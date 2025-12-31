Eurostar: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τους επιβάτες – Ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων

Ταλαιπωρία για τους επιβάτες του Eurostar καθώς συνεχίζονται και σήμερα τα προβλήματα μετά από τη διακοπή ρεύματος στη σήραγγα της Μάγχης που προκάλεσε χάος στις μετακινήσεις την Τρίτη (30/12).

Πολλοί ταξιδιώτες πέρασαν περισσότερες από έξι ώρες κολλημένοι στα τρένα καθώς τα δρομολόγια επλήγησαν από καθυστερήσεις.

Eurostar: des nombreux Français bloqués à Londres pour le réveillon pic.twitter.com/YkItyZ5fxl — BFM (@BFMTV) December 31, 2025

Ένας άνδρας είπε στο BBC ότι είχε επιβιβαστεί προς το Παρίσι, αλλά μέχρι τις 05:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (31/12) ήταν ακόμα κολλημένος στο τρένο στην είσοδο της σήραγγας.

Όπως είπε το προσωπικό τον ενημέρωσε ότι υπήρχε «50% πιθανότητα να πάμε στο Παρίσι, 50% πιθανότητα να επιστρέψουμε στο Λονδίνο».

Η Eurostar δήλωσε ότι σχεδίαζε να εκτελέσει όλα τα δρομολόγιά της την Τετάρτη (31/12), αλλά προειδοποίησε ότι ενδέχεται να υπάρξουν ακόμη κάποιες καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Το πρόβλημα με την εναέρια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ένα χαλασμένο τρένο LeShuttle μπλόκαρε όλα τα δρομολόγια την Τρίτη (30/12), προκαλώντας προβλήματα σε χιλιάδες που προσπαθούσαν να φύγουν για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Ορισμένα δρομολόγια της Eurostar και της LeShuttle είχαν ξαναρχίσει το βράδυ της Τρίτης, αλλά οι καθυστερήσεις παρέμειναν, με μόνο μία από τις δύο σιδηροδρομικές γραμμές της σήραγγας ανοιχτή.

Η Getlink, η οποία διαχειρίζεται τη σήραγγα της Μάγχης, δήλωσε ότι οι εργασίες συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα για την επίλυση του προβλήματος ηλεκτροδότησης.

Το πρωί της Τετάρτης, μια ενημέρωση στον ιστότοπο της Eurostar ανέφερε: «Τα δρομολόγια επανεκκινήθηκαν μετά από ένα πρόβλημα ηλεκτροδότησης στη σήραγγα της Μάγχης χθες και κάποια περαιτέρω προβλήματα με τις σιδηροδρομικές υποδομές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σχεδιάζουμε να λειτουργήσουμε όλα τα δρομολόγιά μας σήμερα, ωστόσο λόγω αλυσιδωτών επιπτώσεων ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής».