκούραση, διασκέδαση και οικογενειακές στιγμές. Μέχρι που ένας φόνος έρχεται να τα αλλάξει όλα. Αυτά είναι τα εγκλήματα που στοιχειώνουν τον πιο εορταστικό μήνα της χρονιάς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η νέα πρόταση Δούκα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τα ψηφοδέλτια του κόμματος – Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 31.12.25

Η νέα πρόταση Δούκα για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τα ψηφοδέλτια του κόμματος – Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη

Προκριματικές εκλογές ανάδειξης υποψήφιων βουλευτών ανά Περιφέρεια πρότεινε ο Χάρης Δούκας ενόψει συνεδρίου - Η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη και η επίκληση του καταστατικού.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Βίαιες συγκρούσεις καταγράφηκαν γύρω από νεαρό άστρο – Εικόνες από το παρελθόν της Γης
Διάστημα 31.12.25

Βίαιες συγκρούσεις καταγράφηκαν γύρω από νεαρό άστρο – Εικόνες από το παρελθόν της Γης

Η διαδικασία σχηματισμού πλανητών είναι ένα παιχνίδι κοσμικού μπιλιάρδου. Ένα κοντινό νεαρό άστρο δίνει μια εικόνα για τις πρώτες μέρες του Ηλιακού Συστήματος.

Σύνταξη
Γεωργιάδης – Πλεύρης: Καταγγέλλουν το Διεθνές Δίκαιο και αναπαράγουν τσιτάτα του αγαπημένου θεωρητικού της Χρυσής Αυγής
Πολιτική Γραμματεία 31.12.25

Γεωργιάδης – Πλεύρης: Καταγγέλλουν το Διεθνές Δίκαιο και αναπαράγουν τσιτάτα του αγαπημένου θεωρητικού της Χρυσής Αυγής

Με το τσιτάτο του θεωρητικού του εθνικοσοσιαλισμού Έβολα που η Χρυσή Αυγή έχει κάνει σημαία ήδη από την ίδρυσή της, η επίθεση Πλεύρη στον Ράμμο. Μαζί με Γεωργιάδη βάζουν στο στόχαστρο το Διεθνές Δίκαιο. Με μπροστάρηδες τους Διόσκουρους του ΛΑΟΣ η κυβέρνηση απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τη καραμανλική ΝΔ της Μεταπολίτευσης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η ΕΕ καλεί το Ιράν να αποφυλακίσει τη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί
Κόσμος 31.12.25

Η ΕΕ καλεί το Ιράν να αποφυλακίσει τη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Η Ναργκίς Μοχαμαντί, 53 ετών, που μπαινοβγαίνει στις φυλακές από την εποχή που ήταν φοιτήτρια φυσικής, εξαιτίας άρθρων της σε φοιτητικό έντυπο υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, έλαβε Νόμπελ το 2023.

Σύνταξη
Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Οι πιο μαγευτικοί προορισμοί για την αλλαγή του χρόνου
Planet Travel 31.12.25

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Οι πιο μαγευτικοί προορισμοί για την αλλαγή του χρόνου

Με την παραμονή της Πρωτοχρονιάς να πλησιάζει, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν τον ιδανικό προορισμό για να αποχαιρετήσουν το έτος και να υποδεχθούν τη νέα χρονιά με εμπειρίες που θα θυμούνται για πάντα

Σύνταξη
Συνταγή: Βασιλόπιτα Gingerbread
Buongiorno 31.12.25

Συνταγή: Βασιλόπιτα Gingerbread

Μια συνταγή για την βασιλόπιτα διαφορετική από αυτή που ξέρουμε, αλλά ότι πρέπει για το πρωτοχρονιάτικο τραπεζιού.

Σύνταξη
Καιρός: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς – Χιόνια ακόμη και στην Αττική
Χάρτες χιονόστρωσης 31.12.25

«Πολικό εξπρές»: Θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Χιόνια ακόμη και στην Αττική

Σύντομη αλλά εντυπωσιακή η ψυχρή εισβολή - Τσουχτερό κρύο και χιόνια την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς - Θεαματική βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Σύνταξη
Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες
6 εβδομάδες Χριστούγεννα 31.12.25

Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες

Ξεχάστε τη μόνιμη φτώχεια και τη σκοτεινή καθημερινότητα που αποδίδουμε στον Μεσαίωνα. Οι αγρότες –το 90% του πληθυσμού– είχαν άφθονο ελεύθερο χρόνο, έντονη κοινωνική ζωή και γιορτές που κρατούσαν εβδομάδες, με τα Χριστούγεννα να μετατρέπονται σε ολόκληρη εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
